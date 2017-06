Sorpresa: il Pil italiano cresce +1,2%

Balzo del Pil italiano nel primo trimestre dell’anno: +0,4% sui tre mesi precedenti e +1,2% sull'anno. Padoan: la strategia funziona. Il ministro dell’Economia scrive all’Ue: aggiustamento strutturale deficit pari allo 0,3% nel 2018 e stabilizzazione rapporto debito-pil. Si otterrebbe così uno 'scontò di circa 9 mld sulle misure della prossima legge di Bilancio. Unendo a questo l’effetto 'manovrinà, sarebbero sufficienti 6 mld per evitare l’aumento Iva. Via libera della Camera alla 'manovrinà, il testo del decreto legge va al Senato. Mdp ha votato contro. Per Boeri i 'nuovi voucher' sono una forma di salario minimo. Fabbisogno peggiora nei primi 5 mesi, sale a 41,9 mld. Soros: situazione in Italia pericolo più forte per Ue.

ALFANO AL CONTRATTACCO: "CON IL PD E’ FINITA, ORA SFIDA 5%"

LEGGE ELETTORALE VA A MARTEDI'. M5S: ACCORDO NON SCONTATO

Slitta a martedì 6 giugno l’approdo in Aula della legge elettorale. Alfano riunisce la direzione nazionale di Ap: accuse al segretario dem, è da febbraio che vuol far cadere Gentiloni. Il ministro degli Esteri: 'Continueremo a sostenere il governo Gentiloni e non faremo ostruzionismo sulla legge elettorale. Accettiamo la sfida del 5%, collaborazione con il Pd è finità. Di Maio commenta: 'da parole alfaniani emerge scenario eversivò. E Fico: 'Accordo su legge elettorale non è affatto sancitò. Berlusconi guarda a comunali: voto decisivo. Ma Salvini è in pressing: basta ambiguità, chiarezza su alleanze.

LA SVOLTA DI TRUMP SUL CLIMA, L’EUROPA GUARDA ALLA CINA

GLI USA FUORI, STASERA L’ANNUNCIO. VERSO RETROMARCIA SU CUBA

Se gli Usa usciranno dall’accordo sul clima, 'il vuoto lasciato verrà riempitò. Ne è convinto il presidente della Commissione Ue Juncker, che ricorda le pressioni in questo senso da Pechino. Il presidente americano annuncerà la sua decisione sull'accordo sul clima di Parigi oggi alle 15 locali, ore 21 italiane. Come sembra sempre più certo, farà uscire gli States dall’intesa. L'accordo di Parigi: obiettivo 2 gradi, impegni paesi, verifiche, aiuti e Cop. Ma Trump pensa anche ad una a marcia indietro sulle aperture verso Cuba. Mattarella: il clima un patrimonio comune, collaborare per la sua difesa.

MORTA A RAQQA "CAPPUCCIO ROSSO", L’EROINA DI KOBANE CALLING

MILITANTE FILO-CURDA RACCONTATA DA ZEROCALCARE IN UN FUMETTO

E' morta in Siria, combattendo a Raqqa contro i miliziani dell’ Isis, Ayse Deniz Karacagil, la ragazza soprannominata 'Cappuccio Rossò, raccontata dal fumettista Zerocalcare nel suo reportage in forma di fumetto 'Kobane Calling'. Lo stesso Zerocalcare nel suo profilo Fb: 'Siamo fatti che se incontriamo qualcuno poi per forza di cose ce lo ricordiamo e quel lutto sembra toccarci più da vicinò, scrive, ricordando la ragazza: 'Turca condannata a 100 anni di carcere dallo stato turco per le proteste legate a Gezi Park, aveva scelto di andare in montagna e unirsi al movimento di liberazione curdò.

MORTE NEL ROGO DEL CAMPER, FERMATO UN VENTENNE CHE SCIPPO' ANCHE LA CINESE POI MORTA

PER IL NOMADE L’ACCUSA E’ QUELLA DI OMICIDIO PLURIMO

Seferovic Serif, un nomade di 20 anni, è stato fermato per l'omicidio delle tre sorelle morte nell’incendio del camper di Centocelle. E’ lo stesso che era stato arrestato dalla polizia per il furto della borsa della studentessa cinese Zhang Yao morta poco dopo essere stata investita da un treno mentre inseguiva i suoi scippatori lo scorso anno a Roma.

LE ONDE GRAVITAZIONALI RIVELANO BUCHI NERI MAI VISTI

UN TERZO SEGNALE A DISTANZA RECORD DI 3 MLD ANNI LUCE

Arrivato il terzo segnale delle onde gravitazionali e questa volta le vibrazioni dello spaziotempo previste da Einstein rivelano una popolazione di buchi neri mai vista, dalla massa di 20-30 volte quella del Sole. Il segnale dalla distanza record di tre miliardi di anni luce è descritto su Physical Review Letters.