Inchiesta a Trapani: nei guai la Vicari e Crocetta

Regali e assunzioni in cambio di favori. Un’inchiesta della Procura di Palermo decapita di 'sistema Trapanì, che avrebbe fatto capo all’armatore Ettore Morace, e scuote la città alla vigilia del voto dell’11 giugno. In arresto, con Morace, anche il deputato regionale Girolamo Fazio, ex Fi ora al Gruppo misto, candidato sindaco. Tra gli indagati il governatore Crocetta ('sono sereno, chiarirò), del quale M5s chiede le dimissioni; e, per corruzione, la sottosegretaria di Ap Simona Vicari: in cambio di un Rolex, avrebbe sostenuto un emendamento per abbassare dal 10 al 4% l’Iva sui trasporti marittimi, con un risparmio di milioni per la società di Morace.

DODICI VACCINI OBBLIGATORI DAGLI ASILI NIDO ALLE MATERNE

DA 6 A 16 ANNI FORTI MULTE E VIA LA POTESTA' GENITORIALE

Dodici vaccini obbligatori per iscriversi a scuola da zero a 6 anni. Il governo vara il decreto. Oltre quelli già previsti (anti-polio, anti-difterite, anti-epatite B e anti-pertosse) sono introdotti i vaccini anti-rosolia, anti-meningococco B e C, anti-morbillo, anti-parotite, anti-varicella e quello contro aemophilus influenzae. Ma sono previste anche sanzioni da 50 a 7.500 euro per i genitori che non vaccineranno i figli per l'accesso alla scuola dai 6 ai 16 anni. Il tribunale dei minorenni potrà inoltre sospendere la potestà genitoriale. L'attuazione del decreto sarà graduale, a partire da settembre.

AGGRESSIONE ALLA STAZIONE, HOSNI INDAGATO PER TERRORISMO

SALA CONFERMA LA MARCIA PRO-MIGRANTI, SCONTRO CON LA LEGA

E' indagato per terrorismo internazionale Ismail Tommaso Hosni, il giovane italiano di padre magrebino che ha accoltellato due soldati e un agente alla stazione Centrale di Milano. Il suo profilo Facebook contiene video inneggianti all’Isis, i pm indagano sulla possibilità che sia stato indottrinato dagli jihadisti. In città sale la tensione sulla marcia 'Milano senza murì di domani. 'Si fara», dice il sindaco Sala. Mentre per il governatore Maroni si dovrebbe annullare 'in segno di rispetto per le forze dell’ordinè. Salvini: 'Stracceremo i protocolli Minnitì.

ARCHIVIATA L’ACCUSA DI STUPRO PER ASSANGE, MA LONDRA RESISTE

IL FONDATORE DI WIKILEAKS: LA BATTAGLIA CONTRO GB E USA CONTINUA

La procura svedese ha archiviato l’accusa di stupro e ritirato il mandato di cattura per Julian Assange, il fondatore di Wikileaks da 5 anni rifugiato nell’ambasciata dell’Ecuador di Londra per sfuggire alla richiesta di estradizione dei giudici di Stoccolma, possibile preludio a quella negli Usa. Ma Scotland Yard non molla: il mandato di cattura resta valido. Il fondatore di Wikileaks contrattacca: 'Sono stato detenuto per 7 anni senza un’accusa mentre i mie figli crescevano e il mio nome veniva diffamato. Non perdono nè dimentico. La vera guerra è appena cominciatà.

CONSIP, NO DELL’ANM ALLA RIFORMA DELLE INTERCETTAZIONI

ORLANDO INSISTE PER LA LEGGE. NODO FIDUCIA SUL DDL PENALE

Giusta la cautela del Csm sulla vicenda Consip a indagini ancora in corso, no ad accelerare la riforma delle intercettazioni sull'onda della pubblicazione 'illegittimà del colloquio tra Metteo e Tiziano Renzi. E’ la posizione del presidente dell’Anm Albamonte dopo che il Guardasigilli Orlando ha insistito sulla necessità di una riforma del sistema. la prossima settimana, intanto, si scioglierà il nodo sulla fiducia che il ministro vorrebbe porre sul ddl sul processo penale che contiene anche misure sulle intercettazioni.

ARRIVA L’ULTIMO SI' ALLA RIFORMA MADIA SUGLI STATALI

DA SETTEMBRE VISITE FISCALI ALL’INPS, ORA I CONTRATTI

C'è il sì definitivo del Consiglio dei ministri alla riforma degli statali targata Madia. Tra le novità le assunzioni extra per i precari, un codice dei licenziamenti, la creazione del polo unico Inps per le visite fiscali al via da settembre e il riordino della valutazione. Tre anni di 'pagella negativà possono portare il licenziamento. 'Ora carte in regola per lo sblocco dei contrattì, dice la ministra Madia.



L’IRAN AL VOTO SCEGLIE TRA ROHANI E IL CONSERVATORE RAISI

CODE AI SEGGI. PRIME ELEZIONI DOPO L’ACCORDO SUL NUCLEARE

Iran al voto per scegliere il nuovo presidente, a quattro anni dall’elezione del moderato riformista Hassan Rohani, che torna a candidarsi in contrapposizione al conservatore Ebrahim Raisi. Il confronto elettorale viene visto come una sorta di referendum sull'operato di Rohani, soprattutto per quanto riguarda l'accordo sul nucleare che ha portato alla fine delle sanzioni. Le elezioni presidenziali si svolgono simultaneamente con quelle dei Consigli islamici di città e villaggi. Grande affluenza ai seggi, tanto da richiedere una proroga di due ore per la chiusura. ---