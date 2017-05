In 100mila per i migranti a Milano, centri sociali contro il Pd

"Siamo 100 mila": tanti erano, secondo i promotori, a Milano per la marcia pro migranti. Attimi di tensione quando militanti dei centri sociali hanno contestato il Pd definendolo "la peggior destra". Dal palco il presidente del Senato ha difeso i diritti dei migranti: "Chi è nato e studia qui è italiano", ha detto Grasso. "Voglio costruire ponti non muri", ha detto il sindaco di Milano Sala. Ismail Tommaso Hosni, il 20enne indagato per terrorismo per l’aggressione alla stazione, avrebbe rubato poco prima in un supermercato i due coltelli. Migrante trovato morto a Cannes su treno da Ventimiglia, forse è rimasto folgorato.

E’ SCONTRO TRA GRILLO E RENZI SUL REDDITO DI CITTADINANZA

In migliaia alla marcia Perugia-Assisi per il reddito di cittadinanza organizzata dai M5S. 'Così rimettiamo al centro l'individuò, spiega Beppe Grillo. "Siamo noi i veri francescani", sottolinea il leader 5 Stelle. "Il reddito di cittadinanza devasta l’art.1 della Costituzione": dice Renzi attaccando la marcia dei pentastellati. L’ex premier interviene sul caso intercettazioni evocando prove false: "Dobbiamo capire chi ha tramato contro". Berlusconi solidale con lui e Boschi. Orfini candidato nella commissione d’inchiesta sulle banche.

TRUMP VENDE A RIAD ARMI PER 110 MILIARDI DI DOLLARI

Il presidente Usa è arrivato a Riad, prima tappa del suo primo viaggio all'estero da quando è stato eletto. Trump e il re dell’Arabia Saudita Salman hanno firmato un accordo in base al quale Riad comprerà armi e sistemi di difesa dagli Usa per 110 miliardi. L’intesa, secondo Washington, rafforza la sicurezza dell’Arabia Saudita e della regione del Golfo di fronte alle minacce dell’Iran. Rivelazioni sul Russiagate: per i media americani è il genero del presidente, Jared Kushner, l’alto funzionario della Casa Bianca che potrebbe essere coinvolto. Per la Cnn: "I russi volevano usare Flynn per influenzare il tycoon".

ROHANI RIELETTO PRESIDENTE, "HA VINTO IL POPOLO IRANIANO"

Hassan Rohani è stato eletto per la seconda volta presidente dell’Iran. Il candidato moderato ha ottenuto il 57% dei voti, aggiudicandosi così la vittoria al primo turno. Il suo avversario, il conservatore Ebrahim Raisi, si attesta al 38,5%. "Il vincitore delle elezioni è il popolo iraniano", ha detto la Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Khamenei, ringraziando gli elettori. Congratulazioni a Rohani sono arrivate dall’Europa e da Putin. "Fiducia nelle relazioni tra i nostri Paesi", ha scritto il premier Gentiloni su Twitter.

WEIDMANN, IO DOPO DRAGHI? LA BCE NON PUO' ESCLUDERE TEDESCHI

Jens Weidmann, il numero uno della Bundesbank indicato ieri da un quotidiano per la successione a Mario Draghi alla presidenza della Bce, non si tira indietro. "Il presidente della Bce dovrebbe essere scelto secondo le sue qualifiche, e non in base alla nazionalità", ha risposto Weidmann in un’intervista. E da lunedì si apre una settimana importante per la Manovra con il voto sulle modifiche. I voucher diventano il vero snodo. Bersani avverte: "Sul tema non minaccio, ma il governo stia attento".

PIPPA MIDDLETON E JAMES MATTHEWS SI SONO DETTI SI'

"Il giorno del sì". Pippa Middleton e James Matthews sono ufficialmente marito e moglie. La coppia è uscita dalla chiesa di St. Mark, nel Berkshire, dopo essersi detti sì accompagnati dai parenti, amici e ospiti illustri tra i quali spiccavano il campione di tennis Roger Federer e la moglie Mirka. Ovviamente sorridenti, mano nella mano, fuori dalla chiesa Pippa e James sono stati circondati per le foto dai 9 paggetti, George e Charlotte in testa. Alle nozze sono stati invitati anche 300 abitanti del piccolo villaggio.

TEST SANGUE PREVEDERA' ANNI PRIMA IL DIABETE DI TIPO 1

Altro passo avanti della medicina. Potrebbe essere presto disponibile un test in grado di scoprire, attraverso un prelievo ematico, se c'è il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 1. Merito di uno studio condotto da ricercatori italiani che ha portato alla scoperta di un anticorpo in grado di predire per tempo l’insorgenza di questa forma diabetica, il cosiddetto "diabete dei bambini", già nei soggetti sani. E da Genova arriva Hunova, il robot-fisioterapista, che in grado di consigliare una terapia riabilitativa ad hoc. E’ nato dalla ricerca dell’Istituto italiano di tecnologia, e anche grazie a un finanziamento di 10 milioni del gruppo Dompé, che ha reso possibile l’apertura di una fabbrica per produrlo in serie.

GIRO: DUMOULIN VINCE DA PADRONE, STACCATO ANCHE QUINTANA

Giro d’Italia, nella 14/a tappa Dumoulin vince da padrone, staccato anche Quintana. L’olandese vola sulla salita di Pantani. E anche Nibali va ko. Torna la serie A con gli anticipi della 37/a giornata e la sfida incrociata per il secondo posto. Giallorossi in campo alle 18 in casa del Chievo per blindare l'accesso diretto alla Champions. Alle 20.45 tocca al Napoli, che ospita la Fiorentina al S.Paolo.