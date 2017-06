La May al governo con gli unionisti

Vittoria dimezzata per la premier conservatrice Theresa May che non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi ma ha ricevuto dalla regina Elisabetta l’autorizzazione a formare un nuovo governo, che si reggerà sul sostegno degli unionisti del Dup. Gli obiettivi, ha spiegato May, saranno "attuare la Brexit e mantenere il Paese sicuro". "La Gran Bretagna adesso ha bisogno di certezze - ha proseguito - Mettiamoci a lavorare, Let's work!". Poi ha ammesso di avere mancato l’obiettivo elettorale e si è scusata con i non rieletti. Il leader laburista Corbyn parla di "risultato incredibile", si dimette invece il n.1 dell’Ukip, Paul Nuttall, rimasto a zero seggi e un misero 1,8%. Il presidente della commissione europea Juncker si augura che il risultato delle elezioni non causi ritardi alla Brexit.

TUTTI CONTRO TUTTI SULLA LEGGE ELETTORALE, DUELLO PD-M5S

La bocciatura della legge elettorale alla Camera fa salire la temperatura del dibattito fra i partiti. Renzi parla di "fallimento impressionante", si dice "non ottimista" su un nuovo accordo e attacca i 5S: "Sono inaffidabili per definizione". E loro: "Il Pd è spaccato e Renzi cerca di scaricare la propria debolezza politica sul MoVimento". Pisapia frena sull'apertura del segretario Dem ("Se vuole coalizione faccia le primarie"), Salvini chiude a ulteriori tavoli, Alfano: "Abbiamo vinto".

PRIMO SI' AL REDDITO D’INCLUSIONE PER 660MILA FAMIGLIE

Primo sì del Consiglio dei ministri al decreto che introduce in Italia "una misura nazionale di contrasto alla povertà", il cosiddetto Reddito d’inclusione (Rei). Ora il provvedimento dovrà acquisire i pareri delle commissioni parlamentari competenti. Gentiloni commenta: "Il tema della povertà è una priorità". Risorse per 2 miliardi l’anno: nella prima fase, spiega il ministro Poletti, si rivolgerà "a 660mila famiglie, 560mila con figli minori", con un contributo da 190 a 485 euro. Il cdm approva anche un decreto per misure sulla crescita economica del Sud: dai giovani ai porti alla semplificazione.

MARIO ORFEO NUOVO DG RAI, PER I CINQUESTELLE E’ UN "GOLPE"

Il cda della Rai ha nominato Mario Orfeo alla direzione generale, dopo l’intesa con gli azionisti nell'assemblea totalitaria. Sette i voti favorevoli, compreso quello della presidente Maggioni, contrario solo Freccero che attacca: "Scelto da Renzi e dal centrodestra". Orfeo ha subito partecipato al cda per i primi adempimenti e l’assegnazione delle deleghe. Il M5S parla di "golpe renziano" e Roberto Fico, presidente della commissione di Vigilanza, commenta: "Avevamo chiesto tutti un uomo sopra le parti ma Orfeo non lo è".

IL BOSS CHIAMA IN CAUSA BERLUSCONI: "MI CHIESE UNA CORTESIA"

"Berlusca mi ha chiesto questa cortesia... Lui voleva scendere, però in quel periodo c'erano i vecchi e lui mi ha detto ci vorrebbe una bella cosa". Sono stralci di una conversazione intercettata tra il boss Giuseppe Graviano e un co-detenuto, agli atti del processo Stato-mafia. Del leader di Fi, il boss dice che "nel '94 pigliò le distanze e ha fatto il traditore". Ghedini (Fi) nega tutto: "Parole decontestualizzate, nessun contatto diretto né indiretto fra Berlusconi e Graviano". Il Pm Di Matteo su Riina: "E' lucido e orientato nel contesto".

TRUMP AL CONTRATTACCO SUL RUSSIAGATE: "COMEY E’ UNA TALPA"

Nuovo tweet del presidente americano contro l’ex capo dell’Fbi dopo l’audizione di ieri al Congresso: "Nonostante tante false affermazioni e bugie, totale e completa discolpa...e Wow, Comey è una gola profonda!". E l’avvocato privato del capo della casa Bianca, Marc Kasowitz, vuole denunciare Comey per aver diffuso tramite un amico il memo della sua conversazione riservata col presidente in cui riportava le pressioni subite sul Russiagate. La Commissione intelligence del Senato programma di interrogare Jared Kushner, genero e consigliere del presidente, sui presunti sforzi per creare un canale diretto e segreto con Putin.

PARTORISCE IN CASA E NASCONDE IL NEONATO NEL FREEZER

Una donna di 40 anni ha partorito in casa, poi ha nascosto il neonato nel freezer, dove è stato trovato morto, quindi è andata in ospedale con un’emorragia, dicendo di esser caduta. E' successo a Migliarino (Ferrara). La donna è ricoverata in gravi condizioni, sulla vicenda la Procura ha aperto un’inchiesta. La polizia ha trovato il corpo del piccolo nel frigorifero della casa deve la mamma vive col marito e altri sei figli. L’uomo ha detto di non aver saputo della gravidanza.

PAURA IN PISTA PER MAX BIAGGI, "L'HO SFANGATA ANCORA"

Max Biaggi è ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma, per fratture multiple alle costole, dopo un incidente in moto avuto sulla pista del Sagittario, a Latina. Biaggi è stato soccorso dal 118 e trasportato in eliambulanza in ospedale dove è stato sottoposto ad accertamenti. Il direttore del Pronto Soccorso ha riferito che il pilota "per precauzione nelle prossime ore sarà ricoverato nel reparto di rianimazione. La prognosi è riservata, ma se tutto andrà bene guarirà in 30 giorni". Il papà rivela che gli ha detto: "Anche stavolta l’abbiamo sfangata".