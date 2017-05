Etruria, Renzi,: "Voglio la verità. Da de Bortoli solo marketing"

"De Bortoli ha fatto una bellissima operazione di marketing per lanciare il suo libro": lo dice Matteo Renzi. "Facciamo la commissione d’inchiesta. Voglio la verità", aggiunge. Berlusconi commenta: "Per il ministro Boschi non vi è alcuna evidenza di reato". Speranza: "Ancora nessuna chiarezza. Boschi lasci". Renzi parla anche della legge elettorale: "Purtroppo il Pd da solo non ha la maggioranza, altrimenti l’avremmo già fatta, e tutti quelli che hanno detto no al referendum adesso dovranno decidere da che parte stare". E ancora: "No al proporzionale puro dove ci sono inciuci. A me e al Pd conviene votare a fine legislatura, tra febbraio e maggio del prossimo anno".

MACRON: "MONDO E EUROPA HANNO BISOGNO DI UNA FRANCIA FORTE"

"Il mondo e l’Europa hanno bisogno più che mai della Francia, di una Francia forte": lo ha detto il presidente Emmanuel Macron nel suo primo discorso all’Eliseo dopo la proclamazione. La folla lo acclama sugli Champs-Elysées. "Avrò la volontà costante di riconciliare e riunire l’insieme dei francesi", ha aggiunto. E ancora: "Non cederò su nessuno degli impegni presi, dobbiamo costruire il mondo che i nostri giovani meritano". "Lascio un Paese decisamente migliore di quello che ho trovato", commenta Francois Hollande. Nel Land del Nord Reno-Westfalia, la Cdu-Csu di Angela Merkel è in netto vantaggio con il 34,5%, stando agli exit poll divulgati dalla ZDF. L’Spd avrebbe il 30,5%.

NUOVA SFIDA DI PYONGYANG. MISSILE BALISTICO VERSO IL GIAPPONE

Il lancio da parte della Corea del Nord di un nuovo missile balistico costituisce "una minaccia per la sicurezza e la pace internazionale", si legge in un comunicato della Nato diffuso oggi da Bruxelles. Dello stesso tono anche una dichiarazione di un portavoce della Ue che ha accusato Pyongyang di "aggravare e tensioni nella regione in un momento in cui servirebbe il contrario". L’ultimo lancio di un missile non è un modo per il leader nordcoreano Kim Jong di ottenere un incontro con Trump: lo ha detto alla Abc l’ambasciatrice Usa all’Onu, Nikki Haley. Intanto il segretario di stato Usa Rex Tillerson ribadisce che le relazioni tra Usa e Russia sono cadute "al livello più basso dalla fine della Guerra fredda", escludendo un rilancio dei rapporti come il "reset" promosso nel 2009 da Obama.

PRIMARIE LEGA, SALVINI ALLA RICONQUISTA DELLA SEGRETERIA

Circa 15.000 militanti della Lega Nord sono chiamati a scegliere il segretario federale fra l’uscente Matteo Salvini e Gianni Fava. Bossi: "Se vince Salvini e la porta al Sud, la Lega è finita". Intanto a Roma si consuma lo scontro Pd-Raggi sui rifiuti. Le magliette gialle del Pd scendono in campo per pulire Roma. Renzi su Fb: "E' bastato l’annuncio della nostra iniziativa e il problema è diventato un tema di cui occuparsi e non più una questione da negare". Raggi risponde da Fb notando che "il Pd, quello che è responsabile del malgoverno degli ultimi 20 anni a Roma, ha deciso finalmente di venire a pulire, per il noto principio secondo cui chi sporca pulisce".

PINOTTI, VALUTARE L’AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO CIVILE

La riproposizione di una qualche forma di leva obbligatoria declinata in termini di utilizzo dei giovani in ambiti di sicurezza sociale «non è un dibattito obsoleto», tanto che in Europa "si è riaperto non solo in Svezia ma anche in Francia, dove, alle ultime presidenziali, l’argomento è stato toccato da molti candidati, compreso Macron". Lo ha detto oggi il ministro della difesa, Roberta Pinotti, a margine della sfilata degli Alpini, a Treviso. Una leva, ha specificato, "non più solo nelle forze armate ma con un servizio civile allargato a tutti".

CYBERATTACCO: FBI E NSA LAVORANO PER INDIVIDUARE GLI AUTORI

Fbi e Nsa stanno lavorando per individuare gli autori del cyber attacco di venerdì scorso. Lo rende noto una fonte dell’amministrazione Usa, secondo cui quel giorno Donald Trump ha ordinato al consigliere per la sicurezza interna Tom Bossert di tenere una "riunione di emergenza" per valutare l’attacco. Dai primi accertamenti non si hanno evidenze di gravi danni in Italia, fa sapere la polizia postale. Il cyberattacco ha riguardato 100 mila organizzazioni in 150 Paesi.

DONNA VIENE UCCISA PERCHE' DIFENDE L’AMICA AGGREDITA DALL’EX

In preda alla gelosia si era accanito come una furia, armato di coltello, contro l’ex compagna che lo aveva lasciato e contro due amici di quest’ultima, tra cui una donna che è morta questa mattina. E’ stato arrestato a Castel Volturno il nigeriano di 39 anni, Chukwudi Mgbemena. L’uomo al momento risponde di tentato omicidio ma è probabile che nelle prossime ore sia accusato di omicidio volontario. I fatti sono accaduti l’11 maggio scorso.

DISASTRO INTER, 2-1 DA SASSUOLO. NAPOLI BATTE TORINO E VOLA

La Mercedes di Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Spagna sul circuito di Montmelò. Seconda la Ferrari di Sebastian Vettel che ha preceduto la Red Bull di Daniel Ricciardo. Crisi senza fine per l’Inter che ha incassato la quarta sconfitta di seguito, a San Siro, 2-1 dal Sassuolo. Napoli batte Torino fuori casa 5 a 0 ed è provvisoriamente secondo in classifica.