Ok di Bruxelles alla manovra, ma è scontro sull'Imu per i ricchi

L'Italia ha rispettato le regole di bilancio, ma stia attenta alle riforme: ha impegni ambiziosi, ma mancano i dettagli. Via libera di Bruxelles alla manovra bis, ma per il 2018 servirà uno sforzo di bilancio sostanzioso, e sarebbe meglio - scrive la Commissione nelle sue raccomandazioni - reintrodurre l’Imu per redditi alti, riformare il catasto e spostare il carico fiscale a tasse meno dannose per la crescita. La tassa sulla casa registra però lo stop del ministro dell’Economia Padoan, il quale assicura anche che l’Italia è impegnata a continuare nelle riforme. L’Istat intanto rivede al rialzo le stime sul Pil nel 2017 a +1%. Balzo dell’euro dopo che la cancelliera Merkel respinge le critiche al surplus commerciale tedesco sostenendo che l’euro è troppo debole a causa della politica della Bce.

TRUMP AL MURO DEL PIANTO, "UNA CHANCE PER LA PACE"

Trump a Tel Aviv assicura: "Siamo con voi", sottolineando il legame fra Usa e Israele. "Un’opportunità rara di portare stabilità e pace nella regione", aggiunge il tycoon, che incassa il grazie del premier Netanyahu. Poi il nuovo attacco all’Iran: "non gli sarà mai concesso di avere un’arma nucleare". Teheran intanto contesta il maxicontratto da 110 mld di dollari per le armi all’Arabia Saudita. E il neopresidente Rohani: "A Riad Trump ha fatto solo uno show senza valore politico, il terrorismo non si risolve con riunioni e vendita di armi. E non non abbiamo mai cercato armi nucleari".

ANCORA SANGUE DI MAFIA A PALERMO, BOSS UCCISO IN STRADA

"Quando è necessario la mafia torna a sparare in modo evidente e simbolico. Uccidere Giuseppe Dainotti in pieno giorno, nel centro di Palermo, il 22 maggio, può avere diversi significati": così il procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, interpellato sull'omicidio boss Dainotti, capomafia scarcerato nel 2016 e freddato questa mattina mentre era in bici. Un omicidio di mafia alla vigilia delle commemorazioni in città della Strage di Capaci, 25 anni fa, ricordata oggi al Csm dal presidente della Repubblica con il richiamo al lavoro del giudice Falcone.

RAI NELLA BUFERA, CDA BOCCIA IL PIANO DELLE NEWS DI DALL’ORTO

Bocciato il piano informazione Rai sottoposto al voto del Cda dal dg Antonio Campo Dall’Orto. Favorevole il consigliere Guelfo Guelfi, Fortis e Freccero si sono astenuti. Contrari tutti gli altri. "Non credo giovi alla Rai un conflitto permanente ed una situazione di sostanziale paralisi", dice il consigliere Messa, che chiede al dg di trarne le conseguenze. M5s all’attacco del Pd, con il presidente della Vigilanza Fico che annuncia sarà chiesta l’acquisizione in commissione del piano news.

NICKY HAYDEN NON CE L’HA FATTA, MORTO DOPO 5 GIORNI DI COMA

E' morto all’ospedale Bufalini di Cesena Nicky Hayden, l’ex campione del mondo di MotoGp era stato vittima di un incidente in bicicletta nel Riminese. Da mercoledì era in rianimazione per un gravissimo politrauma e una vasta lesione cerebrale. In un video la dinamica dello schianto: Hayden non rispetta lo stop e l'auto lo travolge. E’ in condizioni disperate nello stesso ospedale la triatleta tedesca Julia Viellehner, 31 anni, anche lei investita nel Forlivese mentre si allenava. Nei giorni scorsi i medici le hanno amputato le gambe.

LEGGE ELETTORALE, IL PD CERCA ALLEATI SUL TESTO BASE

Il Pd da solo non ha i numeri per approvare la nuova legge elettorale. Per questo cerca intese con le altre forze politiche. "Parla con gli atti parlamentari", risponde la sottosegretaria Boschi a chi parla di "inciuci". Domani al primo voto il Rosatellum, testo base in commissione. "Massimo apertura, si parte dal Legalicum", dice Di Maio del M5s, mentre Alfano rivendica "mani libere" a Ap. Bersani, intanto, si schiera contro il voto anticipato a ottobre: "Così aumenta l'Iva".

CAMBIO ALLA GUIDA DEL COLOSSO FORD, ARRIVA JIM HACKETT

Ford ufficializza il cambio al vertice dopo le prime indiscrezioni. Jim Hackett è stato nominato presidente e Ceo della Ford al posto di Mark Fields, che va in pensione. Hackett riporterà al presidente esecutivo Bill Ford. "E' un leader riconosciuto nella trasformazione del business", spiega l'azienda. Titolo al via in rialzo a Wall Street con l’arrivo del nuovo numero uno.

"L'UOMO E’ NATO NEI BALCANI, NON IN AFRICA"

Il dente di un ominide vissuto 7,2 milioni di anni fa potrebbe spostare indietro nel tempo le lancette dell’evoluzione umana e indicare che le origini dell’uomo non vanno cercate in Africa, come si riteneva finora, ma lungo le coste orientali del Mediterraneo. Lo indicano due studi pubblicati sulla rivista Plos One dall’Università tedesca di Tubinga e dall’Accademia bulgara delle Scienze.