Venti di guerra tra Corea del Nord e Stati Uniti

Venti di guerra tra Stati Uniti e Corea del Nord. Il Pentagono ha pronti i piani per un raid preventivo con armi convenzionali da realizzare di fronte alla certezza che Pyongyang si prepari davvero a un test nucleare. Il regime di Kim Jong-un, alla vigilia del "Giorno del Sole" - il compleanno del "presidente eterno" Kim Il-sung, nonno del dittatore - avverte di essere pronto alle "contromisure più dure". «"a guerra può scoppiare in ogni momento", secondo la Cina, che chiede a tutte le parte in causa di "mantenere alta la vigilanza" per evitare escalation. Air China, intanto, cancella tutti i voli per la Corea del Nord. Mosca chiede "moderazione". Fonti del governo afghano dicono intanto che la superbomba sganciata ieri sul distretto di Achin ha causato la morte di 82 militanti dell’Isis. Mentre il Site riporta che secondo il Califfato non ci sono state vittime.

FIRME FALSE A PALERMO, LA SCURE DI GRILLO SUI 3 DEPUTATI M5S

Beppe Grillo invita i probiviri del M5s a "valutare nuove sanzioni" sui deputati Nuti, Mannino e Di Vita - per i quali la Procura di Palermo ha chiesto il processo sul caso delle firme false alle Comunali 2012 - per le dichiarazioni contro il candidato sindaco del M5S a Palermo e le considerazioni sulla magistratura "contrarie ai principi del M5S". Il leader dei 5 Stelle chiede anche che i 3 siano intanto sospesi dal gruppo alla Camera. Sulla vicenda Cassimatis, intanto, per Grillo e Di Battista la procura di Genova chiede l’archiviazione dell’indagine per diffamazione avviata dopo la querela sporta dalla professoressa, indicata candidata sindaco dalle Comunarie.

REDDITO DI INCLUSIONE A 2 MILIONI DI POVERI

Reddito di inclusione a 2 milioni di poveri. Paolo Gentiloni firma il memorandum d’intesa a Palazzo Chigi e sottolinea che è la prima volta che l’Italia si dota di uno strumento universale per la lotta alla povertà. "E' un impegno per la dignità e la libertà dal bisogno", ha aggiunto il premier, nel giorno in cui l’Istat fa sapere la povertà assoluta in Italia nel 2015 coinvolgeva 4,6 milioni di persone, il 6,1% delle famiglie. Per la leader della Cgil Susanna Camusso, è stata messa "la prima pietra, ma servono più risorse".

LE PEN, DURO ATTACCO AL PAPA E ALLA CHIESA SUI MIGRANTI

Duro attacco di Marine Le Pen al Papa e alla Chiesa. Intervistata dal quotidiano La Croix, la candidata del Front National alle presidenziali francesi dice di essere "estremamente cattolica" ma al tempo stesso "arrabbiata" con la Chiesa, in particolare, per le parole del Papa sull'accoglienza dei migranti. Proprio quelli che sono al centro, insieme alle vittime di guerra e ai bambini violentati, delle meditazioni della Via Crucis cui Francesco presiede stasera.

TOSI CONTRO LE NOMADI CHE RUBANO, "TOGLIAMO LORO I FIGLI"

"Assurdo che due nomadi ladre restino impunite e non vengano tolti loro i figli». Sono parole del sindaco di Verona Flavio Tosi, leader del movimento "Fare!", che commenta la decisione di un Gip del Tribunale di Verona che, dopo l’arresto per tentato furto, ha rimesso in libertà due giovani nomadi, con numerosi precedenti, perché possano aver cura dei loro figli, essendo una al quinto mese di gravidanza e l’altra mamma di un neonato.

PER ALITALIA C'E' L’INTESA, MA IL VIA LIBERA DAL REFERENDUM

C'è l’intesa per salvare Alitalia. E’ stata raggiunta in extremis nella notte, prevede la riduzione degli esuberi da 1.338 a 980 e del taglio degli stipendi all’8%. Ma l’ultima parola spetta ai lavoratori, nel referendum che si svolgerà entro una settimana. Il governo spera nel Sì. "Il No costerebbe un miliardo allo Stato", dice il ministro Calenda. Mentre il presidente esecutivo designato della compagnia Gubitosi dice: "E' stato un grosso passo avanti. Abbiamo fatto tutto il possibile".

ACCOLTO IL RICORSO, UBER TORNA A USARE LE APP

Il tribunale di Roma ha accolto il ricorso di Uber e ha sospeso l'ordinanza che richiedeva l’interruzione dei servizi di mobilità a partire da lunedì. L’azienda fa sapere perciò "a tutti i driver e agli utenti di Uber in Italia" che potranno continuare ad utilizzare l’applicazione fino alla pronuncia del Tribunale nel merito del reclamo.

SVOLTA CINESE DEL MILAN, PER LI UNA "GRANDE RESPONSABILITA'"

Un tradizionale "Forza Milan" e un’altrettanto scontato "abbiamo una grande responsabilità sulle nostre spalle": così si è presentato il signor Li, nuovo padrone del Milan che in Asia non è un vip e che ha un patrimonio di 500 milioni, la metà circa di quello che ha sborsato per avere il club glorioso che è stato di Berlusconi. Chiesto all'assemblea dei soci, al momento della comunicazione dei componenti del nuovo cda, il suo curriculum: ma arriverà solo fra una settimana.