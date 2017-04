Brexit, l'Ue a muso duro con Londra: "Saremo inflessibili"

Si è concluso il vertice Ue straordinario dedicato alla Brexit. Tusk: 'Voglio sottolineare la straordinaria unità dei 27 leader. Le linee guida Ue per il negoziato sono state adottate immediatamentè. Merkel: 'Nessuna cospirazione contro la Gran Bretagnà. Schaeuble per la linea dura: 'Nulla è gratis, Londra non potrà avere stessi diritti fuori Uè. Gentiloni: 'La sfida non è solo il negoziato con la Gran Bretagna ma anche il rilancio dell’Unionè.

RUSH FINALE PER LE PRIMARIE PD, E’ GUERRA SUI NUMERI

SEGGI APERTI DALLE 8 ALLE 20 IN 8 MILA GAZEBO

Ultimi volantinaggi per convincere gli indecisi e poi via all’allestimento dei circa 8 mila gazebo per le primarie del Pd di domani. Si vota dalle 8 alle 20. 'Non si decide solo quale candidato guiderà il Pd, si decide anche se si ricostruisce il centrosinistra o se si decide di fare un’alleanza con Berlusconì, ha detto Andrea Orlando alla vigilia. Il ministro ha parlato di una 'campagna clandestinà per la promozione delle primarie. Orfini replica: 'E' andato spesso in tv'. Appello al voto di Renzi: 'Raccogliamo la sfida, superiamo il milione di votantì.

MIGRANTI E ONG, SCONTRO NEL GOVERNO: ALFANO DIFENDE ZUCCARO

ORLANDO: "FORSE QUANDO ERA AGLI INTERNI ERA DISTRATTO"

'Io do cento per cento di ragione al procuratore Zuccaro, perchè ha posto una questione verà, ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, commentando le dichiarazioni del procuratore capo di Catania Carmelo Zuccaro sui rapporti tra alcune Ong e i trafficanti. Replica Orlando: 'C'è da chiedersi perchè non se n'è accordo quando faceva il ministro degli interni. Probabilmente è una distrazionè. Gentiloni: 'Ong preziose, ma la magistratura vada avantì. Renzi: 'Avanti con le indagini, solidarietà a PM Catanià. Di Maio rincara: 'Perchè lo attaccano? Indaga sul Cara di Mineo...'. Ma Grasso gli risponde: 'Luigi, sei giovane, qualche lezione ti sarebbe utilè.

IL PAPA CON I COPTI: "MEGLIO NON CREDERE CHE ESSERE IPOCRITI"

IL PORTAVOCE DI AL SISI: "NON SI E’ PARLATO DI GIULIO REGENI"

Conclusa la visita di due giorni del Papa in Egitto. Il presidente egiziano Al Sisi ha accompagnato Francesco all’aereo in partenza, tra strette di mano e sorrisi. 'Per Dio è meglio non credere, che essere un falso credente, un ipocrita!', ha detto il pontefice celebrando la messa fra i copti nello stadio alla periferia del Cairo. 'L'unico estremismo ammesso per i credenti è quello della carita», ha ammonito il pontefice. Il portavoce di Al Sisi ha fatto sapere: 'Non si è parlato di Giulio Regenì.

BERLUSCONI INCIAMPA, DUE PUNTI DI SUTURA AL LABBRO

L’INCIDENTE IN UN LOCALE A PORTOFINO, MEDICATO A MILANO

Silvio Berlusconi è stato medicato nella Clinica La Madonnina di Milano per una ferita al labbro superiore riportata in una caduta a Portofino, all’esterno di un locale dove era andato a cena con i figli per festeggiare il compleanno del figlio Piersilvio. Berlusconi è stato già dimesso. Il leader di Forza Italia è salito in auto senza rilasciare dichiarazioni tenendo davanti alla bocca una medicazione bianca, probabilmente con del ghiaccio. Dall’auto si è limitato a fare un cenno di saluto con la mano a fotografi e cameraman in attesa.

L'ORDINE DI VERONA CONTRO UN MEDICO ANTICHEMIO. LUI: SARO' RADIATO

IN ITALIA GIA' 10 PROCEDURE PER POSIZIONI ANTISCIENTIFICHE

L'Ordine dei Medici di Verona ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del medico Claudio Sauro, esperto in fitoterapia, per le sue posizioni contrarie alla chemioterapia per la cura dei tumori. La notizia è stata resa nota dallo stesso Sauro, che ha postato sul suo profilo Facebook: 'Verrò radiato dall’ordinè, afferma il medico su Fb. In Italia sono una decina i procedimenti disciplinari noti aperti a carico di medici che sosterrebbero posizioni antiscientifiche. Scassola (Fnomceo): 'Scorretto usare il web per diffondere informazioni non scientifichè.