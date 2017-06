Comunali, affluenza bassa: alle 19 è il 42,35%

E' stata del 42,35% l’affluenza alle urne rilevata alle 19 per le elezioni comunali in 849 centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia e Sicilia). Nelle precedenti omologhe alle ore 19 la percentuale dei votanti si era attestata al 37,7%, ma si era votato in due giorni. Lo scrutinio avrà inizio a partire dalle 23. A Sant'Antimo, in provincia di Napoli, una banda prometteva alcune decine di euro in cambio del voto per il "proprio" candidato: tre persone sono state arrestate dai carabinieri, che hanno trovato in una casa 321 tessere elettorali, in ognuna delle quali era inserito un facsimile della scheda di voto.

ELEZIONI IN FRANCIA: MACRON VERSO TRIONFO, CALA AFFLUENZA

Forte calo dell’affluenza al primo turno delle elezioni legislative in Francia: alle ore 17 è stata del 40,75%, 8 punti in meno rispetto alla stessa ora nel 2012 (48,31%). Il neopresidente Macron verso il trionfo: gli ultimi sondaggi danno il suo partito "En Marche" ben oltre la maggioranza assoluta dei 577 deputati dell’Assemblée Nationale. Occhi puntati sul risultato del Front National. Domenica prossima il secondo turno.

DIRITTI TV, LEGA CERCA SOLUZIONE ASPETTANDO L’ASTA CHAMPIONS

In attesa dell’asta nelle prossime ore sulle partite di Champions League della stagione 2017/18, la Lega valuta possibili soluzioni sui diritti tv. Tim ha fatto sapere che non farà offerte domani. E per Urbano Cairo «è il momento della svolta, o individuiamo una nuovo sistema di vendita o ci facciamo un nostro canale. E comunque un dato è certo: il calcio italiano vale molto di più di quello che prendevamo». ---.

G7 AMBIENTE, SI LAVORA PER RICUCIRE LO STRAPPO DEGLI USA

I ministri dell’Ambiente del G7 riuniti a Bologna a confronto su sul riscaldamento globale, crescita sostenibile, Africa e ruolo delle banche di sviluppo. "Su tutti i temi a parte il clima c'è un accordo completo - ha spiegato il ministro Galletti -. Credo che le posizioni espresse all’inizio rimarranno tali, su questo non ci sono dubbi, ma credo anche che un passo in avanti verso un dialogo l’abbiamo fatto". Il premier Gentiloni su twitter: "L'Italia conferma accordo #Parigi sul clima e impegno per green economy e sviluppo sostenibile". ---.

MAY SEMPRE PIU' SOLA. I BRITANNICI VOGLIONO LE DIMISSIONI

La premier britannica Theresa May è sempre più in difficoltà nella costruzione di un governo di minoranza conservatore. Secondo un sondaggio di YouGov, la maggioranza dei britannici vuole le sue dimissioni. La destra unionista nord-irlandese del Dup ha fatto inoltre sapere che l’accordo di governo riguarderebbe solo "grandi temi" come economia e sicurezza, essendoci diversità soprattutto in fatto di temi sociali. Ma la May non molla e nomina altri tre ministri. Anche Corbyn non cede: "Posso essere io premier".

PRATICHE SPRINT PER REDDITO DI INCLUSIONE, PRONTE IN 20 GIORNI

Pratiche sprint per rendere facile e veloce l’accesso al Reddito d’inclusione (Rei). La roadmap nel decreto che scandisce il percorso per il sussidio (fino a 485 euro mensili). La richiesta si presenta a un desk ad hoc, "punti per l’accesso al Rei", da identificare sul territorio. E’ quindi il Comune che raccoglie la domanda, verifica i requisiti di cittadinanza e residenza e la invia all’Inps entro 10 giorni lavorativi. Entro i successivi 5 giorni l’Inps verifica i requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio, erogato mensilmente con una Carta di pagamento elettronica (Carta Rei), simile a una prepagata. Considerata anche una "tolleranza" di ulteriori 5 giorni, ci vorranno non più di 20 giorni.

DA GIOVEDI' FINISCONO GLI EXTRACOSTI ROAMING NELLA UE

Scatterà giovedì la fine degli extracosti del roaming: d’ora in poi chiamate, sms e dati costeranno in viaggio nell’Ue come a casa. Pochissime le eccezioni, relative a una parte di traffico di alcuni abbonamenti con dati illimitati a prezzi estremamente bassi, e alcuni accorgimenti per evitare abusi. La "rivoluzione" dopo anni di tagli successivi dei "balzelli" imposti dagli operatori da parte della Commissione Ue, che ne ha fatto il pilastro per il mercato unico digitale europeo.

MOTOGP: GP DI CATALOGNA, DOVIZIOSO SU DUCATI VINCE ANCORA

Andrea Dovizioso trionfa anche al Gp di Catalogna, dopo la scorsa vittoria al Mugello. Il pilota della Ducati - ora secondo in classifica a 104 punti e a soli 7 da Vinales - ha preceduto sul traguardo le Honda di Marquez e Pedrosa. Male le Yamaha, con Rossi che ha chiuso ottavo e Vinales decimo. Decimo trofeo al Roland Garros per Rafa Nadal: lo spagnolo ha vinto il torneo di tennis di Parigi battendo in finale lo svizzero Stan Wawrinka.