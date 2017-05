Legge elettorale, intesa vicina Pd-M5S. Ma Alfano non ci sta

Nuova accelerazione della legge elettorale, dopo l’avvio degli incontri del Pd con le altre forze politiche. Si va verso un modello in stile tedesco. Renzi vede possibile un accordo con Forza Italia e M5s su un modello proporzionale, con soglia di sbarramento al 5%. Rosato ha commentato: «Tutto bene» dopo l'incontro tra Pd e M5S. Domani tocca ai capigruppo di Forza Italia. L’obiettivo dei tre maggiori partiti è difendere la soglia di sbarramento al 5%. Il rischio di voto anticipato in autunno penalizza Piazza Affari che chiude in rosso (Ftse Mib -2,01% a 20.7832 punti).

DRAGHI: RIPRESA, MA IL "QE" SERVE. RIORGANIZZARE LE BANCHE POST BREXIT

TENSIONE SULLA MANOVRA, GOVERNO VA SOTTO SU UN EMENDAMENTO

"La ripresa sta diventando sempre più solida e continua ad ampliarsi», la «disoccupazione è scesa al livello più basso dal 2009», la fiducia di consumatori e imprese è salita, ma «abbiamo ancora bisogno di condizioni del credito molto accomodanti». Lo ha detto il presidente Bce Mario Draghi al Parlamento Ue. «E' ancora molto presto per farci pensare di cambiare posizione sulla politica monetaria», ha aggiunto sottolineando la volontà di sostenere la riorganizzazione delle banche in seguito alla Brexit. «Serve più crescita - ha detto ancora Draghi - soprattutto nei Paesi ad alto debito». Via libera della Commissione Bilancio alla manovra-bis con mandato al relatore. Il testo approderà in Aula a Montecitorio domani pomeriggio. Tensione con il governo che va sotto in Commissione su Eliseo.

DALLA SIRIA A INGERENZA SULLA FRANCIA, MACRON A MUSO DURO CON PUTIN

TRUMP DIFENDE KUSHNER: "HA LA MIA TOTALE FIDUCIA"

"Qualsiasi utilizzo di armi chimiche» in Siria «sarà oggetto di rappresaglia e risposta immediata da parte dei francesi». Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine dell’incontro con Vladimir Putin, accusato anche di avere cercato di influenzare le elezioni francesi. «Mai tentato di farlo», è stata la replica di Putin. «L'Unione europea deve crescere, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità nel campo della difesa ma anche dei rapporti con l’Africa». Lo ha detto all’ANSA il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, interpellato sugli esiti del G7 e sulla spaccatura tra Angela Merkel e Donald Trump. Intanto il presidente USA blinda Jared Kushner: «Ha mia totale fiducia».

SEQUESTRATE A FINI DUE POLIZZE VITA DA UN MILIONE DI EURO

INDAGATO PER CONCORSO IN RICICLAGGIO NELL’INCHIESTA CORALLO

Sequestro preventivo da parte della GdF, su richiesta della Dda di Roma, di due polizze vita, con un valore di riscatto di 495 mila euro l’una, nei confronti dell’ex presidente della Camera Gianfranco Fini. Secondo il legale dell’uomo politico, sarebbero state invece sequestrate le polizze intestate alle figlie. La misura è relativa all’indagine che ha portato in carcere l'imprenditore Francesco Corallo e nella quale Fini è indagato per concorso in riciclaggio. La vicenda aveva visto anche il sequestro di beni per un valore di sette milioni nei confronti della famiglia Tulliani. Francesco Storace, se l’induzione al suicidio non fosse reato, suggerirei a Fini di spararsi. Gip, vicenda da implicazioni inquietanti.

BIMBO MORTO DOPO CURE OMEOPATICHE. L'AUTOPSIA: ENCEFALITE

PER STABILIRE LE CAUSE DELL'INFEZIONE SI ATTENDONO GLI ESAMI ISTOLOGICI

E' morto per encefalite il piccolo Francesco, il bambino di 7 anni deceduto il 27 maggio ad Ancona dopo essere stato curato a casa per un’otite bilaterale solo con preparati omeopatici. Queste le prime indiscrezioni sull'autopsia. Il medico legale, il dottor Mauro Pesaresi, attende di conoscere l’esito degli esami istologici e il dettaglio dei preparati omeopatici somministrati al bimbo per stabilire le cause dell’infezione.

RUSSIA: VIOLENTA TEMPESTA A MOSCA, ALMENO 11 MORTI

MOLTI DECESSI CAUSATI DA CADUTA ALBERI, DECINE DI FERITI

Una violenta tempesta si è abbattuta sulla capitale russa causando la morte di almeno 11 persone. Stando a una fonte del pronto intervento, decine di persone sono rimaste ferite. I decessi sono stati causati in maggior parte dalla caduta di alberi anche se, nel sud di Mosca, un uomo è morto dopo che il vento ha divelto la struttura di una fermata di autobus.

MORTA BRUCIATA: 30 ANNI CARCERE A EX DELLA VITTIMA

L'IMPUTATO COSPARSE LA DONNA CON LA BENZINA E LE DETTE FUOCO

E' stato condannato a 30 anni di reclusione, con rito abbreviato, Pasquale Russo, 47 anni, che il 2 agosto a Lucca scorso cosparse di benzina, appiccando poi fuoco, Vania Vannucchi, 46 anni, la sua ex, morta poi in ospedale per le gravissime ustioni. La sentenza è stata emessa oggi dal gup di Lucca Antonia Aracri. Il pubblico ministero Piero Capizzoto aveva chiesto che fosse condannato all’ergastolo: non è escluso che la procura non intenda ricorrere in appello.

TIGER WOODS ANCORA NEI GUAI, ARRESTATO IN STATO DI EBBREZZA

NON SI ARRESTA LA DISCESA DELL’EX CAMPIONE DI GOLF

Il campione del golf, Tiger Woods, è stato arrestato in Florida per guida in stato di ebbrezza.La polizia ha diffuso foto in cui Woods appare chiaramente alterato. Dopo il il ricovero in una clinica per curare la dipendenza da sesso e il divorzio milionario, sembra non arrestarsi la caduta dell’ex campione.