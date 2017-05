Massacro al concerto dei teenager a Manchester: l'Isis rivendica

Strage al concerto della pop star americana Ariana Grande alla Manchester Arena piena di ragazzini, dove un kamikaze si è fatto esplodere. Almeno 22 i morti, anche una bimba di 8 anni. 120 i feriti, 12 bambini sono in condizioni gravissime. Dodici persone risultano disperse. Nessun italiano risulta coinvolto. L’Isis ha rivendicato l’attentato. Arrestato un 23enne, sarebbe collegato all’attacco. Momenti di tensione per un allarme all’Arndale shopping centre, e diversi blitz della polizia in zone della città. Identificato il kamikaze: Salman Abedi, britannico, 23 anni, noto alle autorità.

ALLARME IN EUROPA. MAY: I TERRORISTI NON VINCERANNO MAI

IL VIMINALE: ATTENZIONE ALTA. VIGILANZA SUI LUOGHI AFFOLLATI

Allarme terrorismo in tutta Europa dopo l’attentato di Manchester. 'I terroristi non vinceranno maì, dice la premier Theresa May che teme nuovi attacchi. La regina Elisabetta piange per le vittime. Il Consiglio dei saggi musulmani, 'sotto la direzione del Grande Imam di Al-Azhar, ha condannato fortemente l'esplosione terroristà. Quello di Manchester è il peggior attacco terroristico su suolo britannico dal 2005 quando a Londra morirono 56 persone e 700 rimasero ferite. 'E' un attacco all’Europà, dice il premier Paolo Gentiloni. Al Viminale vertice antiterrorismo: 'L'attenzione resta alta, il rischio non cambia, particolare vigilanza sui luoghi affollatì.

TRUMP A ROMA ALLA RICERCA DEL DIALOGO CON IL PAPA

A ABU MAZEN: LAVORARE PER LA PACE IN MEDIO ORIENTE

Il presidente americano Donald Trump è a Roma: domani in Vaticano l’incontro con il Papa, alla ricerca di un dialogo dopo mesi di rapporti difficili. Colloqui anche al Quirinale con Mattarella e a Villa Taverna con Gentiloni. A Gerusalemme ha incontrato Abu Mazen e si è impegnato 'a un accordo di pace tra israeliani e palestinesì. Una visita 'che dà speranze per una pace giustà, ha detto il leader palestinese. Intanto, dall’ex capo della Cia Brennan nuove accuse nell’ambito del Russiagate.

LA STRAGE DI CAPACI 25 ANNI DOPO, L’ITALIA RICORDA FALCONE

MATTARELLA A PALERMO: E' VIVIDO IL RICORDO DI GIORNI CUPI

L'Italia ricorda la strage di Capaci dove 25 anni fa Cosa nostra uccise in un attentato Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta. Mattarella a Palermo, dove migliaia di studenti hanno sfilato, ha parlato di quei giorni 'così drammatici, così cupi e così segnati da violenza e dolorè, di cui 'permane un ricordo vividò. 'Il Csm si è riconciliato con la memoria del magistratò, dice il Vicepresidente Legnini. 'Dispiaciutò Alfonso Giordano, presidente della Corte d’Assise che celebrò il maxiprocesso alla mafia, per non essere stato invitato dalla Fondazione Falcone.

SI RIPARTE DAL ROSATELLUM. DI MAIO: ACCORDO O VIETNAM

APPROVATO IL TESTO BASE IN PRIMA COMMISSIONE ALLA CAMERA

La commissione Affari costituzionali della Camera ha adottato il Rosatellum come testo base della legge elettorale con i sì di Pd, Lega, Ala-Sc, Svp e Des-Cd. Di Maio ammonisce: 'Si vota in autunno solo se il M5s parteciperà alla scrittura della nuova legge elettorale, altrimenti senza numeri si candidano al Vietnam del Senatò. Salvini è pronto a votare 'qualsiasi legge elettorale, pur di far andare gli italiani a votare il prima possibilè.

SE NE VA SIR ROGER MOORE, E’ STATO IL PRIMO JAMES BOND

E’ MORTO IN SVIZZERA DOPO UNA BATTAGLIA CONTRO IL CANCRO

Roger Moore è morto in Svizzera a 89 anni, dopo 'una breve e coraggiosa battaglia contro il cancrò. Al servizio segreto di sua maestà per ben 7 volte, l’attore è stato uno dei più amati interpreti degli anni '70 e '80 dei film di 007. Il britannico che ha interpretato il ruolo più a lungo.