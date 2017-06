Il Papa da Mattarella: "Priorità a emergenza migranti e lavoro"

Terrorismo, migranti e lavoro: queste le sfide al centro del colloquio del Papa con Mattarella oggi al Quirinale. Il Pontefice ha sollecitato «un paziente e umile lavoro per il bene comune, che cerchi di rafforzare i legami tra la gente e le istituzioni». Il presidente della Repubblica e il Pontefice hanno sottolineato in particolare la collaborazione e la vicinanza tra Italia e Santa Sede su diverse materie: dai migranti al lavoro, dall'etica della responsabilità politica all'autonomia di Stato e Chiesa nei rispettivi ambiti, grazie ad una «laicità non ostile né conflittuale».

GRILLO E CASALEGGIO ATTACCANO, NAPOLITANO PARLA, IL PD ESEGUE

"Napolitano ha detto, il Pd ha ubbidito". Così Beppe Grillo commenta il fallimento dell’accordo sulla legge elettorale. Parole che trovano sulla stessa linea Casaleggio jr: "Napolitano ha parlato, il Pd ha eseguito", spiega il figlio del guru del M5S osservando come il fallimento del patto sia arrivato il giorno dopo le parole del presidente emerito della Repubblica. "Decideremo, vedrete", risponde Grillo sulla possibilità che Luigi Di Maio sia il candidato premier del M5S. Domani 9 milioni di italiani al voto per le elezioni comunali in 1.004 città.

THERESA MAY SOTTO ASSEDIO, SI DIMETTONO I DUE CONSIGLIERI

Theresa May sotto assedio. Dopo le pressioni dei conservatori, in seguito alla delusione elettorale, i suoi consiglieri, Nick Timothy e Fiona Hill, hanno rassegnato le dimissioni. Al grido di "Via i Tory, dentro Corbyn", ma anche "Lotta contro il razzismo, l’islamofobia e per i diritti civili", centinaia di manifestanti anti-governo si sono schierati a Downing Street.

CAOS CALCIO E DIRITTI TV, MEDIASET SI RITIRA, GARA DA RIFARE

"Ritenendo che le offerte non rappresentino il valore reale del calcio italiano, con voto unanime l’assemblea della Lega Serie A ha deciso di non assegnare i diritti tv a nessuno dei concorrenti". Lo ha annunciato il commissario di Lega, Carlo Tavecchio, spiegando che si procederà con un nuovo bando in cui "il valore di partenza sarà quello indicato in questo bando", ossia un miliardo di euro, e c'è tempo "fino a novembre, dicembre sei mesi prima dell’inizio della prossima stagione". Da Sky e Perform Group erano arrivate offerte per 4 dei 5 pacchetti all’asta per i diritti tv, ma solo una superava il minimo richiesto. "Al colosso Sky presto si contrapporrà quello Vivendi-Mediaset-Telecom. Quindi non sono preoccupato", ha commentato l’ad di Infront, Luigi De Siervo.

PER L’ATTACCO A LONDRA I TERRORISTI VOLEVANO UN TIR

I tre terroristi dell’attacco a London Bridge avevano tentato di noleggiare un autocarro di 7,5 tonnellate, simile a quello usato per la strage sul lungomare di Nizza. La transazione per il pagamento non andò in porto e alla fine i tre optarono per il furgone Renault con cui hanno ucciso otto persone. L’assalitore che ha attaccato una pattuglia di poliziotti davanti la cattedrale di Notre-Dame ferendo un agente si chiama Farid Ikken, è nato in Algeria e si è radicalizzato da solo su internet scaricando "decine di immagini" di "attentati".

MORANDO, "LA MANOVRA NON SARA' LACRIME E SANGUE"

"Gentiloni sta serenissimo e lo è sempre stato. C'è qualche ragione per ritenere che questa prossima legge di bilancio, che presenteremo tra qualche settimana non sia lacrime e sangue, perché ci sono orientamenti della commissione Ue molto rilevanti" per ridurre l’aggiustamento strutturale. Così il viceministro dell’Economia, Enrico Morando. "Sarà molto più facile eliminare le clausole di salvaguardia - aggiunge - magari aggiungendo un intervento strutturale a favore del cuneo sui giovani". Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia commenta: "Abbiamo lanciato questa proposta all'assemblea. Speriamo sia massiva e rilevante come l’abbiamo immaginata".

'NDRANGHETA, PRESO LATITANTE MACRI', AL VERTICE COSCA COMMISSO

E' stato arrestato in Brasile il latitante della 'ndrangheta calabrese Vincenzo Macrì, figlio del noto Antonio. Il ministro dell’interno, Marco Minniti, ha telefonato al Capo della Polizia, Franco Gabrielli per complimentarsi dell’operazione. Disposto il divieto di dimora ad Alghero per l’ex calciatore della Juve Antonello Cuccureddu nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria che coinvolge complessivamente cinque persone, fra cui il vicesindaco di Alghero finito ai domiciliari con l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità, turbativa d’asta, falso ideologico e materiale commesso da pubblici ufficiali in atti pubblici. I provvedimenti sono legati all’assegnazione di un campo di calcio e di una pista di atletica al centro sportivo della città.

ADDIO A OSCAR MAMMI', IL PADRE DELLA LEGGE SULLA TV

E' morto a Roma all’età di 90 anni Oscar Mammì, esponente del Partito Repubblicano Italiano e ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni dal 1987 al 1991. E’ ricordato soprattutto per la prima legge organica sull'emittenza radiotelevisiva.