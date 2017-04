KIM MOSTRA I MUSCOLI, IN PARATA LA MINACCIA NUCLEARE

La Corea del Nord mostra i muscoli al mondo nella parata militare per il 'Giorno del Solè, che celebrare il 'padre fondatorè Kim Il-sung e la leadership del dittatore Kim Jong-un, che tuttavia non ha parlato. A sfilare migliaia di soldati in assetto di guerra e prototipi di missili intercontinentali KN-08 e KN-14 trasportati su camion. "Risponderemo a una guerra totale con una totale e a una nucleare con un nostro attacco nucleare», avverte Pyongyang. Trump resta sui campi di golf di Mar-a-Lago per Pasqua, ma il vicepresidente Pence arriva domani in Corea del Sud.

UN’AUTOBOMBA FA STRAGE DI PROFUGHI IN FUGA DA ALEPPO

Sono almeno 39, secondo la televisione siriana, i civili morti nell’esplosione di un’autobomba nella zona di Aleppo vicino agli autobus che stanno evacuando i profughi della guerra da due città a maggioranza sciita nel nord della Siria. Le località nella regione di Idlib sono assediate dai miliziani sunniti.

LA ROMA FRENA, LA JUVE VOLA A +8. A MILANO DERBY-SHOW

La Juve vince a Pescara (doppietta di Higuain) e agguanta mezzo scudetto perchè la Roma frena in casa con l’Atalanta (1-1, Kurtic e Dzeko). Bianconeri a +8. I giallorossi devono guardarsi dal Napoli (stasera in casa con l’Udinese) per il secondo posto. Brividi, show e polemiche a San Siro per il primo derby tutto cinese. Il Milan pareggia 2-2 al 97'. Scintille Pioli-Montella nel dopo gara. L’Empoli espugna Firenze e allunga, ma il Crotone (1-1 a Torino) spera ancora. Lazio pari in extremis col Genoa, 2-2. Cagliari 4-0 al Chievo. Palermo-Bologna 0-0. Lega Pro: il Venezia di Pippo Inzaghi promosso in B grazie al pari col Fano.

LA TURCHIA AL VOTO, SARA' UN REFERENDUM SU ERDOGAN

La Turchia al bivio. Domani il referendum sulla riforma della Costituzione che aumenta i poteri del presidente Erdogan. Ultimo comizio del 'sultanò, appello in piazza per il Sì. Molti gli indecisi, negli ultimi sondaggi il risultato e appeso a un filo. favorevoli e contrari sono testa a testa. 'Sta benè, intanto, Gabriele Del Grandi, il giornalista e documentarista fermato lunedì in Turchia 'perchè si trovava in una zona in cui non è consentito l’accessò, secondo quanto spiega la Farnesima che segue il caso e è in contatto con la famiglia.

M5S CONTRO RENZI SULLA RAI, 'BATTAGLIA PER CAMPO DALL’ORTO'

M5s contro Renzi e in difesa del Dg Campo Dall’Orto sulla Rai. A guidare la battaglia è Roberto Fico, presidente della Vigilanza e al centro delle tensioni interne dopo l’offensiva di Grillo sui tre deputati a 5Stelle coinvolti nella vicenda delle firme falso. Uno di loro, Nuti, è un suo fedelissimo. «Basta con le ingerenze dei partiti, il Dg mostri di essere indipendente e noi lo difenderemo», dice Fico. Giulia Di Vita, altra parlamentare indagata, tende la mano al capo: «Non provo ira e non cerco rivalsa. In caso di condanna, mi dimetterò subito».

STUDENTESSA ITALIANA TROVATA MORTA IN CASA A LONDRA

Una studentessa italiana di 24 anni, della provincia di Rovigo, è stata trovata morta nella casa dove abitava a Londra. Del caso si occupa il consolato d’Italia. Sarà l’autopsia ad accertare le cause della morta, ma tra le ipotesi ci sarebbe anche l’ipotesi del suicidio, perchè la ragazza avrebbe attraversato un periodo di depressione. ---.

MORTA A VERBANIA LA DONNA PIU' VECCHIA DEL MONDO, 117 ANNI

E' morta a Verbania la donna più vecchia del mondo. Emma Morano era nata nel 1899 a Civiasco, nel Vercellese. Aveva compiuto 117 anni il 29 novembre. Era la quinta persona più longeva di tutti i tempi. Viveva ancora nella sua casa sul lago Maggiore, anche se da alcuni anni era seguita da una badante.