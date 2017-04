La May: "Gran Bretagna, elezioni l'8 giugno"

La premier Theresa May ha annunciato a sorpresa le elezioni anticipate in Gran Bretagna l’8 giugno, dopo avere più volte nelle scorse settimane negato questa possibilità. In un discorso alla nazione ha spiegato che "è nell’interesse nazionale" perché "le divisioni a Westminster ci indeboliscono sulla Brexit". May può contare sui sondaggi che la vedono in forte vantaggio sul Labour e punta sulla vittoria per una nuova spinta per la Brexit. Il leader laburista Corbyn però si è detto favorevole al voto: "Noi siamo pronti". E fonti Ue chiariscono che questo "non cambia i piani" in vista del negoziato. La Borsa perde il 2,46%.

DEF: SCAMBIO IVA-CUNEO, E’ DUELLO RENZI-CONFINDUSTRIA

E' duello tra Renzi e la Confindustria sull'aumento dell’Iva per favorire la diminuzione del cuneo fiscale: per l’ex premier "non c'è nessun aumento di Iva, né della benzina, né dello zucchero" perché, ribadisce, "noi le tasse non le aumentiamo. E il governo Gentiloni ha scelto la stessa strategia, anche per il futuro". Ma il centro studi degli industriali lamenta la stretta di 30 miliardi in tre anno e sostiene che per favorire la crescita l’ideale è "lo scambio Iva-cuneo". Il Fmi rivede al rialzo il Pil italiano nel 2017: +0,8% come nel 2018. Per quest’anno previsto il debito pubblico al 132,8% del Pil, deficit al 2,4% e disoccupazione all’11,4%.

CANDIDATI ALL’ELISEO NEL MIRINO, DUE FERMI A MARSIGLIA

Due presunti terroristi sospettati di preparare "attentati imminenti" contro candidati alle presidenziali francesi sono stati fermati a Marsiglia. Perquisito un edificio nel quale è stato trovato esplosivo. I due sospetti terroristi, di 29 e 23 anni, erano già noti agli 007 per la loro radicalizzazione. In un video prestavano giuramento all’Isis. I servizi di sicurezza hanno lanciato un’allerta ai candidati alle presidenziali sulla minaccia "particolarmente pesante" sulla campagna elettorale.

OMBRE SUL REFERENDUM TURCO, "2,5 MILIONI DI SCHEDE DUBBIE"

Non si placa la tensione in Turchia dopo il referendum che con la vittoria del "sì" vede rafforzati i poteri del presidente Erdogan. Al sultano è arrivata una telefonata di congratulazioni da Trump, ma intanto infuriano le polemiche sui presunti brogli e gli osservatori dell’Osce mettono in dubbio la regolarità del voto, con la deputata austriaca di origini turche Korun che parla di "circa 2,5 milioni di schede sospette". Il premier Yildirim invita "tutti i partiti a rispettare i risultati", l'opposizione chiede di annullare il voto.

ATLANTIA PUNTA AD ABERTIS, C'E' UN "INTERESSE PRELIMINARE"

Abertis afferma in una nota che Atlantia le ha "manifestato interesse ad esplorare una possibile operazione societaria i cui termini non sono stati specificati". Anche Atlantia conferma i contatti ma parla di "un generico e preliminare interesse a valutare progetti comuni" senza "nessun impegno". In sciopero i dipendenti dei caselli autostradali contro la mancata attuazione della circolare che obbliga alla presenza costante di personale alle barriere automatizzate. Il ministero convoca le aziende, ma per i sindacati non è sufficiente. Code alle barriere.

BUFERA SU REPORT PER I VACCINI E GLI STUDI DI BENIGNI

Pioggia di polemiche su "Report" per le inchieste sui vaccini e sui finanziamenti allo spettacolo. Numerosi attacchi per i contenuti della trasmissione di domenica che avrebbe messi in dubbio l’utilità dei vaccini. Il ministro Lorenzin condanna: "Atto di grave disinformazione". Ranucci chiarisce: "Mai fatta nessuna campagna contro". E la Rai assicura: L’azienda è da sempre a sostegno della scienza e dei vaccini. Nuova tegola dopo l'inchiesta sui finanziamenti allo spettacolo: querela di Benigni per "notizie false e diffamatorie" in merito alla vicenda degli studi di Papigno, in Umbria, dove sono stati girati "La vita è bella" e "Pinocchio".

ANCORA MIGLIAIA DI SBARCHI, CENTRODESTRA ALL’ATTACCO

Non si fermano gli sbarchi di clandestini in Italia: migliaia in arrivo a Cagliari, Vibo Valentia e Palermo. Il centrodestra attacca sulle cifre stanziate nel Def per l’accoglienza: "numeri spropositati, sottratti alla ripresa". A Catania Luca Odevaine patteggia una condanna a 6 mesi nell'ambito dell’inchiesta sulla concessione dell’appalto dei servizi, dal 2011 al 2014, al Cara di Mineo. Il totale da scontare sale così a 3 anni e 2 mesi.

INSULTI NAPOLI E I NAPOLETANI? IL COMUNE TI PUO' QUERELARE

Attenti a parlare male di Napoli e dei napoletani perché si rischia una querela da parte del Comune. Se, infatti, qualcuno esprimerà un giudizio che lede, diffama o offende la città rischia di essere segnalato allo sportello online "Difendi la città". Un’iniziativa, fa sapere il Comune, nata per combattere "stereotipi e pregiudizi" verso il capoluogo campano ed i suoi abitanti. Lo sportello raccoglierà le segnalazioni dei cittadini su offese contro Napoli e chiederà "precisazioni ed apposita rettifica" ai responsabili avviando nel caso iniziative legali.