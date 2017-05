Frase choc di McCarthy su Trump: "E' pagato da Putin"

Frase shock del senatore Kevin McCarthy che, un anno fa, quando era leader della maggioranza repubblicana al Senato affermò che ''Trump era pagato da Putin». Travolto dalla rivelazione del Washington Post il senatore glissa: «Era uno scherzo, una battuta di cattivo gusto che nessuno pensa sia vera». Mentre funzionari ed ex funzionari Usa rivelano che l’ex consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Michael Flynn, e altri consiglieri della squadra di Donald Trump, ebbero almeno 18 contatti con funzionari ed esponenti russi durante gli ultimi mesi di campagna elettorale. Ma Flynn non ha intenzione di onorare il mandato di comparizione spiccato dal Congresso. Il presidente Usa cerca intanto di uscire dall’accerchiamento: «E' la più grande caccia alle streghe di un politico nella storia americana».

TERRORE A TIMES SQUARE, AUTO SULLA FOLLA: 1 MORTO E 20 FERITI

IL CONDUCENTE NON E’ UN TERRORISTA, GUIDAVA SOTTO L'EFFETTO DI DROGHE

Un’auto ha investito a Times Square, nel cuore di Manhattan, alcuni pedoni sul marciapiede a grande velocità, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 20. Il conducente che, secondo alcune testimonianze, stava procedendo contromano, è stato arrestato. La polizia di New York esclude un atto di terrorismo. L’incidente è probabilmente dovuto a "guida sotto effetto di droghe".

BERSANI BOCCIA IL ROSATELLUM, RISCHIO NUMERI AL SENATO

SPERANZA: 'NON LA VOTIAMO'. ROSATO: 'SOLO RANCORE PER RENZI'

'Basta con le invenzioni ad usum delphini, serve un sistema che funzioni, e non l’ennesima e pasticciata invenzione dell’ultima orà. L’ex leader fuoriuscito Pierluigi Bersani stronca così il 'Rosatellum', la proposta di legge elettorale metà proporzionale e metà maggioritaria arrivata ieri dal Pd. Gli risponde Ettore Rosato: «La nostra proposta di legge ripercorre quello che abbiamo sempre detto ma la valutazione di Bersani è condizionata da una sorta di rancore verso Matteo Renzi e nulla ha a che fare con il merito», afferma il capogruppo Pd alla Camera. Ma Speranza (Mdp) chiude: 'il Rosatellum non lo votiamò. E anche M5s è contrario: «il Rosatellum è una truffa, inganna gli elettori», dice il capogruppo Roberto Fico.

DOMANI AL CDM ARRIVA LA RIFORMA MADIA PER GLI STATALI

LAVORO, FRENANO I CONTATTI STABILI: PIU' LICENZIAMENTI

La riforma del pubblico impiego targata Madia approderà domani in Consiglio dei ministri per il via libera finale. Gli ultimi ritocchi ai testi allargano le maglie per la stabilizzazione dei precari, dettagliano l’iter che porta al licenziamento e inseriscono una fase ponte, fino a settembre, per il cambio delle regole sulle visite fiscali. I controlli, infatti, passeranno dalle Asl all’Inps, con la creazione di un polo unico della medicina fiscale, comune a pubblico e privato. La stessa Inps rileva oggi che nei primi tre mesi del 2017 sono stati attivati quasi 400.000 contratti a tempo indeterminato con un calo del 7,4% sullo stesso periodo del 2016.

MIGRANTI, NUOVI SBARCHI. CANTONE: CONTROLLI SUGLI APPALTI

MINNITI FIRMA A MILANO IL PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA

Circa 600 persone sono state salvate, complessivamente, in sei operazioni di salvataggio di migranti che si trovavano a bordo di tre gommoni e tre barchini in difficoltà. Le operazioni sono state coordinate dalla centrale operativa della Guardia Costiera di Roma. Il presidente dell’Anac, Raffaele Cantone, riferendosi alle vicende che hanno riguardato la disciplina degli appalti per l’accoglienza, ha rilevato che «il vero problema sta nella fase successiva, quella dei controlli, che vanno rafforzati». Firmato intanto oggi in Prefettura a Milano il protocollo per la distribuzione di migranti nei comuni milanesi. Un modello, lo ha definito il ministro Minniti, «per l’Italia e per l’Europa».

MAXIMULTA UE DA 110 MILIONI DI EURO A FACEBOOK PER WHATSAPP

NEL MIRINO LE INFORMAZIONI SUL COLLEGAMENTO FRA GLI ACCOUNT

Maximulta da 110 milioni inflitta dall’Antitrust Ue a Facebook per aver fornito informazioni fuorvianti nel momento dell’acquisto di Whatsapp. Nel 2014 Facebook aveva assicurato Bruxelles di non poter fare collegare gli account Fb con quelli di Whatsapp, cosa invece realizzata nel 2016. Facebook spiega: 'abbiamo agito in buona fede, gli errori fatti nel 2014 non erano intenzionalì.

CROLLO DEL PONTE SULLA A14, INDAGATI ANCHE I DIRIGENTI DI AUTOSTRADE

CONDIRETTORE NUOVE OPERE E RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Ci sono anche 6 tra dirigenti e funzionari di Aspi-Autostrade per l’Italia tra i 41 indagati del procedimento per il crollo del ponte 167 sull'A14 che il 9 marzo costò la vita ai coniugi Emidio Diomede e Antonella Viviani. Tra loro Roberto Tomasi, condirettore generale Nuove Opere, e i responsabili di procedimento, Giovanni Scotto Lavina e Guido Santini.