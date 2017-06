Salta il patto a quattro: affossata la legge elettorale

Salta il patto a 4 sulla legge elettorale, la riforma prende il binario morto del ritorno in commissione. E’ il risultato di una giornata di caos alla Camera, in cui Pd e M5S si rimpallano la responsabilità per i franchi tiratori che, approvando un emendamento dell’azzurra Biancofiore sugli 11 seggi del Trentino Alto Adige, hanno strappato l’intesa. "Prima le Comunali, poi decideremo", fa sapere Renzi. Il capogruppo Rosato si chiede "se ci sia ancora una maggioranza di governo". "Ora si vada a votare e basta", dice Di Maio del M5S. Grillo scrive sul blog: "Dai Pd, ora la legge fatevela con Berlusconi e Dudù". Il leader di FI chiede che "l'incidente non fermi il cammino della legge" e avverte Renzi: "Se prende questo pretesto, si assume una grave responsabilità". Fiducioso il presidente del Senato Grasso: "Non è de profundis". Bersani: "Non si azzardino a fare un decreto".

GRAN BRETAGNA AL VOTO, LA SFIDA BLINDATA MAY-CORBYN

Regno Unito al voto per le elezioni politiche anticipate, le prime post Brexit, con misure di sicurezza rafforzate. I sondaggi indicano per i Conservatori di Theresa May il rischio di perdere la maggioranza assoluta. Ad allentare la tensione ci ha pensato una foto della premier al seggio "rovinata" da un persona mascherata da Elmo, il celebre personaggio dei Muppets.

COMEY ACCUSA TRUMP, LA RUSSIA HA INTERFERITO SUL VOTO

L'amministrazione Trump ha scelto di "diffamare me e l’Fbi, e ha mentito su di me e sull'Fbi che è e sarà sempre indipendente". Lo ha affermato l’ex direttore James Comey, nel corso dell’audizione in Senato sul Russiagate. Per Comey "non c'è alcun dubbio che la Russia abbia interferito nelle elezioni americane". La prima reazione della Casa Bianca è affidata alla portavoce Sarah Sanders: "Il presidente non è un bugiardo".

LA BCE ESCLUDE NUOVI TAGLI DEI TASSI, DRAGHI CONFERMA IL QE

La Bce lascia i tassi fermi ed esclude nuovi tagli. Mario Draghi conferma il Qe per 60 miliardi al mese almeno fino a dicembre. Intanto, in una risposta sull'Italia, avverte: "I Paesi che hanno una posizione di bilancio debole, una bassa crescita e una mancanza di riforme strutturali saranno più esposti di altri, quando finiranno le misure straordinarie di politica monetaria. L'obiettivo della Bce è la stabilità dei prezzi, non il sostegno ai bilanci dei Paesi". Arriva il monito di Confcommercio: "L'Italia deve liberarsi dalle piaghe del fisco: senza i difetti strutturali potrebbe sperare di crescere del 2% nel 2017", dice il presidente Sangalli. Il ministro Calenda esclude l’aumento dell’Iva e auspica l’abbassamento dell’Irpef.

M5S CONTRO LORENZIN SUI VACCINI, LA MINISTRA QUERELA

Scontro al calor bianco all’indomani della firma del decreto sull'obbligo dei vaccini, con il deputato M5s Sibilia che attacca la ministra Lorenzin: "Vaccino obbligatorio e immediato deve essere quello contro la follia del ministro". Immediata la replica della Lorenzin, che annuncia querela. Controreplica dei capigruppo pentastellati: "Abbiamo espresso in tutte le sedi di essere favorevoli ai vaccini. La nostra contrarietà era e resta nei confronti di questo decreto". Intanto gli Ordini dei medici esprimono timore per i decreti attuativi in materia.

GRASSO SU RIINA, VUOLE ALLEGGERIRE LA PENA? FACCIA I NOMI

"Riina è ancora il capo di Cosa Nostra e la legge può dare la possibilità di interrompere il regime del 41bis collaborando. Riina potrebbe ottenere la cessazione delle misure facendoci sapere chi erano Le persone importanti che lo hanno contattato prima di fare delle stragi". Il presidente del Senato Piero Grasso parla così del boss della mafia dopo la sentenza della Cassazione. "La sua carcerazione è dignitosa", aggiunge l’ex pm di Palermo. Proprio davanti ai giudici del capoluogo siciliano Riina è comparso in videoconferenza dal carcere di massima sicurezza di Parma dove sconta l’ergastolo. La Cassazione ha respinto i ricorsi, gli ex generali Mori e Obinu assolti dall’accusa di favoreggiamento aggravato della mafia.

CIRCOLARE DELLA POLIZIA, "MAI PIU' EVENTI SENZA SICUREZZA"

Senza lo "scrupoloso riscontro delle garanzie di safety e security necessariamente integrate, in quanto requisiti imprescindibili di sicurezza", eventi di piazza e concerti non potranno svolgersi. Lo prevede una circolare del capo della polizia Franco Gabrielli, in vista degli oltre 1.700 eventi dell’estate e dopo gli incidenti di Piazza San Carlo a Torino. A proposito dei quali, sta meglio il piccolo Kelvin che ha chiesto al padre "Quando posso tornare a giocare a calcio?".

QUATTRO UNIVERSITA' ITALIANE TRA LE PRIME 200 AL MONDO

Per la prima volta quattro università italiane tra le prime 200 al mondo secondo una delle più note classifiche internazionali, il QS World University Rankings: Politecnico di Milano (170/o posto +13 posizioni); Università di Bologna (188/a); per la prima volta entrano Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Scuola Normale Superiore (entrambe al 192/o posto). Al vertice 4 università americane: al primo posto per il sesto anno il Mit.