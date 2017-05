Il governo blinda la manovra con la fiducia

Il Governo pone la fiducia alla Camera sulla manovra economica nel testo licenziato in Commissione, domani il voto. Il viceministro Morando nega effetti recessivi e ribadisce l'impegno a non far scattare le clausole. Monito di Padoan: 'Sotto ciclo elettorale, in Italia ma anche negli altri Paesi, è molto difficile fare dei cambiamentì. E Moscovici assicura: 'Pronti ad ogni situazione, le elezioni non sono mai un problemà. Vertice Gentiloni-Trudeau a Roma, il premier avverte che 'il governo è nella pienezza dei poteri e ha degli impegni che intende mantenerè. Unità di vedute sul clima, avanti sull'accordo di Parigi.

SCONTRO NEL PD SUL VOTO ANTICIPATO, LA MINORANZA FRENA RENZI

BRUNETTA: LEGGE A INIZIO LUGLIO. I CINQUESTELLE SI PREPARANO

Renzi tira dritto sul modello tedesco dopo l’intesa a tre sulla legge elettorale, e Brunetta rivela: intesa per il varo entro la prima settimana di luglio. Ma nel Pd soffia aria di tempesta: le minoranze, escluse dalla segreteria, si schierano contro il voto anticipato e 31 senatori orlandiani in un documento parlano di 'salto nel buiò, Anche Alfano critica l’ipotesi e sostiene che l' 'impazienza del Pd’di tornare a Palazzo Chigi rischia di costare miliardi all’Italia, visto che si vorrebbe andare al voto in piena legge di stabilita». Ma dai M5s Di Maio spinge per andare al voto, si candida alla premiership e assicura: 'Le manovre correttive di bilancio le faremo noì. E la Lega dà il via libera 'purchè si vada al voto subitò.

NUOVE CRITICHE DI TRUMP ALLA GERMANIA, LA MERKEL PROVA A RICUCIRE

CAMBIA LA STRATEGIA USA CON I MEDIA, RIDIMENSIONATO SPICER

Trump rilancia le critiche a Berlino: 'Abbiamo un deficit commerciale enorme con la Germania, inoltre loro pagano molto meno di quanto dovrebbero alla Nato. Molto male per gli Usa. Questo cambiera», ha twittato. La Merkel prova a ricucire e ribadisce che 'le relazioni con gli Usa sono di importanza capitalè. Cambia intanto la strategia della Casa Bianca verso i media con un occhio al Russiagate: ridimensionato il ruolo del portavoce Sean Spicer che dovrebbe conservare il posto ma tenere meno briefing, mentre Trump dovrebbe rispondere direttamente e più spesso ai media. La Cnn rivela: i russi discussero di un possibile ricatto a Trump su telefonate intercettate nel 2016.

ARIANA GRANDE TORNA A MANCHESTER, CANTERA' PER LE VITTIME

DOMENICA GRANDE CONCERTO ALL’OLD TRAFFORD CON STELLE DEL POP

Ariana Grande e altre pop star daranno vita domenica a un concerto di beneficenza per le vittime dell’attentato di Manchester. L’evento, riferisce la Bbc che lo trasmetterà in diretta, si terrà nella stessa città inglese, nello stadio del cricket di Old Trafford, che può contenere 50.000 spettatori. Hanno confermato la loro partecipazione anche Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Take That, One Direction's e Miley Cyrus.

AMAVANO LA STESSA RAGAZZA, QUINDICENNE UCCIDE UN COMPAGNO

RITROVATA LA RAGAZZINA SCOMPARSA A SIRACUSA, ERA DALLA MAMMA

Potrebbe esserci una vicenda sentimentale all’origine dell’omicidio di un 15enne, ucciso lunedì sera al culmine di una lite a Mileto, nel Vibonese, da un coetaneo, che poi si è presentato ai carabinieri. I due, che frequentavano la stessa scuola, forse erano innamorati della stessa ragazza. Ritrovata sana e salva la tredicenne scomparsa a Siracusa: era andata dalla mamma naturale. A Milano una dodicenne resta incastrata sotto un tram: amputata una parte del piede. Nove indagati per il bimbo di 6 anni morto in un incidente al rally Città di Torino. Un neonato abbandonato in strada nel torinese, è morto.

ILVA: NODO OCCUPAZIONE, NO DEI SINDACATI AGLI ESUBERI

VERTICE CON COMMISSARI E MINISTRO, "INACCETTABILI" I TAGLI

Incontro a Roma fra il ministro Calenda, i commissari dell’Ilva e i sindacati per la presentazione dei piani. Previsti 5-6000 esuberi, secco no dei rappresentanti dei lavoratori che pongono come punto prioritario la tenuta dei livelli occupazionali, insieme con il piano di risanamento ambientale. Landini (Fiom): 'In questi mesi i sindacati non sono mai stati coinvolti nelle valutazioni dei piani industriali e ambientali, ancora adesso ci sono cose che non sono chiare. Nuovo incontro il 1 giugno.

RAGGI TESTIMONE AL PROCESSO MARRA: VADO, LO DICE LA LEGGE

LA SINDACA: "DIMISSIONI SE RINVIATA A GIUDIZIO? DIREI DI NO"

La sindaca di Roma testimonierà al processo che vede imputati per corruzione l’ex capo Personale del Campidoglio Raffaele Marra e l’immobiliarista Sergio Scarpellini. La difesa di Marra l'ha inserita tra i 10 testimoni scelti e potrebbe essere sentita dal 30 giugno: 'Il dovere di testimonianza è previsto dal codice e andrò lì come previsto dalla leggè, assicura, chiudendo però all’ipotesi di dimissioni in caso di suo rinvio a giudizio: 'Stiamo parlando di una cosa che non è attuale e comunque direi di nò. Critiche del Pd: '2 morali e 5 stellè.

MORTO NORIEGA, "FACCIA D’ANANAS" CHE SFIDO' GLI USA

L’EX PRESIDENTE DI PANAMA ERA IN CARCERE

Si è spento in carcere a 83 anni l’ex dittatore dello stato centroamericano. In cella dopo una condanna a 40 anni per riciclaggio e narcotraffico, era stato operato il 7 marzo per rimuovere un tumore benigno al cervello. Uomo forte di Panama tra il 1983 e il 1989, quando venne deposto dagli Usa, nel periodo della Guerra fredda fu una figura chiave nei rapporti tra America centrale e Stati Uniti. Per il presidente panamense Varela 'si chiude un capitolo della nostra storià.