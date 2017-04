Vaccini: scontro politico sulla puntata di Report

"Non sto chiedendo di chiudere Report ma vaccinare i figli, fanno una polemica incomprensibile", afferma Matteo Renzi a Matrix, dopo l’audizione in commissione Vigilanza della presidente Rai Monica Maggioni e del cda di Viale Mazzini, all'indomani della pioggia di polemiche sull'ultima puntata del programma di Rai3. Audizione preceduta dalla sortita del presidente della Vigilanza Roberto Fico: "Se sospendono Report gli italiani sospendano il pagamento del canone, sarebbe un atto eversivo inaccettabile". Maggioni: "Ho sentito le ricostruzioni più fantasiose. Nessuno ha mai pensato per un secondo di chiudere Report". "Il problema non è la chiusura di Report, ma rendersi conto che quando si dicono alcune cose sul servizio pubblico c'è un effetto dirompente".

MANOVRA: PADOAN, ARRIVA DOMANI, MI SCUSO PER IL RITARDO

Il decreto di correzione e di crescita, la cosiddetta "manovrina" "dovrebbe arrivare domani", ha annunciato Pier Carlo Padoan. Nel corso dell’audizione sul Def Padoan, pur constatando che il 2017 sarà il quarto anno di crescita consecutiva, ha ammesso che il livello di crescita raggiunto non lo entusiasma, "non ci possiamo dire soddisfatti", ha spiegato, aggiungendo che "una inversione della politica di consolidamento sarebbe una scelta rovinosa per il Paese". Per quanto riguarda le clausole, Padoan ha detto di non essere in grado di dire quali misure si useranno per rimuoverle, ma una di queste, l’aumento dell’Iva per avere risorse per il taglio del cuneo, è stata "amplificata, traducendo in mia preferenza una delle tante ipotesi". Sul tema, Bankitalia non esclude revisione Iva e sconti fisco, e sullo stop alle clausole dice ok a tagli e lotta evasione.

LEGALE DEL GRANDE, "LE AUTORITA' CI HANNO IMPEDITO DI VEDERLO"

Il presidente della Commissione per i Diritti umani Luigi Manconi, che ha avuto un colloquio telefonico con l’avvocato di Gabriele Del Grande, il documentarista e giornalista italiano fermato 10 giorni fa a Mugla, sulla costa egea della Turchia, ha affermato che "il vice console italiano ad Ankara e il legale turco di Del Grande sono andati nel carcere dov'è detenuto, ma le autorità turche gli hanno impedito di vederlo". Il ministro degli Esteri Angelino Alfano ha ribadito la "ferma richiesta" per il rilascio immediato di Del Grande nel corso di una telefonata con il collega turco Mevlut Cavusoglu. Secondo Alfano inoltre "non si può negare l’assistenza legale".

BIOTESTAMENTO, IL PAZIENTE POTRA' ABBANDONARE LE TERAPIE

Nel ddl sul biotestamento entrano il divieto all'accanimento terapeutico e il riconoscimento del diritto del paziente di abbandonare totalmente la terapia. La modifica è contenuta in un emendamento che ha ottenuto il via libera della Camera. In base al testo "nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure".

OK DEPUTATI A SCIOGLIMENTO CAMERA, GB AL VOTO L’8 GIUGNO

Via libera alle elezioni politiche anticipate in Gran Bretagna: la Camera dei Comuni ha approvato senza sorprese la mozione del governo Tory di Theresa May per la convocazione del voto il prossimo 8 giugno. Cresce intanto l’attesa in Francia per il voto di domenica alle presidenziali, ma il governo teme un astensionismo record al primo turno che potrebbe portare a un ballottaggio Le Pen-Melenchon.

PD, EMILIANO CORRERA' IN 5 COLLEGI LOMBARDIA, UNO IN LIGURIA

Michele Emiliano potrà correre in 5 collegi in Lombardia e in uno in Liguria, dove le firme raccolte sono risultate regolari. Lo ha deciso la commissione nazionale del congresso del Pd. Un altro candidato alle primarie, Andrea Orlando, si è detto favorevole ad un modello di legge elettorale che preveda la cancellazione dei capilista bloccati. Claudia Mannino si è autosospesa dal gruppo M5S alla Camera, come hanno fatto già nei giorni scorsi Riccardo Nuti e Giulia Di Vita.

CUCCHI: PG CASSAZIONE, ANNULLARE LE ASSOLUZIONI DEI MEDICI

Sono da annullare le assoluzioni dei cinque medici dell’ospedale romano Pertini rinviati a giudizio per l’omicidio colposo di Stefano Cucchi, il giovane arrestato per droga e morto in ospedale nel 2009. Lo ha chiesto il sostituto procuratore generale della Cassazione, Antonio Mura, con una requisitoria che ha criticato il verdetto dell’appello bis.

INFERMIERA FINGEVA DI VACCINARE I BIMBI E GETTAVA LE FIALE

Una infermiera è al centro di un procedimento disciplinare dell’Asl 2 di Treviso perché sospettata di aver solo finto di vaccinare molti dei bambini portati al suo ambulatorio, buttando via le fiale dopo aver registrato la prestazione. I colleghi si erano insospettiti, perché i bimbi non piangevano durante l'iniezione. Il caso era stato segnalato nel giugno 2016 a Nas e Procura. Ma a marzo il gip aveva archiviato. L’Asl ha avviato una campagna di richiamo che riguarderebbe 500 pazienti.