Terrore a London Bridge, caccia alla rete dei killer

L'attacco terroristico che ha colpito ancora una volta Londra ha fatto 7 vittime, una è canadese, altri stranieri sono ancora da identificare. Non ci sono italiani. I feriti sono 48: 4 sono agenti, 21 sono gravi. Uno dei tre killer di London Bridge, tutti uccisi in 8 minuti dalla Polizia, è sposato, con figli, e ha tratti mediorientali. Il suo appartamento, nel quartiere di Barking, è stato perquisito, 12 persone sono state arrestate. Scotland Yard dà la caccia alla rete di fiancheggiatori dei membri del commando.

LA MAY CONFERMA LE ELEZIONI: ABBIAMO TOLLERATO TROPPO

LONDRA E’ SICURA?, TRUMP ALL’ATTACCO DEL SINDACO KHAN

La premier Theresa May annuncia battaglia 'all’estremismo islamicò e la revisione della strategia anti-terrorismo. 'Quando è troppo è troppo, le cose devono cambiarè, dice mentre conferma che le elezioni, anticipate per confermare la Brexit, si terranno regolarmente giovedì 8 giugno. Si farà stasera anche il concerto in memoria delle vittime del 22 maggio a Manchester, blindato lo stadio Old Trafford. Trump interviene dopo gli attacchi, rilancia il bando sui viaggi da alcuni Paesi islamici e attacca il sindaco di Londra Kahn, secondo il quale la sua città è 'una delle più sicure del mondò: 'Sottovaluta il pericolò, dice il presidente Usa.

FOLLIA DOPO IL PETARDO, 1.527 FERITI A PIAZZA SAN CARLO

INFURIA LA POLEMICA. "PROCURATO ALLARME", PARTE L’INDAGINE

E' stata la psicosi da attentato terroristico quella che ieri ha scatenato il panico tra i tifosi juventini in piazza San Carlo a Torino davanti ai maxischermi per la finale di Champions. I feriti sono 1.527. Tre in codice rosso. Gravi le condizioni del piccolo Kelvin, di origine cinese, salvato da un giovane di colore. I tifosi accusano: 'A piazza San Carlo è stato un disastrò. Indice puntato sull'organizzazione, troppa birra e bottiglie vetro. La Procura avvia un’indagine per procurato allarme. La Questura invita chi era in piazza ad aiutare nella ricostruzione dei i fatti. Il senatore Airola del M5s attacca i media per dati 'farlocchì, ma poi deve scusarsi.

STOP ALLE LISTE BLOCCATE, ARRIVANO I COLLEGI BLINDATI

I PICCOLI SULLE BARRICATE, VOTO A RILENTO ALLA CAMERA

Stop alle liste bloccate, via libera ai collegi blindati nella nuova legge elettorale. Approvato in commissione alla Camera l'emendamento del Pd che riduce i collegi da 303 a 225 e aumenta le circoscrizioni da 27 a 28 (una in più in Lombardia). Regge l’accordo Pd-M5s-Fi-Lega sul modello tedesco, ma il clima è teso: 'Ladroni di democrazià, ha detto il deputato di Mdp Sannicandro ai colleghi dei gruppi maggiori per il no alle preferenze. Intanto, Pisapia si candida a leader della sinistra e allontana l’ipotesi di un’alleanza di governo col Pd: 'E' molto complicata di fronte ad una legge proporzionalè, dice.

VISCO AVVERTE LA POLITICA: I MERCATI TEMONO L’INCERTEZZA

GOVERNO SUBITO DOPO IL VOTO, AVANTI CON IL CALO DEL DEBITO

'Gli squilibri, quando si accumulano, si pagano tutti insieme. Non si può dimenticare che il debito è fattore di debolezza cruciale, di freno e di vulnerabilità alla crescità. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco parlando al Festival Economia di Trento, sottolineando che 'non c'è una ricetta magica per ridurre il debito, ma è un impegno faticoso che va fatto posta per posta, con la spending review che va fatta dal basso, chiedendosi cosa serve e non serve oggì. La nuova legge elettorale e il voto anticipato? 'I mercati rispondono all’incertezza politica. Non si tratta del tipo di sistema elettorale, ma dei tempi per asdsicurare un governo stabilè, dice Visco.