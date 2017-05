Le mani della 'ndrangheta sul centro migranti di Capo Rizzuto: 68 arresti

Blitz in Calabria, 68 arresti in un’inchiesta sulla cosca Arena per il controllo sul Cara di Isola Capo Rizzuto, uno dei più grandi d’Europa. 'Era il bancomat della 'ndranghetà, dicono gli inquirenti. Il ministro dell’Interno Minniti incontra a Tripoli il premier Sarraj: 'Italia e Libia sono saldamente dalla stessa parte nella lotta contro il traffico di migrantì. Sui migranti una sentenza della Cassazione che condanna un indiano sikh che voleva girare con un coltello 'sacrò, secondo la sua religione. Gli immigrati, secondo la Suprema Corte, devono conformarsi ai valori del mondo occidentale nel quale si sono stabiliti sapendo che sono diversi dai loro: 'Non è tollerabile che l’attaccamento ai propri valori, seppure leciti per le leggi dei loro paesi, porti a violare quelli della società ospitantè.

MACRON DALLA MERKEL PER RILANCIARE L’ASSE PARIGI-BERLINO

PHILIPPE IL NUOVO PREMIER. SCHULZ E IL CROLLO DELLA SPD

Il primo atto del nuovo presidente francese Macron è la visita alla cancelliera Merkel per rilanciare l’asse Parigi-Berlino sull'Europa. Macron ha nominato primo ministro Edouard Philippe, sindaco di Le Havre, conservatore moderato che piace alla gauche. Socialdemocratici ancora sotto choc per il crollo nelle elezioni in Nord-Reno-Westfalia. 'La strada verso la cancelleria è impervia, ma continuo a lottarè, dice il candidato della Spd Schulz.

BANCA ETRURIA, RENZI SFIDA M5S SULLA COMMISSIONE D’INCHIESTA

IL PD VOTERA' CONTRO IL TESTO BASE DELLA NUOVA LEGGE ELETTORALE

Matteo Renzi sfida il M5s sul caso Boschi-Banca Etruria e usa la commissione d’inchiesta sulle banche. 'Noi abbiamo votato a favore, loro contro. Si faccia e lì si farà chiarezzà, dice il leader Dem. Il Pd, intanto, annuncia il voto contro il testo base della nuova legge elettorale in commissione e la decisione di riproporre il sistema tedesco corretto, metà proporzionale e metà maggioritario. Diviso il centrodestra. Tensione nella Lega dopo le primarie. Salvini: 'Bossi se ne va? Non lo trattengò.

MANOVRA, ADDIO ALLE MONETINE DA 1 E 2 CENT DAL 2018

PROPOSTA DEL PD. STOP IN COMMISSIONE A 900 EMENDAMENTI

Addio, a partire dal primo gennaio 2018, alle monete da 1 e 2 centesimi. Lo propone un emendamento del Pd alla manovra-bis. Il risparmio derivante dallo stop al conio è destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Arrivano da tutti i gruppi proposte per sostituire i voucher, tra cui quella di un libretto di famiglia. Altri emendamenti alla manovra riguardano l’Iva sul pane, la stretta sul bollo auto, il raddoppio delle tasse sul Lotto al posto degli aumenti delle slot. Un terzo delle circa 2.700 proposte di modifica è stato dichiarato inammissibile.

LA MAFIA INFILTRATA NEI SUPERMERCATI: APPALTI DA LIDL

OPERAZIONE DELLA DDA TRA MILANO E LA SICILIA, 15 ARRESTI

15 misure cautelari e due fermi tra la Lombardia e la Sicilia nell’ambito di una indagine coordinata dalla Dda di Milano contro le attività criminali della famiglia mafiosa catanese dei Laudani. Poste in amministrazione giudiziaria quattro direzioni generali della società di grande distribuzione Lidl, cui afferiscono circa 200 punti vendita.

CYBERATTACCHI, COLPITI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PC IN CINA

VENERDI' GB PRIMO BERSAGLIO, PROBLEMI PER HITACHI E NISSAN

Nuovi cyberattacchi: colpiti centinaia di migliaia di computer cinesi. In quello di venerdì che ha colpito 200mila entità in 150 paesi, è stata invece la Gran Bretagna il principale bersaglio, secondo Europol, che supporta le polizie degli Stati membri e collabora con l’Fbi all’indagine. Non è stato un attacco in simultanea a più Stati. Prima sono state attaccate una o più entità nel Regno Unito, poi da lì Wannacry si è diffuso. In Giappone problemi per Hitachi e Nissan.

VIA DELLA SETA, L’APPELLO DEI LEADER CONTRO IL PROTEZIONISMO

GENTILONI AL FORUM DI PECHINO: UN MESSAGGIO CONTROCORRENTE

'Riaffermiamo il nostro comune impegno per la costruzione di una economia aperta, assicurando il commercio libero e inclusivo e opponendosi a qualsiasi forma di protezionismò, è la dichiarazione sottoscritta dai 30 leader mondiali riuniti a Pechino, sotto la presidenza di Xi Jingpin, nel Forum 'One Belt, One Road’, il progetto per una nuova via della Seta tra Asia e Europa. 'Un messaggio controcorrente, che dimostra come una parte del pianeta che si è riunita intorno all’idea della Via della Seta, punti al superamento delle barrierè, dice il premier Paolo Gentiloni.