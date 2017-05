Renzi intercettato al padre: "Devi dire la verità"

E' polemica sulla fuga di notizie che ha consentito a Il Fatto di pubblicare l’intercettazione di una telefonata tra Matteo Renzi e il padre Tiziano, disposta nel corso delle indagini Consip. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per violazione del segreto, mentre il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha avviato verifiche. 'La pubblicazione della telefonata tra me e mio padre è illegittima. Qualcuno viola le norme e non siamo noì, dice Matteo Renzi. Il M5s attacca: 'Troppi aspetti opachi, quella è una criccà.

"HO DATO INFORMAZIONI AI RUSSI", NUOVA BUFERA SU TRUMP

ORA L’UE PENSA DI FERMARE GLI SCAMBI DELL’INTELLIGENCE

Anche se il suo staff e la Russia hanno smentito le rivelazioni del Washington Post, il presidente americano Donald Trump ha ammesso di aver rivelato informazioni top secret al ministro degli Esteri russo Lavrov: 'Come presidente volevo condividere con la Russia, cosa che ho il diritto assoluto di fare, fatti relativi al terrorismò, ha scritto in un tweet. Ora i paesi dell’Ue potrebbero smettere di condividere informazioni di intelligence con gli Stati Uniti, ma il consigliere per la sicurezza nazionale Usa McMaster ha detto che Trump non ha compromesso alcuna fonte di intelligence nel suo colloquio con i russi e che non teme uno stop di informazioni.

ITALIA AVANTI PIANO, IL PIL CRESCE DELLO 0,2% A INIZIO 2017

RESTANO LE REGOLE UE SUI CONTI, MA RINVIO PER L’AGGIUSTAMENTO

Italia avanti piano nei primi due mesi del 2017. Il Pil, secondo l'Istat, cresce dello 0,2%. Peggio di noi, in Europa, solo la Grecia. Intanto, la Commissione europea fa sapere che non rivedrà, per ora, i criteri di valutazione dei conti pubblici, ma nelle raccomandazioni in arrivo non indicherà nessun numero relativo all’aggiustamento strutturale 2018. Il compromesso consente ai Paesi di negoziare la correzione da qui a ottobre. In Parlamento, emendamenti alla manovra puntano a riaprire la rottamazione delle cartelle e a rivedere le norme sui voucher, ma la Cgil avverte: 'Se usciranno norme non coerenti con l'abolizione, valuteremo tutte le iniziative di contrasto, a partire da un nuovo coinvolgimento della Cassazionè.

"LE ONG SIANO CERTIFICATE E COORDINATE DALLA GUARDIA COSTIERA"

LA RELAZIONE SUI MIGRANTI, NO A CORRIDOI UMANITARI DEDICATI

'No a corridoi umanitarì gestiti autonomamente dalle ong, il compito spetta agli Stati o agli organismi internazionali. Inoltre, le ong che fanno soccorsi devono essere certificate e la loro presenza in mare deve essere coordinata dalla Guardia costiera italiana. Sono le indicazioni della relazione sui migranti approvata all’unanimità dalla commissione Difesa del Senato. Intanto, la Commissione Ue lancia un ultimatum agli Stati che non hanno ancora accolto richiedenti asilo da Italia e Grecia: ricollocamenti 'entro un mese o a giugno procedure di infrazionè. Un monito che trova riscontro nei dati di Frontex: -84% i migranti arrivati in Europa da gennaio a aprile, ma l'Italia continua ad avere numeri in aumento del 33%.

LA CASSAZIONE A BERLUSCONI: A VERONICA 2 MILIONI AL MESE

NO AL RICORSO, "NELLA SEPARAZIONE VALE IL TENORE DI VITA"

Silvio Berlusconi 'è uno degli uomini più ricchi del mondò ed è 'rilevantè la disparità dei suoi redditi rispetto a quelli della moglie Veronica Lario; inoltre, nella separazione, 'il tenore di vita va garantitò: per questo la Cassazione ha confermato l’assegno di due milioni di euro al mese in favore della Lario. I supremi giudici hanno respinto il ricorso del leader di Forza Italia contro il maxiassegno, rilevando che la separazione «non elide la permanenza del vincolo coniugale» e il dovere di assistenza garantendo il precedente tenore di vita.

LA RAGGI CONTESTATA DA CASAPOUND, TENSIONE CON LA POLIZIA

"DIMETTITI!". LA SINDACA COSTRETTA AD ANDARSENE SCORTATA

Militanti di CasaPound hanno fatto irruzione nell’aula del consiglio del XIII municipio di Roma, dove era prevista una conferenza stampa sul progetto della Funivia Casalotti-Battistini e, al grido di 'buffona, dimettiti!', hanno costretto la sindaca Virginia Raggi a lasciare la sala scortata dalla Polizia. Momenti di tensione con le forze dell’ordine.

TROVATA MORTA NELLA SUA AUTO LA DONNA SCOMPARSA NEL TORINESE

SPARITA DOPO LA VISITA AL SUO CAVALLO, L'IPOTESI E’ IL SUICIDIO

E' stata trovata morta nella sua auto sulle montagne di Oulx Silvia Pavia, 52 anni, torinese da qualche tempo residente a Montecarlo. Era scomparsa il 26 aprile dopo aver fatto visita al suo cavallo in un maneggio nel Canavese. Nell’armadietto il cellulare senza suoneria e il portafoglio. Del suo caso si era occupato 'Chi l’ha visto?'. Ora l’ipotesi è si sia uccisa ingerendo dei farmaci. Prima di far perdere le sue tracce, aveva mandato un messaggio al compagno, un imprenditore: 'Bacio ok, a oggi pomeriggiò. Poi, però, non era più tornata a casa.