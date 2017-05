Clima, Trump pronto a uscire dall'accordo di Parigi

Donald Trump vuole uscire dall’accordo di Parigi sul clima. La decisione verrà 'annunciata nei prossimi giornì ha twittato scrivendo poi: 'facciamo di nuovo grande l’Americà. Un piccolo team di esperti, tra i quali il capo dell’Epa, Scott Pruitt, sono al lavoro per definire i dettagli. Nel vertice di venerdì Ue e Cina annunceranno che continueranno a rispettare l’accordo e comunque viene spiegato l’eventuale ritiro degli Usa 'non è la fine del mondò.

LA LEGGE SUL VOTO NON SLITTA, RENZI: NESSUN RISCHIO MANOVRA

MDP, NO ALLA FIDUCIA, SCONTRO SUI VOUCHER. L’IRA DI ALFANO

Sdoganato il modello tedesco per la legge elettorale con accordo Pd-FI-M5s Renzi assicura: entrano in 4, massimo 5 forze parlamentari, si riduce il numero dei partiti e 'si elimina il potere di ricatto e veto dei piccolì. L’ira di Alfano: 'fa cadere i governì. L’ex premier non vede pericoli per la manovra. E in Commissione Fiano pronto al maxiemendamento con la definizione dei collegi. Ma è scontro sui voucher con Mdp che annuncia di non partecipare al voto di fiducia che il governo ha posto alla Camera sulla manovra.

STRAGE A KABUL NELLA ZONA DELLE AMBASCIATE. I TALEBANI: NON C'ENTRIAMO

80 MORTI E 350 FERITI. UCCISO AUTISTA BBC, 4 REPORTER FERITI

E' di 80 morti e 350 feriti il nuovo bilancio dell’attentato realizzato oggi probabilmente con un’autobotte per il trasporto di acqua imbottita di esplosivo a Kabul nel quartiere delle ambasciate. Illesi i dipendenti dell’ambasciata italiana, dei feriti tra quelli della sede diplomatica tedesca. Un autista della Bbc, Mohammed Nazir, è morto e quattro reporter sono rimasti feriti. I talebani smentiscono ogni coinvolgimento.

LA RAGGI: CHIUDEREMO I CAMPI ROM, BASTA MANGIATOIA DELLA MAFIA

USEREMO I FONDI UE. PATTO CON FAMIGLIE SU SCUOLA, LAVORO, CASA

La sindaca Virginia Raggi annuncia 'maniera molto netta che finalmente a Roma saranno superati i campi rom. Iniziamo dai campi, La Barbuta e Monachinà. 'Fermiamo la mangiatoia che per troppi anni c'è stata sui campi da parte della criminalità e di mafia capitale anchè, dice. 'Viene garantito il ritiro di tutti i bandi coinvolti in Mafia Capitalè, e 'il piano è sviluppato in piena coerenza con la normativa Ue in materia di inclusione socio economica delle comunità Rom Sinti, Caminantì. Per la supervisione e attuazione del piano sarà ricostituito e rafforzato l’ufficio Rom'.

MORTO NEONATO ABBANDONATO, DONNA CONFESSA: "HO PARTORITO IO"

"MA NON SAPEVO DI ESSERE INCINTA". ARRESTATA PER OMICIDIO

La confessione nella notte: 'sono andata in bagno e ho partorito. Poi non mi ricordo più nullà. Soltanto allora, dopo un lungo interrogatorio, il procuratore di Ivrea Giuseppe Ferrando, ha disposto il fermo della donna, italiana di 34 anni, accusata di omicidio aggravato del neonato abbandonato in strada di Settimo Torinese e morto poche ore dopo in ospedale. Giovanni, questo il nome dato al bambino dai medici dell’ospedale Regina Margherita di Torino, aveva una ferita alla testa. E sul web minacce e insulti verso la donna.



ADDIO AD ANNA MARIA GAMBINERI, SIGNORINA BUONASERA DELLA RAI. AVEVA 81 ANNI, MALATA DA TEMPO AVEVA LAVORATO FINO AL 1994

Anna Maria Gambineri, storica, biondissima, 'signorina buonaserà della Rai è morta oggi a Roma. I funerali si terranno sabato 3 giugno alle 11.30 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. Suo era uno degli amatissimi volti che per anni hanno annunciato i programmi della tv pubblica, ed anche il segnale orario. Era nata a Roma il 22 marzo del 1936, aveva quindi 81 anni, ed era malata da tempo. proprio per motivi di salute aveva lasciato la Rai dove aveva lavorato dal 1958 al 1994.