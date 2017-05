Trump apre all'Islam: "Ma cacciate via i terroristi"

"Il nostro obiettivo comune deve essere quello di creare una grande coalizione per distruggere il terrorismo". E’ il messaggio rivolto da Donald Trump ai leader musulmani a Riad. Il presidente Usa ha attaccato l’Iran: "Sostiene terrorismo e Assad". Poi ha aggiunto: "Dobbiamo combattere l’oppressione delle donne, la persecuzione degli ebrei e il massacro dei cristiani". Infine "spero che la giornata di oggi possa essere ricordata come l’inizio della pace in Medio Oriente e in tutto il mondo", è stato l’augurio di Trump.

LEGGE ELETTORALE, PROVE DI INTESA TRA PD E FORZA ITALIA

Legge elettorale, la politica è in fibrillazione. "Se è un’apertura vera, il Pd è pronto a un confronto serio con tutti per dare agli italiani una legge di stampo europeo". Così il vicesegretario Pd, Martina a proposito delle aperture di Berlusconi. E sul tema interviene Pisapia che dal palco della manifestazione di Mdp a Milano spiega: "C'è stato un piccolo passo avanti. Ma io dico insieme a voi che non accettiamo furberie". Ma il M5S non ci sta. Per Di Maio c'è un tentativo di mettere il movimento all’angolo. "Oggi si parla tanto di modello tedesco, ma FI e Pd vogliono governare insieme", denuncia il vicepresidente della Camera.

PAROLIN SCONFESSA GRILLO, LASCI STARE I FRANCESCANI

Il Vaticano corregge Beppe Grillo. "Nessuno può pretendere di avere l’esclusiva del messaggio francescano. Ma sono contento che i politici si richiamino a San Francesco". Lo ha detto il segretario di Stato Vaticano Parolin replicando alle parole dette ieri dal leader di M5S, che aveva evocato il santo. E il Congresso della Lega incorona segretario Salvini. "La nostra battaglia adesso è a livello nazionale, da nord a sud", ribadisce il leader del Carroccio, che non chiude con Bossi.

LO SCUDETTO E’ DELLA JUVE, PROSSIMO OBIETTIVO TRIPLETE

La Juve batte 3-0 il Crotone allo Stadium e si aggiudica il 33/o scudetto, il sesto di fila: è record. La squadra di Allegri ora può puntare al triplete: ultimo ostacolo il Real nella finale di Champions. Nelle altre partite, Milan supera 3-0 Bologna e accede ai play-off di Europa League. Con Empoli sconfitto dall’Atalanta 0-1, ancora aperto capitolo retrocessione. Stasera Lazio-Inter. MotoGp, ultimo giro del Gp di Francia fatale per Rossi. Nel duello con Vinales The doctor scavalcato, cade e perde la chance di riagguantare il compagno di scuderia, che si aggiudica la gara davanti a Zarco e Pedrosa. Giro: Jungels vince a Bergamo, Dumoulin resta in maglia rosa. Tennis: Djokovic ko, Roma incorona Zverev. E’ il più giovane ad aver vinto un masters 1000. Nel torneo femminile la regina è Elina Svitolina.

DOMANI CHECK UP SU MANOVRA DI BRUXELLES, MA NIENTE SANZIONI

Esami in vista per la manovra. Nelle "Country specific recommendation" sull'Italia che saranno pubblicate domani dalla Commissione europea non sarà indicata però l’entità della correzione dei conti pubblici da realizzare nel 2018. Al centro del documento però le necessità di affrontare il tema degli Npl e delle banche per sciogliere un nodo che frena la crescita. E continua lo scontro sui voucher con la formazione di un asse Cgil-Mpd. Il capogruppo del Movimento Democratico e Progressista Laforgia avverte: "Mani libere se vengono reintrodotti", e Camusso rincara: "C'è un problema di democrazia".

L’ISIS E I SOSPETTI DI TEST CHIMICI SU CAVIE UMANE

L'Isis avrebbe testato nei mesi scorsi armi chimiche su "cavie umane" in vista di ipotetici attacchi contro "obiettivi occidentali", inclusa la possibile contaminazione di "cibo o acqua". Lo sostengono fonti militari americane e britanniche riprese dal Times e dall’Independent. Tracce di questi presunti esperimenti sono state trovare in alcuni documenti nascosti nell’università di Mosul in Iraq.

SI INAUGURA LA MOSCHEA, RESIDENTI PROTESTANO CON PORCHETTA

Un banchetto con una porchetta da affettare: è la provocazione messa in scena a San Stino di Livenza (Venezia) da un gruppo di residenti per protestare contro l’inaugurazione di una moschea, creata dalla locale comunità islamica in un capannone ristrutturato. All’evento tra gli invitati anche il sindaco del paese. Tra i manifestanti, qualcuno ha issato una bandiera con il Leone di San Marco. La protesta, controllata dagli uomini della Questura, è rimasta pacifica e non ci sono state tensioni.



CANNES SCOPRE LA PARRUCCHIERA "FORTUNATA" E IL NUOVO ALLEN

A Cannes è stato il giorno di "Fortunata", la parrucchiera di borgata interpretata da Jasmine Trinca nel film di Sergio Castellitto che dice: "Popolare è una parola molto bella". Il decano Dustin Hoffman liquida con una battuta il caso che tiene banco al festival di Cannes quest’anno: "I film Netflix non vanno in sala? Io a casa mia ho un very big screen". L’attore è protagonista di "The Meyerowitz Stories" di Noah Baumbach, già ribattezzato il nuovo Woody Allen, film Netflix in concorso. E Hazanavicius satireggia il mito Godard.