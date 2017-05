Il Papa regala a Trump l'enciclica sull'ambiente

Dai muscoli al dialogo. Attesissimo dopo le tensioni della campagna elettorale, è durato mezz'ora il colloquio in Vaticano tra Donald Trump e il Papa. Al centro l’impegno per la pace in Medio Oriente. 'Non dimenticherò mai le sue parolè, ha detto alla fine il presidente degli Stati Uniti. Il Papa gli ha regalato tre encicliche: sulla famiglia, la gioia del Vangelo e la cura dell’ambiente. Nella giornata romana anche gli incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con il premier Paolo Gentiloni. Trump ha ringraziato l’Italia per il suo contributo alla lotta al terrorismo e la fine delle violenze in Libia. Nel pomeriggio è volato a Bruxelles per incontrare i vertici di Europa e Nato prima del G7 di Taormina.

LA STRAGE DI MANCHESTER: UNA RETE DIETRO AL KAMIKAZE

ARRESTATI IL PADRE E UN FRATELLO, CACCIA ALL’ARTIFICIERE

Allarme rosso in tutta la Gran Bretagna dopo l’attentato di Manchester. Mille soldati schierati solo a Londra. Cancellati il cambio della guardia a Buckingham Palace oggi e la festa del Chelsea domenica. 'Stiamo investigando su un network terroristà, dicono gli investigatori di Manchester, che danno caccia all’artificiere che ha costruito la bomba. Arrestato a Tripoli Hashem Abedi, fratello minore del kamikaze Salman, e il padre. Cinque invece le persone arrestate a Manchester. Secondo un funzionario dell’intelligence Usa, tuttavia, la famiglia del 22enne aveva avvertito le autorità sulla pericolosità del giovane che era appena rientrato dalla Libia.

NAUFRAGA UN BARCONE DAVANTI ALLA LIBIA, ALMENO 34 I MORTI

SI TEMONO MOLTI DISPERSI, A BORDO C'ERANO OLTRE 500 MIGRANTI

Nuova tragedia di migranti, stavolta al largo del porto libico di Zuara. Un barcone con 500 persone a bordo diretto verso l'Italia si è piegato su un fianco e più di 200 migranti sono finiti in acqua: 34 i cadaveri finora recuperati dalla Guardia costiera italiana, che coordina i soccorsi. Ma molti sarebbero dispersi e si teme che il numero dei morti possa salire. Tra le vittime vi sono anche bambini, 'forse una decinà.

BOCCIA: RIPARTIRE AZZERANDO IL CUNEO PER ASSUMERE I GIOVANI

CALENDA IL TECNICO FA IL MACRON, GLI INDUSTRIALI APPLAUDONO

'Serve un patto di scopo per la crescita con l’obiettivo di uscire dalla crisi e costruire una vera dimensione europeà. Dal palco dell’assemblea annuale di Confindustria, Vincenzo Boccia chiede 'una grande operazione per includere i giovani nel mondo del lavoro, azzerando il cuneo fiscale sulle assunzioni per tre annì. Il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda concorda su un 'Patto per la Fabbrica che avvicini la contrattazione all’impresà e raccoglie una pioggia di applausi dagli industriali quando, con toni che hanno ricordato la campagna di Macron, sottolinea il valore dell’impegno dei ministri tecnici del governo Gentiloni.

IL CARDINALE BASSETTI ALLA GUIDA DELLA CEI NEL DOPO-BAGNASCO

FRANCESCO SCEGLIE IL PASTORE SOCIALE, SERVITORE DEGLI ULTIMI

Il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, è il nuovo presidente della Cei. Era il primo nome nella6 terna proposta al Papa dai vescovi italiani per il dopo-Bagnasco. E' considerato un pastore sociale al servizio degli ultimi: lavoro, famiglia, giovani e disagio della società fra i temi chiave del suo episcopato. Ha scritto le Meditazioni della Via Crucis di papa Francesco il Venerdì Santo 2016, sviluppando il tema della sofferenza, delle persecuzioni e delle migrazioni.

LEGGE ELETTORALE, RENZI CERCA UNA MAGGIORANZA AL SENATO

"ROSATELLUM OK ALLA CAMERA, ENTRO MARTEDI' SENTO TUTTI"

'Il Rosatellum ha i numeri alla Camera, vediamo al Senatò. Matteo Renzi stringe i tempi sulla riforma elettorale. Entro martedì, quando riunirà la Direzione del Pd, sentirà tutti gli altri partiti per chiedere di uscire allo scoperto: 'Noi stiamo facendo le cose sul serio, gli italiani valuterannò. Sulla linea dell’accordo al più presto, anche il segretario della Lega Matteo Salvini: 'Ci sono ancora 15 giorni per votare in autunnò, dice. Di Maio apre al confronto, ma sottolinea che la priorità per il M5s è 'la governabilita».

MARITO E MOGLIE UCCISI A SAN SEVERO, IPOTESI DELLA VENDETTA

IL FIGLIO 17ENNE E’ IN CARCERE PER L’OMICIDIO DI UN COETANEO

Indaga la Dda di Bari sul duplice omicidio commesso questa mattina a San Severo, di un elemento di spicco della mala locale, Nicola Salvatore, e della moglie, Isabella Rotondo, avvenuto nella loro profumeria. Le indagini puntano sull'ipotesi di una vendetta nello scontro tra clan che gestiscono spaccio di droga e estorsioni: il figlio 17enne della coppia è infatti in carcere con l’accusa di aver ucciso un coetaneo. A dicembre Salvatore era sfuggito a un altro attentato.

RADIATO A MILANO UN MEDICO ANTI-VACCINI

LA DECISIONE DELL’ORDINE, E’ IL SECONDO

Dario Miedico, medico legale, uno dei firmatari di una lettera che esprimeva perplessità sulle vaccinazioni pediatriche, è stato radiato dall’Ordine dei medici di Milano. «La cosa mi pesa molto, farò il possibile per fare ricorso e far ritirare il provvedimento», afferma il medico. Alberto Villani (Società di Pediatria) accusa: 'C'è chi lucra sui bimbi non vaccinatì.