Legge elettorale: si cambia per salvare gli eletti nei collegi

Meno collegi uninominali, da 303 a 233, ma vincitori garantiti del seggio in Parlamento. Il "tedescum", il testo della nuova legge elettorale, cambia ancora in commissione alla Camera, ma l'emendamento presentato dal Pd sigilla l’intesa a quattro anche con M5S, Fi e Lega. La prima commissione della Camera è al lavoro per votare i sub emendamenti. Le proposte di modifica sono in tutto 780, l’obiettivo è votare il testo per l’Aula entro domani.



PADOAN A RENZI: "NON SPRECO LA MANOVRA, OBIETTIVO CRESCITA'"

Dialogo a distanza tra il ministro delle Finanze Padoan e Matteo Renzi. "L'ultima cosa che vuole fare un ministro delle finanze è sprecare la manovra, che è la cosa più importante dell’anno di lavoro", quindi si farà "di tutto per usare gli spazi nel modo migliore", dice Padoan, rispondendo al leader del Pd che, in una intervista al Sole 24 Ore, ha invitato a "non sprecare la manovra" che le elezioni si tengano a settembre o a marzo. Polemico il leader di Ap Alfano: "Nell’intervista di Renzi pochi spunti interessanti, ovvietà sull'economia, un fiume di parole per nascondere un solo concetto: #paolostaisereno. Vorremmo sbagliarci perché tifiamo Italia, noi".

CHAMPIONS, JUVENTUS-REAL ALLA SFIDA FINALE A CARDIFF

Juventus e Real sono alla sfida finale per la Champions League. A Cardiff, invasione di sostenitori italiani e spagnoli. Saranno 80mila al Millennium Stadium. 350 milioni davanti alla tv in 200 Paesi. Città blindata, divieti e filtri per i tifosi nella 'zona rossà contro il rischio di attacchi terroristi. Per i sostenitori bianconeri rimasti a Torino, due maxischermi.

RUBATA LA RELIQUIA DI DON BOSCO, SPARITA L’URNA COL CERVELLO

L'urna con il cervello di San Giovanni Bosco è stata rubata dalla Basilica di Colle Don Bosco, nell’Astigiano. La reliquia del fondatore dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice si trovava dietro l’altare maggiore, nella parte inferiore della basilica costruita nei luoghi dove è nato il fondatore della congregazione. 'Chi ha sottratto la reliquia la restituisca subito, senza condizionì, dice l’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia.



AGGUATO AFRAGOLA, UCCISO IN AUTO DAVANTI AL FIGLIO DI 11 ANNI

Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola in un agguato ad Afragola, alle porte di Napoli. Un killer su uno scooter ha sparato a distanza ravvicinata. La vittima è Remigio Sciarra, 52 anni, al suo fianco la moglie, di 50 anni, colpita da un proiettile alla mano. Illesi il figlio di 11 anni e un suo coetaneo, che erano anche loro nell'auto con lui. Per il sindaco di Afragola Mimmo Tuccillo l’agguato segna "una recrudescenza che non può essere più sottovalutata".

IN PIAZZA I SOSTENITORI DI TRUMP, SCHWARZENEGGER LO ATTACCA

Dopo le proteste per la decisione del presidente americano di sfilarsi dall’accordo sul clima di Parigi, scendono in piazza davanti alla Casa Bianca i sostenitori di Trump al grido di "Pittsburgh, non Parigi". Arnold Schwarzenegger si unisce invece al coro di voci contro: "Un uomo solo non può distruggere il progresso", dice. Il procuratore speciale Robert Mueller, che ha in mano il dossier Russiagate, intanto, estende la sua competenza anche su indagini che riguardano l’ex manager della campagna di Trump, Paul Manafort. In oltre 100 città Usa "marce per la verità".

ARIANA E LE STAR A MANCHESTER, CONCERTO CONTRO LA PAURA

Domani sera a Manchester la musica si riappropria dei suoi spazi anche se in una città blindata. In memoria delle 22 vittime della strage dell’Arena, al One Love Manchester all’Emirates Old Trafford Cricket Ground, uno stadio da 45mila persone, Ariana Grande tornerà a cantare. Attesi tra gli altri i Coldplay, Take That e Robbie Williams. La cantante è stata in ospedale a far visita ai suoi giovani fan feriti. Intanto, un 24enne è stato arrestato per "legami con l’attentato".

JINDAL E DEL VECCHIO NON MOLLANO, NUOVA OFFERTA PER L’ILVA

Dopo il no dell’Avvocatura dello Stato a un rilancio solo sul prezzo per l’acquisizione del gruppo Ilva, la cordata Acciaitalia, composta però solo da Jinsal South West e Delfin di Del Vecchio, rilancia con una nuova offerta sui tre capitoli previsti dal bando: piano industriale, piano ambientale e prezzo. Il prezzo offerto è di 1,850 miliardi, l’investimento complessivo intorno a 5 miliardi. Da subito saranno assunti 9.800 dipendenti e la validità dell’offerta è al 30 settembre. Cdp e Arvedi non hanno aderito e le loro quote sono state rilevate dagli altri due soci pariteticamente.