Clima, tutti contro Trump

L'America mai così isolata come dopo lo strappo di Trump dall'accordo di Parigi sul clima. Un grave errore per Europa, Cina, India e Russia quello della Casa Bianca. "Un disastro per l'umanità e per il pianeta", dice monsignor Marcelo Sanchez Sorondo, cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze voce autorevole del Vaticano. "Il riscaldamento climatico è innegabile, ed è una delle minacce più grandi nel mondo attuale e per il futuro del nostro pianeta", è il monito del segretario generale dell’Onu Guterres. Città e Stati americani, intanto, sfidano il presidente e danno vita ad un movimento per difendere e applicare l’accordo di Parigi. La Casa Bianca va al contrattacco: "Non abbiamo niente di cui scusarci, è stata una decisione molto coraggiosa: ha messo l’America al primo posto", dice il capo dell’Agenzia per la difesa dell’ambiente Pruitt.

GRILLO BLINDA IL PATTO TEDESCO, MA LA SINISTRA TENTATA DAL NO

"I portavoce del M5s devono rispettare il mandato del voto online perché il testo depositato in Commissione corrisponde al sistema votato dai nostri iscritti". Beppe Grillo blinda sul blog il "Patto tedesco" con Renzi e lancia l’anatema sul dissenso nel M5S. Maria Elena Boschi è fiduciosa che l’accordo regga. Ap attacca il Pd:"'Noi continuiamo a sostenere Gentiloni. Un eventuale problema nella maggioranza potrebbe crearlo Renzi". Ora è la sinistra a pensare al no. "Prima del voto i conti devono essere a posto", dice Bersani. Mentre altri due ex leader Dem lasciano solo Renzi: "Così si torna agli anni '80", secondo Veltroni; "E' peggio della Prima Repubblica", attacca Letta.

IL 2 GIUGNO DI MATTARELLA, L’ITALIA COESA SUI VALORI DEL '46

Quattrocento sindaci con le fasce tricolori e, in prima fila, quelli dei Comuni colpiti dal terremoto, hanno aperto la parata sui Fori Imperiali per i 71 anni della Repubblica. "I valori del 1946 ci guidano per garantire un futuro di pace", dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invitando il Paese a restare "coeso". Sul palco, assieme al capo dello Stato, il premier Gentiloni e moltissimi ministri. Assente la Lega.'Nulla da festeggiare", dice Calderoli, mentre Salvini plaude ai sindaci dei Comuni che non c'erano: "Bravi e coraggiosi".

LA NUOVA QUATTORDICESINA PER 125MILA PENSIONATI PUBBLICI

Saranno gli ex dipendenti pubblici "i grandi beneficiari" dell’estensione della 14esima ai pensionati grazie all'ultima legge di bilancio. Lo afferma il presidente dell’Inps Tito Boeri: "Attualmente sono circa 8mila, saliranno a 125mila, con un incremento del 1.500%". Sono complessivamente circa 3,4 milioni i pensionati che riceveranno quest’anno la 14esima, ovvero quelli con più di 64 anni con un reddito complessivo individuale annuo fino a 13.049,14 euro.

VINCE LA NUTELLA, INGANNEVOLE LA CAMPAGNA SULL'OLIO DI PALMA

Ferrero vince la battaglia legale contro Delhaize per Nutella. La Corte d’appello di Bruxelles ha dato ragione al gruppo di Alba, stravolgendo la sentenza di primo grado, ed ha ordinato al gruppo Delhaize di cessare la campagna sulla cioccolata spalmabile certificata "senza olio di palma", con una penalità di un milione di euro. Ferrero accusava la campagna di essere "menzognera, ingannevole, e denigratoria" verso Nutella.

SOSPETTO CASO DI BLUE WHALE, UN 17ENNE SALVATO SUI BINARI

Un 17enne fermo sui binari nei pressi della stazione ferroviaria di Molfetta, in attesa del treno, è stato salvato dal suicidio dai carabinieri che ritengono sia una vittima di Blue Whale, il fenomeno online che porta i giovani a sfide che arrivano fino al suicidio. Il giovane, ha negato di esser vittima del fenomeno, ma ha tracce di autolesionismo sul corpo. L'appello del procuratore Ferruccio De Salvatore, «Il rischio di emulazione c'è, è necessaria un’informazione adeguata».

'NDRANGHETA, PRESO IL LATITANTE GIORGI, TRA 5 PIU' PERICOLOSI

E' finita la fuga del latitante di 'ndrangheta Giuseppe Giorgi, detto "u capra", elemento di vertice della cosca Romeo alias "Staccu". Bloccato a San Luca era nascosto in un piccolo bunker ricavato sopra il camino della sua abitazione. Era ricercato dal 1994 ed era nell’elenco dei 5 latitanti più pericolosi d’Italia. Deve scontare una condanna a 28 anni e 9 mesi per associazione finalizzata al traffico internazionale di droga. I carabinieri lo hanno riconosciuto quando, uscito dalla palazzina in cui si nascondeva, un parente lo ha salutato baciandogli la mano.

CHAMPIONS, A CARDIFF LA SFIDA FINALE, RONALDO CONTRO DYBALA

Due anni dopo la finale persa a Berlino contro il Barcellona, la Juve di Allegri riprova a mettere le mani sulla Champions. Sale l'attesa a Cardiff per la sfida finale di domani: Ronaldo contro Dybala. Città blindata per il rischio terrorismo. In Galles, molte migliaia di tifosi bianconeri. Pienone di vip in tribuna. 350 milioni davanti alla tv in 200 Paesi. "Abbiamo un’altra consapevolezza rispetto a 2 anni fa. Dovremo essere diabolici", dice Allegri. Buffon preferisce la Coppa al Pallone d’Oro.