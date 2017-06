Veniva dall’Italia il terzo killer del London Bridge

Aveva la nazionalità italiana Youssef Zaghba, identificato come il terzo terrorista dell’attacco di Londra. L’uomo, madre italiane e padre marocchino, viveva nell’East London come gli altri due terroristi. A marzo del 2016 era stato fermato all’aeroporto di Bologna con un biglietto per Istanbul, uno zaino e il passaporto. Le autorità italiane condivisero le informazioni su Zaghba con l’intelligence internazionale e la madre collaborò nelle indagini. Arrestato a Barking un sospetto fiancheggiatore dei terroristi, scarcerati i 10 arrestati il giorno dopo gli attacchi. La premier May chiede una revisione dell’operato di polizia e servizi segreti, la polizia rafforza la sicurezza ai seggi elettorali. Giovedì il voto.

TORNA LA PAURA A PARIGI, AGENTE AGGREDITO A NOTRE DAME

L'UOMO ERA ARMATO DI MARTELLO, 900 TURISTI CHIUSI NELLA CATTEDRALE

Torna la paura del terrorismo anche a Parigi. Un algerino di 40 anni, armato con un martello e due coltelli, ha aggredito un agente nei pressi della cattedrale di Notre Dame, e lo ha ferito in modo non grave alla testa, ma è stato colpito alle gambe dagli spari esplosi da altri poliziotti. Panico fra i turisti, in 900 bloccati nella chiesa. Indaga l’antiterrorismo.

LEGGE ELETTORALE NELL’AULA VUOTA. ALFANO: E' INCOSTITUZIONALE

RENZI: NESSUNO HA FRETTA. GRILLO: NON SI CAPISCE NIENTE

Approda in un’aula della Camera quasi deserta la riforma della legge elettorale approvata in commissione. In attesa del voto sugli emendamenti, da domani, proseguono le polemiche. Per Alfano, il testo contiene 'palesi ragioni di incostituzionalità' e 'una pregiudizialè a Montecitorio. Nel mirino anche l’ipotesi di voto anticipato, Renzi assicura: 'Nessuno ha fretta di andare ad elezionì. Bersani 'pronto a raccogliere le firme in spiaggia contro l’anticipo del votò. Napolitano tuona: 'I quattro leader di partito agiscono solo calcolando le proprie convenienzè. E Grillo prende le distanze: 'Stiamo facendo una legge elettorale che non capisce nessunò.

I CURDI A RAQQA, SI COMBATTE PER LA CAPITALE DELL’ISIS

TUNISIA-ITALIA, VIAGGI DI LUSSO PER JIHADISTI SUI GOMMONI

Milizie curdo-siriane sostenute dagli Stati Uniti sono entrate a Raqqa, roccaforte dell’Isis nel nord della Siria. In azione 5mila miliziani, un raid della coalizione centra una scuola in cui avevano trovato rifugio famiglie di sfollati: numerose vittime civili. A Mosul, in Iraq, l’Onu denuncia una nuova strage di 163 uomini, donne e bambini che cercavano di fuggire, massacrati dall’Isis il primo giugno. Trump loda l’isolamento del Qatar deciso dagli Stati del Golfo: 'L'inizio della fine del terrorismò. Operazione della Procura di Palermo contro un’organizzazione che provvedeva a viaggi su gommoni superveloci dalla Tunisia alla Sicilia, trasportando sospetti jihadisti.

ALLARME PRIVACY, DAI GIGANTI WEB ALLA PEDOPORNOGRAFIA

SORO: FARE ATTENZIONE ALLE FOTO DEI FIGLI SUI SOCIAL

A vent'anni dalla prima legge sulla privacy, il garante Antonello Soro mette in guardia dalle nuove sfide soprattutto in rete, dalla lotta al terrorismo allo strapotere dei giganti del web che 'dispongono di tutti i mezzi per indirizzare la propria influenza verso ciascuno di noì, dal cybercrime alla pedopornografia, che dilaga con l’involontario contributo di genitori incauti: 2 milioni di foto censite lo scorso anno, molte prese dai social dove in tanti postano le foto dei figli. La presidente della Camera Boldrini avverte: 'Google, Apple, Facebook e Microsoft, insieme, 'sono più potenti dei governì.

LE CASE AI TERREMOTATI, LITE A PESCARA DEL TRONTO

TENSIONE FRA GLI SFOLLATI, ASSEGNAZIONE A SORTEGGIO

Grida, lacrime, tensione fra i terremotati di Pescara del Tronto per l’assegnazione delle prime 26 casette per la frazione di Arquata rasa al suolo dal sisma. Doveva essere una giornata di festa e invece da subito è salito il nervosismo per il metodo di assegnazione delle Sae sul quale non era stato raggiunto un accordo. La calma è tornata quando si è stabilito di procedere a sorteggio, avvenuto davanti a notaio, sindaco e parroco.



MORTO A LONDRA KASHOGGI, E’ STATO IL PIU' RICCO DEL MONDO

IL MILIARDARIO SAUDITA AVEVA 82 ANNI. I FUNERALI A MEDINA

E' morto a Londra il miliardario saudita Adnan Kashoggi. Aveva 82 anni ed era malato da tempo. Nato alla Mecca, il padre era medico della famiglia reale saudita, Kashoggi tra gli anni '70 e '80 era considerato l’uomo più ricco del mondo. La sua fortuna ebbe un crollo con guai giudiziari legati a riciclaggio e traffico di armi. Era zio di Dodi Al Fayed, morto vent'anni fa a Parigi assieme a Lady Diana. L’ultima moglie, l’italiana Lamia annuncia il funerale a Medina: 'Farò di tutto perchè nulla impedisca il realizzarsi delle sue ultime volonta».