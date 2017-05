La Merkel dopo il G7 boccia Trump: "Non ci si può fidare"

"I tempi in cui potevamo fare pienamente affidamento sugli altri sono passati da un bel pezzo, questo l’ho capito negli ultimi giorni. Noi europei dobbiamo prendere il nostro destino nelle nostre mani». All’indomani del G7 di Taormina Angela Merkel commenta così, pur non citando esplicitamente gli Usa, la due giorni di un summit che non ha trovato l’accordo su temi cruciali come il clima, per l’opposizione del presidente Usa Donald Trump. «Il primo ministro inglese May era molto arrabbiata della fuga di notizie su Manchester», ha invece rivelato Trump. Il presidente Usa, che sta preparando le contromosse per il Russiagate, avrebbe intanto rivelato ad alcuni confidenti la sua intenzione di sfilare gli Stati Uniti dall’accordo sul clima di Parigi, dopo che da Taormina aveva fatto sapere che deciderà la prossima settimana se restare o meno nell’accordo. Poi è tornato a lamentarsi delle fake news: "sono il nemico». Per il segretario alla sicurezza nazionale John Kelly gli Stati Uniti stanno valutando un divieto per i laptop su tutti i voli internazionali.

L.ELETTORALE: RENZI APRE A PATTO CON BERLUSCONI E GRILLO

VOUCHER: ORLANDO ESCLUDE CHE SI APRA CRISI DI GOVERNO

Un accordo sul sistema tedesco con Berlusconi e Grillo per la legge elettorale «in teoria» è possibile. Lo dice Matteo Renzi, sottolineando che è Mattarella che «ha chiesto di fare un accordo sulla legge elettorale». E Crimi (M5S) conferma: «il proporzionale con il premio di governabilità può mettere d’accordo tutti». Renzi da Malta interviene anche sul tema migranti: «L'Europa non può girare la testa dall’altra parte quando accadono le tragedie nel Mediterraneo», dice l’ex premier. Sul governo incombe intanto la mina voucher. «E' sbagliato risolvere la questione con un emendamento piazzato in una manovrina», ha detto Andrea Orlando che ha però escluso che sui voucher si possa aprire una crisi di governo.

BIMBO MORTO PER OTITE: INDAGATI IL MEDICO E I GENITORI

CADE AEREO ULTRALEGGERO NEL VICENTINO, MORTO IL PILOTA

E' stata notificata al dottor Massimiliano Mecozzi una informazione di garanzia per omicidio colposo per la morte del piccolo Francesco, deceduto per un’otite curata solo con farmaci omeopatici: i carabinieri hanno compiuto nella notte una perquisizione nella sua casa, sequestrando farmaci, telefoni, computer e ricettari. Indagati anche i genitori del piccolo. Un uomo di 67 anni è morto in seguito alla caduta dell’ultraleggero che stava pilotando nel vicentino.

BRITISH AIRWAYS, IL BLOCCO RISCHIA DI COSTARE 150 MILIONI

ALITALIA, DISAGI CONTENUTI A FIUMICINO PER LO SCIOPERO

"Molti» sistemi informatici di British Airways sono tornati alla normalità dopo che sono andati in tilt i computer del gruppo britannico, ma i passeggeri devono ancora affrontare cancellazioni di voli e ritardi. Il vettore prevede per oggi un ritorno alla «quasi normalità». Il ceo Cruz in un video si è scusato affermando che tutto questo è stato «orribile» per i passeggeri. Secondo esperti la British rischia di dover pagare circa 150 milioni di sterline in risarcimenti ai passeggeri. Sul fronte interno, disagi contenuti a Fiumicino per lo sciopero che interessava i voli Alitalia. Cancellati 200 voli.

MANCHESTER: IL FRATELLO DI ABEDI PROGETTAVA DI UCCIDERE L'INVIATO ONU

LIBIA: IL GRUPPO ANSAR AL-SHARIA ANNUNCIA LO SCIOGLIMENTO

Hasham Abedi, fratello minore dell’attentatore di Manchester Salman, faceva parte di una cellula terroristica che progettava di uccidere in un attentato l’inviato dell’Onu in Libia, il tedesco Martin Kobler. Si trovava in un anonimo condominio nel nord di Manchester la 'fabbricà della bomba usata nella strage. Il gruppo jihadista libico Ansar al-Sharia, legato ad al Qaida e ritenuto responsabile dell’attentato al consolato Usa di Bengasi del 2012, in cui furono uccisi l’ambasciatore e tre americani.