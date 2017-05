Russiagate, su Trump lo spettro dell'impeachment

Su Donald Trump, a meno di quattro mesi dall’insediamento, aleggia già lo spettro dell’impeachment mentre aumentano i dubbi degli bstessi Repubblicani al Congresso e Wall Street, insieme alle Borse europee, perde intorno al 2%. In soccorso del tycoon il presidente russo Putin: Mosca è pronta a fornire la registrazione del colloquio con Lavrov al centro del Russiagate, Putin ha incontrato a Sochi in vista del G7 Gentiloni, al centro del colloquio le sanzioni: 'Nessuna decisione sul rinnovo con il pilota automaticò, dice il premier. In vista del primo viaggio all’estero del presidente Usa, Wp scrive che Trump pensa ad una 'Nato arabà per guidare la lotta al terrorismo e far muro contro l’Iran, con un ruolo centrale per l’Arabia Saudita.

RENZI ACCELERA, AI PRIMI DI GIUGNO OK ALLA LEGGE ELETTORALE

FIANO DEL PD NUOVO RELATORE, PRESENTATA LA PROPOSTA DEI DEM

Renzi accelera sulla riforma elettorale. Il 29 maggio il testo in aula, entro i primi di giugno il via libera della Camera, sono i tempi dettati dal leader del Pd: 'Non si perda altro tempò. Dei Dem il nuovo relatore, Fiano, che presenterà la proposta avanzata dal capogruppo Rosato per un sistema metà maggioritario (303 collegi) e metà proporzionale, ribattezzata il Rosatellum. Il Parlamento approva intanto nuove riforme. E' legge all’unanimità quella contro il cyberbullismo, mentre il testo che abolisce il reato di tortura ha avuto il via libera dal Senato e passa alla Camera. Primo via libera a Palazzo Madama anche per il ddl Falanga sull'abusivismo, che passa a Montecitorio tra le polemiche dei Verdi.

INCHIESTA CONSIP, SCONTRO SULLE INTERCETTAZIONI

ORFINI: ATTACCO ALLA DEMOCRAZIA. CACCIA ALLA TALPA

'Un attacco alla democrazià. Matteo Orfini lancia l’affondo del Pd sulla pubblicazione delle intercettazioni del colloquio tra Renzi e il padre nell’inchiesta Consip. 'Ormai usano gli stessi argomenti di Berlusconì, replica per Mdp Roberto Speranza. La procura di Roma, intanto, indaga sulla 'talpà che ha fornito gli atti a Marco Lillo, il giornalista del Fatto che pubblica domani una nuova puntata, Tiziano Renzi che dice del figlio: 'Non durerà, non è Andreottì. La ministra Finocchiaro al question time difende Maria Elena Boschi sul caso Banca Etruria: 'Ha chiarito tuttò.

L’ITALIA CAMBIA, ADDIO ALLA BORGHESIA E ALLA CLASSE OPERAIA

IL RAPPORTO DELL’ISTAT, IL PAESE INVECCHIA E NON SI RINNOVA

Un’Italia sempre più vecchia e con diseguaglianze sociali che esplodono, diventata un Paese di impiegati e pensionati. E’ la nuova mappa socio-economica tracciata dall’Istat, che vede nella Penisola aumentare la quota di over-65 (il 22%, la più alta nell’Ue) a fronte di un nuovo minimo delle nascite (474mila) ed un esplodere delle diseguaglianze non solo fra le classi sociali ma anche al loro interno. Addio alle vecchie classe operaia e borghesia. Sono ancora quasi 7 su 10 i giovani under 35 che vivono a casa dei genitori.



TORRE DEI PILOTI, 10 ANNI AL COMANDANTE DELLA JOLLY NERO

PENE DIMEZZATE RISPETTO ALLE RICHIESTE, IRA PARENTI VITTIME

Il Tribunale di Genova ha condannato il comandante della Jolly Nero Roberto Paoloni a 10 anni e 4 mesi per la strage della Torre Piloti del 7 maggio 2013 nel porto di Genova. Condanne anche per il pilota del porto di Genova Antonio Anfossi, 4 anni e 2 mesi, il primo ufficiale Lorenzo Repetto, 8 anni e 6 mesi, il direttore di macchina Franco Giammoro, 7 anni. Pene dimezzate rispetto alle richieste dell’accusa. Assolto Giampaolo Olmetti, delegato della società Messina per l’armamento del cargo. 'Assassini! Avete ammazzato 9 persone, non finisce quì, hanno gridato i familiari delle vittime dopo la sentenza.

MOTOCICLISMO, HAYDEN INVESTITO IN BICI DA UN’AUTO, E’ GRAVE

L’INCIDENTE A RIMINI PER L’EX CAMPIONE MONDIALE DELLA MOTOGP

Grave incidente per il pilota statunitense della superbike Nicky Hayden, investito da un’auto mentre era in bici a Misano Adriatica. Hayden, che è stato anche iridato della Motogp, era insieme a un gruppo di ciclisti. Sarebbe stato scaraventato sul cofano dell’auto che l’ha investito, sfondando il parabrezza. E' ricoverato in gravi condizioni all’ospedale 'Infermì di Rimini.

EMISSIONI, ITALIA E FCA NEL MIRINO DELLA COMMISSIONE UE

DUE MESI PER DARE CHIARIMENTI O ARRIVERANNO LE SANZIONI

La Commissione Ue ha aperto una procedura d’infrazione contro l'Italia per violazione delle norme Ue sull'omologazione degli autoveicoli, in particolare per quanto riguarda le emissioni. L'Italia ha due mesi di tempo per chiarire se su alcune vetture di Fca sono state usate 'defeat devices' illegali o meno, e se sono stati presi rimedi sufficienti per le auto in circolazione.