Francia al voto, i media belgi danno in testa Macron

Francia al voto, volata a 4 per l’Eliseo. Secondo gli exit pool citati dalla tv pubblica belga Rtbf, Emmanuel Macron sarebbe in testa. E’ lotta serrata per il secondo posto: Marine Le Pen, Francois Fillon e Jean-Luc Mèlenchon sarebbero su percentuali quasi identiche. La Rtbf precisa che si tratta però di stime da prendere con la massima prudenza. Alle ore 17 affluenza in calo dell’1%. E’ al 69,4%, cinque anni fa fu del 70,6%.

DI MAIO CONTRO LE ONG: SAVIANO E IPOCRITI FINGONO DI NON VEDERE

LO SCRITTORE REPLICA: CERCA I VOTI DI CHI VUOLE I MIGRANTI MORTI

'Le Ong sono accusate di un fatto gravissimo, sia dai rapporti Frontex che dalla magistratura, di essere in combutta con i trafficanti di uomini e, addirittura, in un caso, di aver trasportato criminalì afferma Luigi Di Maio (Movimento 5 Stelle). 'A chi dice che è inopportuno attaccarle, a Saviano e agli altri, dico che fanno parte di quella schiera di ipocriti che ha sempre finto di non vedere il business dell’immigrazionè. Pronta la replica dello scrittore: 'Cerca voti di chi li vuole mortì, scrive su FB. E interviene anche il direttore generale di Amnesty International: 'Le Ong salvano le vite, basta calunniè, avverte.

LA COREA DEL NORD AGLI USA: PRONTI A CANCELLARVI DALLA TERRA

TRUMP IL PRESIDENTE MENO AMATO DI SEMPRE NEI PRIMI 100 GIORNI

Si alza la tensione Pyongyang-Washington. La Corea del Nord accusa gli Usa di preparare un attacco con armi chimiche e avverte 'Siamo pronti a cancellarvi dalla faccia della Terrà. Intanto Donald Trump si avvicina ai 100 giorni dalla sua amministrazione ed è il presidente meno popolare degli Usa dall’era di Eisenhower. E’ il risultato di un sondaggio Washington Post/ABC il quale, tuttavia, rileva che il 96% di coloro che lo ha sostenuto a novembre si dice pronto a rifarlo. ---.

SPARANO ALLA SCRITTRICE KUKI GALLMANN, FERITA IN KENYA

COLPITA DA UOMINI ARMATI DAVANTI AL SUO RANCH, E’ GRAVE

La scrittrice italiana naturalizzata keniota, Kuki Gallmann, è stata ferita a colpi di arma da fuoco nel suo ranch, a circa 300 km da Nairobi, forse da un gruppo di pastori in cerca di pascoli per salvare i loro animali dalla siccità. La Gallmann stava pattugliando il ranch insieme al suo autista quando è stata raggiunta da un colpo allo stomaco. Gallman, ribattezzata da molti la 'Karen Blixen italianà, ha scritto, tra gli altri, il romanzo 'Sognavo l’Africà (1991), da cui è stato tratto l'omonimo film con Kim Basinger protagonista.

TRE ITALIANI MORTI IN SVIZZERA, PER LA POLIZIA E' UN "REATO VIOLENTO"

DA DECENNI RESIDENTI A UNTERSEEN, TROVATI IERI FERITI IN CASA

Tre persone sono morte in circostanze ancora da chiarire ieri a Unterseen, nel cantone svizzero di Berna. Secondo la stampa elvetica si tratterebbe di italiani di origini napoletane, una coppia che risiedeva da anni nella zona ed il fratello di lei. I tre erano stati trovati gravemente feriti ieri mattina in un appartamento. La polizia locale ha parlato di un 'reato violentò, si ipotizza un dramma familiare.

ADDIO ERIN MORAN, LA JOANIE DI HAPPY DAYS MORTA A 56 ANNI

IL DOLORE DI FONZIE: "ORA TROVERAI LA PACE CERCATA INVANO"

Addio a Erin Moran, la Joanie di Happy Days. L’attrice resa famosa dalla popolarissima serie tv degli anni '70 e '80 è morta all’età di 56 anni. Il corpo è stato ritrovato nella Harrison County, in Indiana. Ancora sconosciute le cause del decesso. Moran in Happy Days era la sorella più piccola di Ricky Cunningham, il miglior amico di Fonzie, interpretato da Ron Howard. Negli ultimi anni era caduta in disgrazia. Ispirato il commento di 'Fonziè: 'Ora troverai la pace cercata invanò.