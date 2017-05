G7 a Taormina: intesa sul terrorismo, distanze sul clima

Intesa sul terrorismo al G7 di Taormina, ma al summit, che Tusk ha definito 'il più difficile dei G7', restano comunque le distanze su diversi fronti, a partire dal clima. I sette leader hanno firmato una dichiarazione comune contro il terrorismo. Ma, come sottolinea il premier Gentiloni, 'resta sospesa la questione sull'accordo di Parigi sul clima rispetto al quale il presidente Trump ha in corso una riflessione di cui gli altri Paesi hanno preso attò. Si lavora anche un documento sui migranti sul quale, secondo fonti italiane, si starebbe raggiungendo 'un buon compromessò. Trump resta osservato speciale, dopo che lo Spiegel ha riportato il suo giudizio sulla 'cattiverià tedesca per il surplus commerciale. Su di lui continuano a pesare le ombre del Russiagate. Ivanka e il marito Kushner coinvolto nel dossier sono già rientrati a Washington.

SVOLTA NELLA CRISI RAI, CAMPO DALL’ORTO SI DIMETTE

L'EX DG LO COMUNICA A PADOAN, SI CERCA UNA FIGURA BIPARTISAN

Antonio Campo Dall’Orto si è dimesso da direttore generale della Rai. Il manager ha comunicato la propria decisione al ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan in un incontro di circa un’ora e mezza a via XX settembre. Ora formalizzerà la sua scelta in consiglio di amministrazione. Si cerca per la successione un traghettatore che assicuri una gestione oculata dell’azienda, garantendo i risparmi chiesti a più riprese e dia garanzie sulla tornata elettorale alle porte.

ATTACCO A UN BUS DI COPTI IN EGITTO, 35 MORTI, ANCHE BAMBINI

UOMINI ARMATI IN AZIONE A MINYA. HANNO FILMATO IL MASSACRO

Almeno 35 persone, tra cui molti bambini, sono morte e decine rimaste ferite dopo che un gruppo di uomini armati ha attaccato un bus sul quale viaggiavano cristiani copti. L’attacco è avvenuto a Minya, nel sud dell’Egitto. Ad attaccare il bus dei cristiani copti è stato un commando di dieci uomini che indossava divise militari. Gli assalitori hanno bloccato il bus, sono saliti a bordo e hanno iniziato a sparare mentre uno di loro filmava il massacro, ha poi raccontato un testimone. Un atto 'inaccettabilè, ha commentato Ahmed Al Tayyeb il grande imam di Al Azhar, l’università musulmana sunnita del Cairo.

ALTA TENSIONE SUI VOUCHER. CAMUSSO: PRONTI AL RICORSO

SULLA LEGGE ELETTORALE FI PUNTA SUL TEDESCO PURO

Alta tensione nella maggioranza sui voucher. In mattinata il capogruppo Pd Rosato puntualizza che i Dem non hanno intenzione di tendere trappole al governo su questo fronte e sono pronti a ritirare l’emendamento in materia. Ma arriva l’ok del governo con Anna Finocchiaro che sottolinea che si tratta di una proposta di modifica che ha l’ok dell’esecutivo. Il testo, però, non viene formalizzato in commissione. Ed Mdp va su tutte le furie abbandonando la commissione. 'Non partecipiamo al voto - attacca il capogruppo Scotto - si tratta di una grave lesione dei rapporti tra noi, il governo e la maggioranzà. Intanto la segretaria Cgil Camusso ribadisce: 'Se saranno reintrodotti i voucher faremo ricorso alla Consultà. Prosegue il dibattito sulla legge elettorale e Forza Italia presenta emendamenti che puntano al 'tedescò puro messo anche ai voti online da Grillo.

UN ALTRO ARRESTO A MANCHESTER PER LA STRAGE AL CONCERTO

L’ATTENTATORE SI PREPARAVA DA UN ANNO. CACCIA AI COMPLICI

La polizia di Manchester ha effettuato un nuovo arresto nell’ambito delle indagini sull'attentato suicida di lunedì che ha provocato 22 morti e decine di feriti. Lo riferisce il Guardian. Al momento, dunque, sono 8 le persone finora arrestate: tra questi Ismail Abedi, 23 anni, fratello del kamikaze, Salman Abedi che secondo notizie di stampa 'si preparava da un annò all’attacco suicida. In corso anche nuove perquisizioni, mentre la polizia cerca possibili complici dell’attentatore che sarebbero ancora a piede libero.



ADDIO A LAURA BIAGIOTTI, I FUNERALI DOMANI A ROMA

LA STILISTA ERA RICOVERATA DOPO UN ARRESTO CARDIACO

Ultimo saluto domani a Roma a Laura Biagiotti. La stilista, che avrebbe compiuto 74 anni ad agosto, era ricoverata da mercoledì all’ospedale Sant'Andrea di Roma dopo un arresto cardiaco e si è spenta nella notte. Si era sentita male nella sua residenza di Guidonia ed era stata ricoverata in ospedale.