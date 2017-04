Alitalia, il Cda avvia l'iter per il commissariamento

Alitalia verso il commissariamento. Il Cda dell’azienda ritiene impossibile procedere alla ricapitalizzazione ha deciso di avviare la procedura per la nomina del Commissario, l’azienda ha già avvisato l’Enac. Assemblea dei soci il 27 aprile. Programma e operatività dei voli - specifica Alitalia - non subiranno al momento modifiche. Il ministro del lavoro Poletti ha ribadito che la nazionalizzazione della compagnia «è esclusa». Secondo l'UE, sarebbe possibile fare richiesta di aiuti di stato perchè sono passati più di 10 anni dall’ultima volta.

FRANCIA, LA BATTAGLIA LE PEN-MACRON ENTRA NEL VIVO

HOLLANDE AMMONISCE IL LEADER DI EN MARCHE: LA VITTORIA NON E’ IN TASCA

Dopo l’endorsement, il rimbrotto di Hollande a Macron a e chi considera di avere la vittoria già in tasca: «Al secondo turno è passata Marine Le Pen, bisogna mobilitarsi!». La leader di FN, che sa di dover recuperare, tenta la carta della vicinanza con la gente con una sortita all’alba in un grande mercato: «Ai francesi si chiede di stringere sempre più i denti». Attesa per la prova di Macron stasera in tv.

25 APRILE, MATTARELLA RICUCE LO STRAPPO CON LA BRIGATA EBRAICA

GRASSO A MILANO: LA LIBERTA' E’ COME L’ARIA, SENZA SI SOFFOCA

Mattarella annienta le polemiche nel giorno della Liberazione e a Carpi ricorda «gli uomini liberi che sbarcarono nell’Italia occupata e versarono il loro sangue anche per la nostra libertà. Tra questi - sottolinea il Capo dello Stato - non possiamo dimenticare i 5000 volontari della Brigata Ebraica». A Roma, l'Anpi ha sfilato con la comunità palestinese mentre la Brigata Ebraica ha organizzato una propria manifestazione. Folta rappresentanza politica a Milano. Grasso: «La libertà è come l'aria. Sala: «Qui la capitale della tolleranza".

SCINTILLE UE-RENZI SUL RISPETTO DEI PATTI SUGLI HOTSPOT PER I MIGRANTI

BRUXELLES: NE MANCANO DUE. L'EX PREMIER: VOI MANTENETE GLI ACCORDI

Scintille fra la Corte dei conti europea e Matteo Renzi sugli hotspot. L’organismo di Bruxelles ravvisa che «solo quattro dei sei previsti in Italia sono operativi e insiste sulla necessità dell’apertura degli ultimi due» per far fronte ai flussi migratori in Italia e Grecia. Dura la replica dell’ex premier: "Diamo 20 miliardi all’Europa e ne prendiamo 12, adesso è semplice risolvere il problema: voi non mantenete l’impegno sui migranti? E noi non manteniamo l’impegno sui soldi». ---.



DEL GRANDE: LA TURCHIA LIBERI TUTTI I GIORNALISTI IN CARCERE

"NON SI PUO' ESSERE INCRIMINATI PER IL PROPRIO LAVORO"

Gabriele Del Grande lancia un appello alla Turchia perchè liberi tutti i giornalisti in carcere. «Non è accettabile - dice il reporter lucchese all’indomani del suo rientro in Italia dopo la liberazione - essere incriminati per il lavoro che si svolge. Il pubblico deve sapere cosa succede nel mondo». Del Grande, nel corso di un incontro con la stampa estera, ha poi ringraziato quanti si sono mobilitati per la sua causa. «Ero in isolamento - racconta - ma sapere che fuori c'era chi spingeva per la mia liberazione mi dava forza».

IL PAPA REGALA IL MARE AI DISABILI, PAGA UN ANNO DI SERVIZI

CONTRIBUTO A SPIAGGIA ATTREZZATA E ACCESSIBILE DI FOCENE

Il Papa ha donato un contributo alla «spiaggia speciale» di Focene, vicino Roma. Lo stabilimento balneare «La Madonnina» è accessibile ai disabili e conta su strutture e personale volontario in grado di accogliere le persone con difficoltà. Il dono del Papa - che coprirà le spese per l’affitto annuale della spiaggia - è stato accolto con «entusiasmo e stupore», dalla associazione Opera San Luigi Gonzaga «Opera d’Amore» che gestisce lo stabilimento.

NUOTO: FEDERICA PELLEGRINI, IN GARA FINO A TOKYO 2020

«NON E’ ANCORA IL MOMENTO DI PENSARE ALLA FAMIGLIA»

Federica Pellegrini parteciperà alle Olimpiadi del 2020. Lo ha detto la stessa nuotatrice a un magazine, affermando di non poter smettere da sconfitta, con il quarto posto di Rio. «Forse ho scelto di continuare a nuotare anche perchè voglio farlo nel migliore dei modi, e anche perchè non mi sento pronta per affrontare altre cose che, in fondo, non vano programmate. Non è ancora il momento di fare un’altra vita».