Anticorruzione, il governo toglie poteri a Cantone. Lui: "Esterrefatto"

'Il governo riduce i poteri di Cantonè. Scoppia il caso Anac con l’accusa, che viene dal M5s (Di Maio, Lombardi, Cioffi) ma anche da esponenti renziani del Pd (Esposito, Filippi), di aver indebolito la lotta alla corruzione sopprimendo una norma del Codice degli appalti dopo il via libera del Consiglio dei ministri. Si tratta di poteri di 'raccomandazione vincolantè che tuttavia non sono mai stati azionati dall’Autorità perchè da mettere in campo in situazioni di estrema criticità per scongiurare il rischio di gravi illeciti. Anche il ministro della Giustizia Orlando, candidato alla guida del Pd, invita il governo a riflettere sulla norma soppressa.

BIOTESTAMENTO: LA LEGGE APPROVATA ALLA CAMERA

326 VOTI A FAVORE, IL TESTO PASSA ORA AL SENATO

La Camera ha approvato il disegnoi di legge sul biotestamento con 324 voti a favore e 37 contrari. Il testo passa ora al Senato. Respinti gli emendamenti delle opposizioni. Approvata una proposta della maggioranza sulla non applicabilità delle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) quando siano palesemente incongruenti con la situazione del malato.

GENTILONI DA TRUMP, UNITI PER SCONFIGGERE L’ISIS

'"ALLEANZA CON GLI USA NELL’INTERESSE DELL’ITALIA"

Il 2017 «può essere l’anno della sconfitta di Daesh», dice il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni al think tank Center for strategic e international studies a Washington. Stasera l'incontro alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tra le «priorità» dell’alleanza storica Italia-Usa nell’area del Mediterraneo c'è «combattere il terrorismo e in particolare sradicare Daesh».

IL TRIBUNALE DI IVREA: USARE TROPPO IL CELLULARE' E’ CANCEROGENO

L’INAIL CONDANNATA A RISARCIRE IL DIPENDENTE DI UNA AZIENDA

Per la prima volta una sentenza riconosce un nesso tra l’uso scorretto del cellulare e lo sviluppo di un tumore al cervello. Il Tribunale di Ivrea ha infatti condannato l’Inail a dare una rendita vitalizia da malattia professionale al dipendente di una azienda cui è stato diagnosticato il tumore dopo che per 15 anni ha usato il cellulare per più di 3 ore al giorno senza protezioni. Per l’esperto del tribunale Angelo Levis, «le emissioni a Rf/Mo dei telefoni mobili dovrebbero essere classificate nel gruppo 1 dei sicuri cancerogeni per l’uomo».

TAP, IL TAR DEL LAZIO RESPINGE IL RICORSO DELLA PUGLIA

"OPERA STRATEGICA", PUO' RIPRENDERE L'ESPIANTO DEGLI ULIVI

Il Tap è un’opera «dichiarata infrastruttura strategica, di preminente interesse per lo Stato». Quindi, è il Ministero dell’Ambiente il «titolare di una facoltà di controllo, in ordine al rispetto di quanto previsto nel decreto Via» sulla valutazione di impatto ambientale. E’ questa la motivazione centrale per cui il Tar del Lazio ha respinto oggi il ricorso della Regione Puglia sul Tap e ha di fatto dato il via libera alla ripresa dell’espianto degli ulivi nell’area di Melendugno.

SI' DEFINITIVO DEL SENATO ALLE DIMISSIONI DI MINZOLINI

COMPRAVENDITA DI SENATORI, PRESCRIZIONE PER BERLUSCONI

L'Aula del Senato ha accolto a voto segreto, con 142 sì e 105 no, le dimissioni da Palazzo Madama di Augusto Minzolini. All’inizio di aprile, era stata respinta la proposta di decadenza avanzata dalla Giunta in base alle legge Severino dopo la condanna per la vicenda delle note spese Rai. Intanto, la seconda sezione della Corte di Appello di Napoli ha dichiarato la prescrizione del reato di corruzione per Silvio Berlusconi e Valter Lavitola al termine del processo per la presunta compravendita dei senatori. In primo grado entrambi erano stati condannati a tre anni.

CONCORDIA, IL PG DELLA CASSAZIONE: CONFERMARE LA CONDANNA DI SCHETTINO

SI' ANCHE ALLA RICHIESTA DI RICONOSCERE LA COLPA COSCIENTE

Il pg della Cassazione Francesco Salzano ha chiesto la conferma della condanna a 16 anni di reclusione e un mese di arresto per l'ex comandante Francesco Schettino per il naufragio della Costa Concordia al Giglio, nel quale morirono 32 persone. Salzano ha anche chiesto alla Suprema Corte di accogliere il ricorso del pg della Corte d’Appello di Firenze sull'aggravante della colpa cosciente nella previsione che nel naufragio ci sarebbero state vittime. Se la richiesta verrà accolta, ci sarà un appello bis col rischio di aggravamento della pena già inflitta a Schettino.