La May furiosa con Trump per i "leak" Usa su Manchester

Duro confronto tra Theresa May e Donald Trump: la polizia del Regno Unito ha interrotto la comunicazione delle informazioni sull'attentato di Manchester ai colleghi americani per i leak sulle indagini, trapelati sulla stampa Usa. «Le informazioni di intelligence condivise - ha ammonito la premier britannica - restino riservate». Il presidente americano ha garantito pene esemplari sulle fughe di notizie: «Leak sono minaccia». La Nato parteciperà alla coalizione anti-Isis, ma non combatterà. «Tutti i membri - ha sottolineato Trump - devono contribuire con la propria quota».



PACCO BOMBA NELL’AUTO DELL’EX PREMIER GRECO PAPADEMOS

NON E’ IN PERICOLO DI VITA. ESPLOSIONE NEL CENTRO DI ATENE

Un pacco bomba è esploso in un’auto con a bordo l’ex premier Loukas Papademos, che è rimasto ferito insieme ad altre due persone, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’esplosione dell’ordigno - che ha ferito al petto il 69enne ex premier - è avvenuta nel centro di Atene. Papademos, già vicepresidente della Bce, è attualmente docente a Harvard.

IL TAR ANNULLA LE NOMINE DI 5 DIRETTORI DEI MUSEI

FRANCESCHINI RICORRERA'. SCONTRO TRA IL PD E LE TOGHE

Il Tar del Lazio ha bocciato la nomina di 5 dei 20 direttori dei super-musei: il bando «non poteva ammettere la partecipazione di cittadini non italiani», inoltre è considerato «non trasparente" aver ammesso prove orali di selezione a porte chiuse. Annullate le nomine di due direttori stranieri e tre italiani. Il ministro Dario Franceschini ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato, anche se i direttori sospesi «saranno sostituiti ad interim». «L'errore è stato non provare a cambiare i Tar», è stato il commento di Matteo Renzi, al quale fa eco Orlando; «i Tar andrebbero cambiati». La risposta dei magistrati amministrativi non si fa attendere: «Bisogna cambiare le norme, non i Tar».

TERRORISMO E CLIMA, LA SFIDA DEL G7 IN UNA TAORMINA BLINDATA

UNITA' SULLA LOTTA ALL’ISIS, MA AMBIENTE E COMMERCIO DIVIDONO

"A Taormina ci sarà un confronto su temi che interessano tutta l'umanità, come i cambiamenti climatici, i commerci, le migrazioni, i rapporti con l’Africa. Non sarà un confronto semplice, ma l’Italia, che ospita il vertice, cercherà di renderlo un confronto utile e capace di far convergere le posizioni». Così il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, che in un tweet spiega di essere al lavoro per il G7 su sicurezza, migrazioni, clima, rapporti con l’Africa.

VERSO LO STOP AI VITALIZI PER I PARLAMENTARI, MARTEDI' OK AL TESTO

TORNANO I VOUCHER NELLA MANOVRA E MDP MINACCIA DI USCIRE

Verso il primo ok del Parlamento al ddl che abolisce i vitalizi dei parlamentari. La commissione Affari costituzionali della Camera ha terminato l’esame di tutti gli emendamenti. Il mandato al relatore sarà votato il prossimo martedì. Il testo base, che ricalca la proposta a prima firma Matteo Richetti (Pd), prevede che per tutti gli eletti, anche per gli ex parlamentari, l'assegno previdenziale sia calcolato con il sistema contributivo. L’annuncio da parte del capogruppo del Pd, Rosato, che nella manovrina sarebbe stato ripristinato il lavoro occasionale (voucher), non solo per le famiglie, ma anche per le piccole imprese ha determinato una dura reazione di Mdp che ha minacciato di uscire dalla maggioranza.

SPARA IN STRADA ALLA TESTA ALL’EX MOGLIE E TENTA IL SUICIDIO

UN UOMO E SUO FIGLIO UCCISI A GIUGLIANO, NEL NAPOLETANO

Un uomo di 46 anni ha sparato in strada alla ex moglie di 50 anni ferendola gravemente alla testa ed in seguito ha cercato di suicidarsi. L’episodio è avvenuto a Segrate, alle porte di Milano. I due erano in via di separazione. I due sono stati trasportati in condizioni gravissime in ospedale. A Giugliano, nel Napoletano, un uomo e suo figlio sono stati uccisi in strada nel centro storico della città. A sparare sarebbero state due persone giunte a bordo di un motorino con il volto coperto da caschi.



LAURA BIAGIOTTI IN FIN DI VITA DOPO UN ARRESTO CARDIACO

RICOVERATA A ROMA, IN CORSO L’ACCERTAMENTO DI MORTE CEREBRALE

Laura Biagiotti è in fin di vita dopo un arresto cardiaco che l'ha colpita ieri sera nella sua residenza di Guidonia. La stilista, che ha 74 anni ed è stata definita dal New York Times 'Regina del cashmerè, è ricoverata all’ospedale Sant'Andrea di Roma, dove sono state avviate le procedure per l’accertamento della condizione di morte cerebrale.