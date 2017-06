66 franchi tiratori: già traballa il patto sulla legge elettorale

E' caos fra i i partiti che avevano trovato l’accordo sulla riforma della legge elettorale. Nel voto sulle pregiudiziali già si contano 66 voti mancanti al patto per la riforma. Il M5s presenta proposte di modifica in tema di preferenze nel listino e sul voto disgiunto, il Pd dice no, e poi richiama alla compattezza, altrimenti fa sapere che tornerà alla sua proposta iniziale, il Rosatellum. Grillo dice di volere la legge, ma chiede un nuovo voto online degli iscritti. Renzi attacca: due giorni e hanno cambiato idea sulla legge che hanno voluto e votato. In attesa della consultazione 5 Stelle, i dem dicono ok allo slittamento del voto finale a lunedì.

ATTACCO DELL'ISIS AL CUORE SCIITA, SPARI E KAMIKAZE A TEHERAN

RAID CONTRO IL PARLAMENTO, LA FIRMA IN UN VIDEO DEI TERRORISTI

Attacco di un commando di terroristi dell’Isis al cuore del mondo sciita, nel pieno delle tensioni con la sunnita Arabia Saudita. Circa 12 morti nel raid portato da cinque terroristi kamikaze, uccisi a loro volta o suicidatisi, nel Parlamento di Teheran e contro il mausoleo di Khomeini, i simboli del potere laico e teocratico dell’Iran. Un video ripreso dagli assalitori diffuso nella rivendicazione dell’Isis. I pasdaran accusano Usa e Arabia Saudita e promettono vendetta.

GB AL VOTO NELL’INCERTEZZA, MONTA POLEMICA SU FLOP SICUREZZA

TROVATA L’OTTAVA VITTIMA. PARLA LA MADRE ITALIANA DI ZAGHBA

Domani il Regno Unito al voto in un clima di incertezze dopo il referendum sulla Brexit e di tensione per i raid terroristici che hanno insanguinato il Paese. La premier Theresa May promette il pugno di ferro ma il suo avversario, il laburista Jeremy Corbyn, la incalza. E monta la polemica sui mancati controlli preventivi antiterrorismo. Il terzo killer del London Bridge, l'italo-marocchino Youssef Zaghba, non fu fermato malgrado la segnalazione dall’Italia. Il capo della Polizia Gabrielli: 'Noi abbiamo le carte e la coscienza a postò. Dalle colline bolognesi parla la madre del giovane: 'Avevo capito della sua radicalizzazionè. Trovata nel Tamigi l’ottava vittima.

DIMENTICATA DALLA MAMMA IN AUTO, MUORE UNA BIMBA DI UN ANNO

LA DONNA ERA CONVINTA DI AVER PORTATO LA PICCOLA ALL’ASILO

Una bambina di sedici mesi è morta per arresto cardiaco dopo essere rimasta per tutta la mattina chiusa nell’auto della madre. E’ accaduto a Castelfranco di Sopra (Arezzo). Secondo quanto hanno ricostruito dal 118, anche con le testimonianze raccolte, la piccola sarebbe stata 'dimenticatà dalla mamma. La donna sarebbe uscita di casa con la bimba e l’intenzione di lasciarla all’asilo ma, sempre secondo una prima ricostruzione, si sarebbe invece diretta al lavoro. Una volta uscita di lì, dopo le 14, l’ha vista in auto ed ha lanciato un urlo di dolore.

CONSIP, IL VICECOMANDANTE DEL NOE INDAGATO PER DEPISTAGGIO

RENZI: ORA SI SCOPRE CHE C'E' UN REATO ODIOSO, E TUTTI ZITTI?

Il vicecomandante del Noe, Alessandro Sessa, indagato a Roma per il reato di depistaggio nell’ambito di uno dei filoni dell’ inchiesta sugli appalti Consip. Accompagnato dal suo difensore, è stato sentito oggi dall’aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Mario Palazzi, titolare della maxi-inchiesta. L’ex premier Renzi: «All’improvviso scopri che nella vicenda Consip c'è un’indagine per depistaggio, reato particolarmente odioso, e ti verrebbe voglia di dire: ah, e adesso? Nessuno ha da dire nulla? tutti zitti adesso?». 19 ottobre il processo per l’imprenditore napoletano Alfredo Romeo e l’ex dirigente Consip Marco Gasparri.

DUE BUSTE ESPLOSIVE A DUE MAGISTRATI, ALLARME A TORINO

CON POLVERE DA SPARO E BATTERIA. SI SEGUE LA PISTA ANARCHICA

Due buste con fili elettrici, polvere da sparo e una batteria recapitate al Palazzo di Giustizia di Torino a due pm. Ordigni artigianali, ma che potevano esplodere, hanno appurato gli artificieri dei Carabinieri. L’area interna del Palazzo di Giustizia chiusa al pubblico, così come l’ingresso principale, ma l’edificio non è stato evacuato e le udienze sono proseguite. Sulle buste il timbro postale di Genova e come mittente i nomi di due presunti avvocati, generalità che potrebbero anche essere fittizie. Al momento nessuna rivendicazione, ma la pista che seguono gli inquirenti è quella dell’area anarchica.



PER L’ISCRIZIONE A SCUOLA ARRIVA L’OBBLIGO DI VACCINARSI

MATTARELLA FIRMA IL DECRETO, 12 OBBLIGATORIE CON 4 INIEZIONI

Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato l’obbligo delle vaccinazioni per la frequenza a scuola. Diventeranno obbligatorie nella fascia di età 0-6 anni e saranno 12, con 4 iniezioni secondo una precisa tempistica. Il genitore potrà anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione. Avrà così tempo per presentare copia del libretto vaccinale fino al 10 luglio di ogni anno. Il ministero: in Italia una situazione di allerta per malattie come polio, morbillo e meningite C. Situazione pessima per adolescenti con copertura non oltre 65%.



NUOVO STOP DEL TAR PER FRANCESCHINI, ANNULLATO IL PARCO DEL COLOSSEO

LA RAGGI ESULTA: ROMA RESTA DI TUTTI. IL MINISTRO: IMPUGNEREMO

L'ok del Tar del Lazio a due ricorsi del Comune di Roma e del sindacato Uilpa-Bact: annullata l’istituzione del Parco archeologico del Colosseo e il bando per la selezione internazionale per il direttore del parco. Il ministro della Cultura Franceschini dice di non essere stupito e annuncia che impugnerà la sentenza. Esulta la Raggi: 'Vittoria dei cittadini, sconfitto tentativo del Governo. Roma resta di tuttì.