La Cassazione: "Riina è malato, ha diritto a una morte dignitosa"

Il «diritto a morire dignitosamente» va assicurato ad ogni detenuto. Tanto più che, fermo restando lo «spessore criminale», va verificato se Totò Riina possa ancora considerarsi pericoloso vista l’età avanzata e le gravi condizioni di salute. La Cassazione apre così al differimento della pena per il capo di Cosa Nostra, ormai ottantaseienne e con diverse gravi patologie. Sulla base di queste indicazioni, il tribunale di sorveglianza di Bologna dovrà decidere sulla richiesta del difensore del boss, finora sempre respinta.

LA STRAGE IRROMPE SUL VOTO. CORBYN ATTACCA LA MAY: SI DIMETTA

UNO DEI KILLER DI LONDRA IN UN DOCUMENTARIO TV CON LA BANDIERA DELL'ISIS

La strage irrompe nella campagna elettorale in Gran Bretagna. Il leader laburista Jeremy Corbyn invoca le dimissioni della premier Tory ancor prima delle elezioni di giovedì. May - ha tuonato Corbyn - dovrebbe «dimettersi per aver presieduto ai tagli» imposti alle forze di polizia mentre era ministro dell’Interno. La May rilancia sostenendo lo 'shoot to kill', lo 'sparare per ucciderè i terroristi adottato dagli agenti armati di Scotland Yard per fermare i tre aggressori di Londra. Identificate intanto due vittime: un 27enne francese e un 32enne inglese. Disperso uno spagnolo di 39 anni. Donald Trump torna ad attaccare su Twitter il sindaco di Londra Sadiq Khan che taglia corto: 'ho altro da farè. Uno dei tre killer del commando terrorista che ha colpito sabato sera a Londra compare in un documentario di Channel 4 sull'integralismo islamico nel Regno Unito mentre srotola una bandiera dell’Isis a Regent's Park.

LA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE DA DOMANI APPRODA IN AULA

APPROVATA IN COMMISSIONE LA DIMINUZIONE DEI COLLEGI AL SENATO

La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il testo del relatore Emanuele Fiano con la nuova legge elettorale. Il provvedimento andrà in Aula domani, inizio delle votazioni mercoledì. Nel testo, un emendamento del Pd diminuisce i collegi del Senato da 150 a 112, analogamente a quanto avvenuto per la Camera. Il testo prevede anche la parità di genere e lo stop alle pluricandidature. Critiche da sinistra, per Bersani il voto a settembre è da irresponsabili, per D’Alema è un patto di potere per espropriare il Colle. Laura Boldrini ammonisce: urne non automatiche.

EGITTO-ARABIA-EMIRATI-YEMEN-BAHREIN ROMPONO CON IL QATAR

ESPULSI TUTTI I CITTADINI QATARINI DA 3 PAESI DEL GOLFO

Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Yemen e Bahrein interrompono i rapporti diplomatici col Qatar. La decisione è stata presa a causa dell’appoggio qatariota a gruppi islamisti. Stop anche al traffico aereo e marittimo verso il Paese. Oltre ad annunciare la rottura delle relazioni diplomatiche con Doha, l'Arabia Saudita, gli Emirati e il Bahrein hanno decretato l'espulsione di tutti i cittadini qatarini. Questa ulteriore misura è stata esclusa dall’Egitto, ma il Cairo ha dato 48 ore di tempo all’ambasciatore del Qatar per lasciare il Paese.

SCAGIONATO IL GIOVANE TIFOSO A TORINO, VOLEVA CALMARE LA FOLLA

LA APPENDINO: IL COMITATO PER LA SICUREZZA VALUTERA' I PERMESSI

Voleva tranquillizzare la folla il giovane a torso nudo, lo zainetto sulle spalle, ascoltato dagli investigatori, e poi completamente scagionato, per i fatti di piazza Castello. Il goffo tentativo ripreso dalle telecamere aveva fatto pensare potesse essere stato lui a scatenare il panico. La visione integrale del filmato da parte degli inquirenti ha consentito di appurare un’altra realtà. Il giovane era ubriaco e si vede piangere nel video. «La ragione del terrore, che in un primo momento era stata ricondotta a degli atti scellerati di pochi incoscienti perpetrati, ora resta ancora ignota». Così Chiara Appendino, nel corso delle comunicazioni al Consiglio comunale. La sindaca chiede di 'valutare l’uso di luoghi alternativi alle piazzè. L’ex primo cittadino Fassino attacca: la gestione di piazza San Carlo «è stata affrontata con superficialità».

UOMO SPARA IN UN MAGAZZINO A ORLANDO, ALMENO CINQUE MORTI

NELL’AZIENDA ITALIANA FIAMMA. UCCISO IL KILLER, ERA UN IMPIEGATO

Un uomo ha aperto il fuoco in un’azienda ad Orlando, in Florida, causando cinque morti. Autore della strage, un dipendente frustrato e arrabbiato, ipotesi questa che sgombra il campo dalla pista terroristica. Tra le vittime ci sarebbe il killer stesso. Il magazzino in cui si è verificata la sparatoria è dell’azienda italiana Fiamma, leader nel settore degli accessori per camper, caravan, furgoni e minivan.

SORELLE MORTE NEL ROGO, TORNA LIBERO SERIF SEFEROVIC

PER IL GIP NON CI SONO GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Torna libero Serif Seferovic, indiziato di essere l’autore del rogo di Centocelle a Roma, nel quale morirono tre sorelle di etnia rom. Lo ha deciso il gip di Torino che ha convalidato il fermo disponendo la scarcerazione del ventenne e non accogliendo le richieste di misura cautelare della procura di Roma.

LA COREA DEL NORD RIGETTA LE SANZIONI ONU, AVANTI SUL NUCLEARE

"ATTO OSTILE PER FAVORIRE IL DISARMO E SOFFOCARE L’ECONOMIA"

La Corea del Nord «rifiuta del tutto» le ultime sanzioni decise venerdì dall’Onu, definite come «atto ostile», e promette che continuerà a sviluppare armi nucleari «senza ritardi». La risoluzione sulle sanzioni «è un furbo atto ostile con il proposito di frenare la costruzione della forza nucleare della Corea del Nord, disarmandola e causando il soffocamento della sua economia», ha affermato un portavoce.