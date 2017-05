G7: Trump cede sul protezionismo, non sul clima

Canada, Italia, Francia, Germania, Gb, Giappone riaffermano in conclusione di G7 «il forte impegno per una rapida applicazione dell’accordo di Parigi». Ma gli Usa prendono tempo. Trump: "Deciderò la prossima settimana». Merkel: «Sul clima discussione insoddisfacente, niente accordi al ribasso». Macron, evitate fratture, Trump ascolta. Partnership con Africa su migranti e terrorismo: diritti umani e controllo dei confini. La cancelliera: confronto duro su commercio ma passa la «lotta al protezionismo». Trump e Merkel cancellano la conferenza stampa finale. Ong insoddisfatte. Scontri, non gravi, con la polizia alla manifestazione degli antagonisti a Giardini Naxos.

MORTO IL BIMBO CON L'OTITE CURATO CON OMEOPATIA, DONATI GLI ORGANI

RALLY A TORINO, AUTO TRAVOLGE IL PUBBLICO E UCCIDE UN BAMBINO

E' morto Francesco, il bambino di 6 anni ricoverato dal 24 maggio nella rianimazione ad Ancona per un’otite curata con l'omeopatia e non con gli antibiotici. Aperta un’inchiesta. Il nonno: denunceremo l’omeopata. I genitori autorizzano la donazione degli organi. I pediatri: l’omeopatia non cura le patologie. E in un grave incidente al rally Città di Torino un’auto è uscita di strada, forse per un malore del pilota, e ha travolto alcuni spettatori: un bambino di 6 anni è morto, i genitori feriti, mentre il fratellino di tre anni è rimasto miracolosamente illeso. Un pilota: c'era pubblico in un posto vietato.

MDP VOTA 'NO' SUI VOUCHER, VENTI DI CRISI SUL GOVERNO

L.ELETTORALE: PROVE DI ALLEANZA PD-FI-M5S SUL MODELLO TEDESCO

In commissione Bilancio alla Camera gli emendamenti alla manovra. Ok a libretto famiglia e contratto occasionale: gli 'orlandianì non votano sui nuovi voucher; voto contro di Mdp, Sinistra italiana, M5S, a favore il resto del Pd, Ap, Ala-Sc, FI, Lega. Finocchiaro: «Voucher cancellati. Chi sostiene il contrario, mente». Sismabonus anche per acquisto appartamenti. Addio alle monetine da 1 e 2 centesimi. Lunedì il voto 'salva-museì, M5S: «Gravissima forzatura». Ok a tassa Airbnb. Berlusconi: «Se legge elettorale è condivisa manca poco alle urne». Il Cav in tv con amici a 4 zampe, lancia la sua "campagna» a favore degli animali.

IL PAPA: QUANDO L’ECONOMIA DIVENTA SPECULAZIONE E’ SPIETATA

ALL’ILVA (GENOVA): 'NO REDDITO PER TUTTI MA LAVORO PER TUTTI'

Circa 3500 lavoratori dell’industria genovese hanno accolto Papa Francesco nello stabilimento Ilva Cornigliano. «Quando l'economia passa nelle mani degli speculatori tutto si rovina. Diventa un’economia spietata», ha detto Francesco, aggiungendo che «chi pensa di risolvere i problemi della sua impresa licenziando gente non è un buon imprenditore». Il Papa: 'Obiettivo non è reddito per tutti ma lavoro per tuttì. Operaio ateo si commuove. Francesco, rivolgendosi ai giovani, conia un altro neologismo: «Andate a 'missionarè». Bergoglio ha benedetto Agnese e Annalaura, due bimbe di 7 e 8 mesi, arrivate dall’Africa. Al Gaslini: 'Perchè soffrono bambini? Non trovo rispostà.

IL RUSSIAGATE IMBARAZZA TRUMP, BOCCHE CUCITE SUL CASO KUSHNER

PRESIDENTE SALTA BRIEFING A TAORMINA E UN EVENTO IN IOWA

Bocche cucite sul caso Kushner durante il briefing della Casa Bianca a margine del G7 di Taormina nonostante le insistenti domande dei giornalisti. I cronisti hanno anche chiesto se ci fosse preoccupazione per il sempre più diretto coinvolgimento del genero del presidente Usa nel Russiagate. Trump ha cancellato l’appuntamento in Iowa di giovedì prossimo. Un evento in calendario da tempo.

LIBIA: ASSALTO A CARCERE TRIPOLI, GIALLO SUI PRIGIONIERI

AFGHANISTAN: ATTACCO KAMIKAZE NEL PRIMO GIORNO DI RAMADAN

Una milizia armata fedele al governo Sarraj ha assaltato e preso il controllo del carcere di Tripoli. Nella struttura sono reclusi anche Saadi Gheddafi - figlio del defunto rais - e l’ex capo degli 007 Abdallah al Senoussi. Secondo diverse fonti, i prigionieri sono stati trasferiti in «luogo sicuro». Almeno 52 i morti negli scontri di ieri. Un kamikaze si è fatto esplodere in Afghanistan a Khost: 18 morti nel primo giorno del mese del Ramadan. I talebani rivendicano.