Legittima difesa: si potrà sparare di notte in casa

L'Aula della Camera ha approvato la nuova normativa sulla legittima difesa che ora passa al Senato. Nel testo si considera legittima difesa la reazione a un’aggressione in casa, negozio o ufficio commessa di notte o all’introduzione con violenza, minaccia o inganno. I voti a favore sono stati 225, 166 i contrari (tutto il centrodestra, Si, Mdp e M5s), 11 astenuti. Lega e Fdi hanno esposto cartelli con la scritta 'La difesa è sempre legittimà. Salvini, dalla tribuna, urla 'Vergogna!', i commessi lo accompagnano fuori.

MARINE LE PEN CONTESTATA CON LANCI DI UOVA IN BRETAGNA

MACRON LA DENUNCIA: MAI AVUTO CONTI OFFSHORE

Marine Le Pen è stata oggi contestata con lanci di uova a Dol-de-Bretagne da un gruppo di manifestanti che le ha gridato "fuori i fascisti». Il giorno dopo il dibattito televisivo al veleno tra i contendenti, la procura di Parigi ha aperto un’indagine preliminare dopo che Emmanuel Macron ha sporto denuncia per diffusione di notizie false in seguito alle insinuazioni della Le Pen su un presunto conto occulto del candidato di En Marche alle Bahamas. Macron ha vinto l’infuocato duello tv per il 63% degli intervistati.

MANOVRA, L'EUROPA PROMUOVE LE CORREZIONI DEI CONTI DELL'ITALIA

GOOGLE PAGA 306 MILIONI DI EURO, PACE CON IL FISCO ITALIANO

L'Italia ha incassato un primo via libera alla manovra correttiva dal vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, secondo cui «a una prima occhiata», lo scopo di correzione dei conti sarebbe stato raggiunto. Il ministro Padoan ha spiegato in audizione che la manovra-bis è «resa opportuna da un quadro di fattori convergenti che accentuano la percezione di un rischio Italia». Padoan ha anche parlato dell’accordo raggiunto tra Google e il fisco italiano che «segnala la necessità di lavorare nella direzione di un regime più stabile, chiaro, trasparente». Google verserà al fisco italiano 306 milioni di euro, l’accordo è stato definito 'un passo avanti fondamentalè da Rossella Orlandi, responsabile delle Entrate.

IL CSM SOSTIENE LE INDAGINI DI ZUCCARO, MA SARA' CONVOCATO

ASSALTO XENOFOBO DI FORZA NUOVA ALLA SEDE OIM ROMA

Il Csm assicurerà «ogni sostegno possibile» al procuratore di Catania Carmelo Zuccaro perchè le sue indagini «possano svolgersi con la massima efficacia e celerità». Lo ha detto il vice presidente Giovanni Legnini mentre il Comitato di presidenza ha disposto l’apertura di pratiche per «definire con urgenza linee guida nel rapporto con i media». Zuccaro potrebbe essere chiamato a spiegare al Csm le sue parole sui presunti rapporti tra trafficanti di esseri umani e ong, ma, per ora, non corre il rischio di un trasferimento d’ufficio. Il premier Gentiloni ha ringraziato chi ogni giorno 'è impegnato nel soccorso e nella salvezza di vite umanè. Assalto 'vandalicò di alcuni dimostranti di Forza Nuova alla sede romana dell’Oim.

LEGGE ELETTORALE, IL TESTO BASE ALLA CAMERA L’11 MAGGIO

DI MAIO TORCHIATO DAGLI STUDENTI A HARVARD, DIFENDE M5S

Un testo base sulla legge elettorale arriverà alla Camera l’11 maggio, mentre il giorno 16 è il possibile termine per presentare gli emendamenti. Intanto, mentre Laura Boldrini garantisce il suo appoggio 'al grande sforzo di Giuliano Pisapia per aggregare il centrosinistrà, promettendo 'un contributo che non manchera», il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio da Harvard traccia la politica estera dei 5 Stelle, 'alleati e non sudditi degli Usà. Per lui fuoco di fila di domande e anche qualche contestazione durante l’incontro con gli studenti.

PAPA FRANCESCO RICEVERA' TRUMP IL 24 MAGGIO IN VATICANO

SIRIA, INTESA SU ZONE DI SICUREZZA, MA I RIBELLI LA RESPINGONO

Il presidente americano Donald Trump visiterà Israele, il Vaticano e l’Arabia Saudita nel corso del suo primo viaggio all’estero in cui sarà a Bruxelles per il vertice della Nato e a Taormina per il G7. In particolare Trump sarà ricevuto da Papa Francesco il 24 maggio, e vedrà anche il presidente Mattarella. Sul fronte siriano, la delegazione dell’opposizione armata ha ritenuto «inaccettabile» l’accordo raggiunto oggi dai partecipanti ai negoziati di Astana che hanno approvato il memorandum che istituisce le quattro 'aree di sicurezzà - o zone cuscinetto - in Siria.

MORBILLO: RICOVERI DECUPLICATI AL BAMBINO GESU' NEL 2017

385 CASI A APRILE IN ITALIA, 5 VOLTE PIU' DI UN ANNO FA

In soli 4 mesi, i primi del 2017, all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma i ricoveri di bambini colpiti dal morbillo si sono più che decuplicati rispetto allo stesso periodo del 2016, passando da 4 a 47. Lo ha detto all’ANSA il presidente della Società italiana di pediatria (Sip), nonchè responsabile del reparto Pediatria generale e malattie infettive del Bambino Gesù, Alberto Villani. In generale, sono stati 385, ad aprile 2017, i casi di morbillo, cinque volte quelli verificatisi nello stesso mese del 2016, quando erano stati appena 76.

IL PRINCIPE FILIPPO NON PRESENZIERA' PIU' AD EVENTI PUBBLICI

IL MARITO DI ELISABETTA SCHERZA: "NON MI REGGO PIU' IN PIEDI"

Buckingham Palace ha annunciato il ritiro del principe Filippo da tutti gli impegni pubblici a partire dall’autunno prossimo, probabilmente motivato da ragioni di precauzione per l’età avanzata del principe consorte, che a giugno compie 96 anni. L'interessato ci ha scherzato su: «non mi reggo più in piedi», ha detto nel corso di un evento a St James's Palace.