Interviene Gentiloni, arriva l'obbligo dei vaccini a scuola

Il premier Gentiloni chiude il caso vaccini invitando i ministeri competenti a lavorare ad un testo sull'obbligo alle vaccinazioni da portare al prossimo cdm. "Varare il decreto entro la prossima settimana" è l’obiettivo del ministro della Salute Lorenzin. La Ministra Fedeli commenta: "Bene il richiamo dal premier a collegialità". Sulla legge elettorale intanto il segretario del Pd Matteo Renzi auspica una posizione unitaria del partito "per consentire una governabilità".

ESPLODE UN’ORDIGNO A ROMA, LA PROCURA INDAGA PER TERRORISMO

Atto di terrorismo con esplosivo: questo il reato per il quale procede la Procura di Roma in relazione allo scoppio in un parcheggio laterale della Posta di via Marmorata a Roma. L'ordigno aveva un timer. Il pacco era in plastica e aveva dentro due bottigliette di liquido, probabilmente benzina. Al momento non sono arrivate rivendicazioni. Al vaglio varie ipotesi, si segue anche la pista anarchica.



"STUPRO PIU' ODIOSO SE DA PROFUGO", BUFERA SULLA SERRACCHIANI

Bufera su Debora Serracchiani per aver definito lo stupro "ancor più inaccettabile se commesso da un profugo". Attaccano Sinistra italiana, Forza Italia, M5S. "Una frase da leghista", dice Saviano. Ma anche Salvini affonda sulla presidente del Friuli Venezia Giulia e sul Pd: "Sui migranti hanno la coscienza sporca". Lei replica: "Non sono razzista, è solo buonsenso".

CONCORDIA, ARRIVA L’ULTIMA SENTENZA PER SCHETTINO

Arriva l’ultima sentenza, quella della Cassazione, per Francesco Schettino, il comandante che portò la Costa Concordia, con a bordo 4mila persone, sugli scogli dell’isola del Giglio la notte del 12 gennaio 2012. Conclusa l’ultima udienza, si attende la decisione della Suprema Corte sulla condanna a 16 anni e un mese del processo d’appello. Se il carcere sarà confermato, l’ex comandante potrebbe consegnarsi.

MOSCOVICI, PER L’ITALIA PRONTI A USARE TUTTA LA FLESSIBILITA'

Il massimo della flessibilità per l’Italia, promette a margine del G7 delle Finanze a Bari il Commissario Moscovici. Dal summit arriva la spinta a un accordo internazionale sulla web tax con la richiesta all’Ocse di elaborare proposte concrete sulla tassazione dell’economia digitale. Schaeuble interviene sul surplus commerciale della Germania: "Troppo alto, ma non dipende dalla politica". Multa da 3 milioni di euro intanto a WhatsApp per avere indotto gli utenti a condividere i propri dati con Facebook.

TRUMP, "COMEY SPERI CHE NON CI SIANO REGISTRAZIONI"

"James Comey deve sperare che non ci siano nastri delle nostre conversazioni, prima che cominci a parlare con la stampa!", scrive su Twitter il presidente americano Donald Trump, che minaccia di cancellare i futuri "press briefing" della Casa Bianca e "inviare risposte scritte", dopo le accuse alla la viceportavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders Huckabee, di aver fornito ricostruzioni non accurate del licenziamento di Comey. L'ex Consigliere per la sicurezza, secondo la Cnn, non teme intento alcuna registrazione.

ROGO POMEZIA, NELLE PRIME ORE LIVELLO ALTISSIMO DI DIOSSINA

Il 5 e il 6 maggio nelle immediate vicinanze dell’incendio alla Eco X di via Pontina sono stati rilevati valori di diossina oltre 700 volte la soglia di rischio per la salute, secondo i dati dell’Arpa Lazio. "Un vero disastro, ora occorre una seria bonifica", dice Legambiente. Intanto, sono stati assolti con formula piena Paolo Cantarella e Giorgio Garuzzo, ex Ad e ex presidente di Fiat Auto, accusati di omicidio colposo nel processo sui casi di 10 operai morti per tumori provocati dall'esposizione all'amianto dopo aver lavorato nello stabilimento dell’Alfa Romeo di Arese.

PROVVISIONATO LIBERO, STA TORNANDO IN ITALIA DALLA MAURITANIA

"Cristian Provvisionato è libero e sta rientrando in Italia insieme al sottosegretario Vincenzo Amendola. E’ grande la mia soddisfazione per la liberazione e il ritorno in patria del nostro connazionale. Gli ho parlato al telefono ed era emozionato e felice di tornare a casa": così il ministro degli Esteri Angelino Alfano ha ringraziato le autorità mauritane. Provvisionato era stato fermato alla fine di agosto del 2015 ed era da allora in custodia cautelare. Il 26 aprile Alfano aveva ricevuto la madre di Cristian, Doina Coman, poi ospitata in tv da Fiorello a Edicola Fiore. "Gioia dopo mesi di attesa" il commento della donna. Mattarella: "Bel risultato,grande lavoro".