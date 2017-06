Bufera elettorale sui Cinque Stelle. Grillo: "Noi non molliamo"

RENZI, "ORA I BALLOTTAGGI". BERLUSCONI, "UNITI SI VINCE" Il risultato del primo turno alle amministrative vede il M5s tagliato fuori dai ballottaggi nelle grandi città, la riscossa del centrodestra ed il Pd che non sfonda. Grillo e Di Maio sotto accusa ma il leader reagisce andando all’attacco: 'Il M5s è la forza più presente, crescita lenta ma c'è, illudetevi che abbiamo fallito, l’importante è non mollare mai. Senza le liste civiche Renzi avrebbe faticato a mettere qualche consigliere comunale!'. Il segretario del Pd va a sorpresa nelle zone del sisma: 'Buoni i dati, adesso avanti per i ballottaggì. Berlusconi, centrodestra vince se è unito e liberale.

I PARTITI SI INTERROGANO, SI ALLONTANA LA LEGGE ELETTORALE

Un altro dato che emerge dalle urne è il ritorno del bipolarismo ed una spinta alle coalizioni, tanto da portare i partiti ad interrogarsi sul futuro, anche in chiave di legge elettorale che ora si fa più lontana. Nel Pd Renzi ribadisce l’importanza di 'una coalizione largà. Nel centrodestra Toti rilancia la lista unica e un modello elettorale maggioritario. Berlusconi invita a 'non trarre indicazioni nazionalì e spiega: gran parte dei candidati è sotto il 40%, l’elettorato è frammentato. Intanto il governo guarda alle scadenze future, in primo luogo la manovra.

RUSSIA, NUOVO ARRESTO PER NAVALNI, ESPLODE LA PROTESTA ANTI-PUTIN

Il blogger russo Alexei Navalni è stato arrestato davanti al portone di casa sua a Mosca poco prima delle manifestazioni di protesta anti-Putin in programma in Russia: rischia fino a 30 giorni di fermo amministrativo per 'ripetuta violazione delle norme sull'organizzazione delle manifestazionì e 'resistenza a un ordine di un funzionario di polizià. L’arresto non ha però bloccato, ma alimentato le proteste: migliaia di persone in piazza, tensione con la polizia. 750 persone fermate a Mosca (lanciati anche lacrimogeni), altre 900 a San Pietroburgo.

GOVERNO MAY, STRADA IN SALITA. LA REGINA RINVIA IL DISCORSO

IN FRANCIA MACRON SENZA RIVALI, UNICA MACCHIA L’ASTENSIONE Le difficoltà incontrate da Theresa May a formare il nuovo governo britannico hanno spinto la regina Elisabetta a rinviare di qualche giorno il 'Queen's Speech’, discorso alle Camere con cui la sovrana inaugura ogni sessione parlamentare e legge il programma di governo per l’anno successivo, previsto per il 19 giugno. La stampa intanto critica l’ipotesi di accordo con gli unionisti nordirlandesi del Dup che potrebbe mettere in dubbio il processo di pace e rilanciare il terrorismo. In Francia Macron è 'felicè dopo il primo turno delle legislative che hanno visto il trionfo di 'En marchè e il crollo socialista.

L'FMI RIALZA LE STIME SULL'ITALIA, IL PIL +1,3% NEL 2017

L'Fmi rivede al rialzo le stime di crescita per l’Italia: il Pil quest’anno salirà dell’1,3% (+0,8% delle ultime stime) e rallenterà 'attorno all’1%' nel 2018-20. La crescita 'potrà sorprendere verso l’altò ma 'ci sono rischi significativì legati ad incertezze politiche, fragilità finanziarie, eventuali rallentamenti alle riforme e il ritorno dei rischi di credito legati alla normalizzazione della politica monetaria. L’alto livello di debito inoltre 'lascia l’Italia esposta a shock'.

CORONA CONDANNATO PER I SOLDI NASCOSTI, ESULTA IN AULA

FALLIMENTO MORA, TRE ANNI E MEZZO A FEDE PER BANCAROTTA Fabrizio Corona è stato condannato a un anno dal Tribunale di Milano nel processo con al centro circa 2,6 milioni di euro in contanti trovati in parte in un controsoffitto e in parte in cassette di sicurezza in Austria. Condannato a tre mesi la collaboratrice di Corona, Francesca Persi. Lui esulta in aula: 'Giustizia è fattà. Sono cadute infatti due imputazioni, l'intestazione fittizia dei beni e la violazione delle norme sulle misure di prevenzione. Il Pm aveva chiesto 5 anni. Emilio Fede condannato a 3 anni e mezzo per concorso in bancarotta in merito al fallimento della società di Lele Mora.

LA MOSSA DEI DEMOCRATICI, TRUMP TESTIMONI SUL RUSSIAGATE

UNANIMITA' AL G7 AMBIENTE, MA GLI USA SI SFILANO SUL CLIMA Il leader dei democratici al Senato Usa, Charles Schumer, intende invitare Donald Trump a testimoniare nell’ambito delle indagini parlamentari sul Russia-gate, cogliendo al volo il dichiarato desiderio del presidente di deporre sotto giuramento per rispondere alle accuse dell’ex capo dell’Fbi James Comey. Intanto la first lady Melania trasloca alla Casa Bianca col figlio Barron, mentre il presidente a sorpresa 'si invità a un matrimonio in un suo golf club e festeggia con gli sposi. Il G7 ambiente adotta all’unanimità la dichiarazione finale, ma con una postilla in cui cui gli Usa non aderiscono sul clima.

GUIDONIA, ASSALTO ALL’INCASSO DI UN SUPERMERCATO, UCCISO UN BANDITO

NEL MILANESE TRE ARRESTI PER RAPINE, FERIRONO UN CARABINIERE Un bandito è stato ucciso ed un altro è rimasto ferito in una sparatoria a Guidonia, vicino a Roma, dopo una tentata rapina a un dipendente di un supermercato che ne trasportava l’incasso, circa 9mila euro. I banditi hanno cercato di speronare l’auto dell’uomo, ma sono stati notati da un agente fuori servizio che è intervenuto. A Milano tre arresti per rapine nell’hinterland e per un carabiniere ferito. Intercettato, uno dei banditi commentava: 'Sei botti gli ho tiratò. Sparatoria a Bari durante a un assalto a un portavalori, nessun ferito. A Napoli arrestato un uomo che aveva cercato di rapire un bimbo di 6 anni.