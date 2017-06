La Raggi chiude i campi rom. "Basta nuovi arrivi di migranti"

SANZIONI UE SUI RICOLLOCAMENTI. PRAGA, PRONTI A DIFENDERCI

La Sindaca di Roma scrive al prefetto e chiede una moratoria sui nuovi arrivi dei migranti nella Capitale, trovando 'impossibile, oltre che rischiosò ipotizzare nuove strutture di accoglienza, vista la forte presenza migratoria. Ironia di Salvini: 'Bentornata sulla terrà, Renzi attacca: "Una presa in giro". L'Oim fa sapere che nel 2017 sono morti nel Mediterraneo 1.808 migranti. L’Ue avvia le procedure d’infrazione per Polonia, Ungheria e Rep. Ceca per i mancati ricollocamenti dei profughi da Italia e Grecia. E se Varsavia parla di errore ma "rispetterà la decisione", Budapest si ribella: "puro ricatto e un atto antieuropeo" e Praga minaccia il ricorso agli organi giudiziari.



RENZI APRE A PISAPIA E FRENA PRODI, 'NO ALL’UNIONE-BIS'

GRILLO BLINDA DI MAIO. GENTILONI RILANCIA SULLE RIFORME Acque agitate nei partiti dopo il primo turno delle Comunali, occhi sono puntati ai ballottaggi. Renzi si dice pronto ad allargare a liste civiche e associazionismo, ma chiude all’idea di Prodi e a una 'Unione-bis che vince ma non governà perché "per un campo condiviso è importante che ci siano altri e che si sia seri". No ad alleanze con la sinistra radicale e D’Alema. La grande coalizione con Berlusconi invece 'non è l’opzione mia, non è di Berlusconi, non lo è di nessuno. Le grandi intese arrivano quando c'è lo stallò. 'Abbiamo idee molto diverse sul centrosinistrà, risponde Speranza di Mdp, mentre Pisapia lancia la kermesse di Campo Progressista 'Nessuno esclusò del primo luglio. Nel M5s Grillo difende Di Maio: 'Il Pd dove non è crollato si è nascostò, dice. Il premier Gentiloni esulta sulle previsioni del Fmi sul Pil 2017 e rilancia le riforme.



UCCISA DAL MARITO, CONDANNATI DUE PM CHE NON INTERVENNERO

PER 12 VOLTE L’AVEVA DENUNCIATO ALLA GIUSTIZIA SENZA ESITO La Corte d’appello di Messina ha condannato i due Pm che lasciarono nella possibilità d’agire un marito violento, denunciato 12 volte dalla moglie, Marianna Manduca, poi uccisa dall’uomo, Saverio Nolfo, 10 anni fa a Palagonia (Catania). La Corte ha stabilito che ci fu dolo e colpa grave nell’inerzia dei pm che, dopo i primi segnali di violenza da parte del marito, non trovarono il modo di fermarlo. Nolfo è in carcere dove sconta 20 anni per omicidio. Condannata al risarcimento delle parti civili anche la Presidenza del consiglio dei ministri.

IN CALO I RESIDENTI IN ITALIA, SI SPOPOLA IL MEZZOGIORNO

SONO 5 MILIONI GLI STRANIERI. MENO ITALIANI, NASCITE GIU' La popolazione residente in Italia al 31 dicembre 2016 era di 60.589.445 di persone, di cui più di 5 milioni stranieri (8,3%). Lo comunica l’Istat. Prosegue quindi il calo dei residenti già riscontrato nel 2015: il saldo è negativo con la flessione del numero di cittadini italiani (-96.976), contro un +20.870 stranieri. Aumentano i trasferimenti di residenza fra le regioni: più di 1,3 mln, in prevalenza dal Sud al Centro-Nord. Continua dal 2008 il calo delle nascite: sono meno di 500 mila.

MAY IN DIFFICOLTA' PER IL GOVERNO APRE AL LABOUR SULLA BREXIT

LA PREMIER DA MACRON. BARNIER, 'NESSUN RINVIO SUL NEGOZIATO' Non arriva ancora l’accordo Tory-Dup per la formazione del nuovo governo britannico, Westminster parla di 'almeno 36 orè ancora necessarie per definire i dettagli. I media scommettono che nel prossimo Queens' Speach il manifesto elettorale conservatore risulterà falcidiato, la premier intanto va a Parigi da Macron. Il ministro tedesco Schaeuble assicura che 'se Londra cambiasse ideà sulla Brexit, 'le porte sarebbero apertè, il negoziatore Barnier esclude un rinvio delle trattative: 'Ci prepariamo a tutte le opzioni, inclusa quella di un no deal'.

L’ANTIMAFIA DA RIINA, 'ASSICURATA UNA VITA DIGNITOSA'

BINDI, 'RIMANE IL CAPO DI COSA NOSTRA, E’ PERICOLOSO' Una delegazione della Commissione Antimafia ieri all’Ospedale Maggiore di Parma dove è ricoverato, in regime di 41 bis, il boss Totò Riina. La presidente Bindi avverte: 'E' stato e rimane il capo di Cosa Nostra. Conserva immutata la sua pericolosità, è perfettamente in grado di intendere e volerè. Sull'ipotesi di trasferimento per garantirgli una morte dignitosa chiarisce: 'Ha cura e assistenza identiche - se non superiori - a quelle che potrebbe godere in libertà o ai domiciliarì.

SCONTRO FRONTALE TRA DUE TRENI IN SALENTO, DIECI FERITI

SULLA TRATTA A BINARIO UNICO FRA GALUGNANO E SAN DONATO Scontro frontale tra due treni delle Ferrovie Sud Est sulla tratta a binario unico tra Galugnano e San Donato, in Salento. Dieci feriti non gravi il primo bilancio. A bordo una ottantina di passeggeri, tra i quali molti turisti. L’anno scorso, il 12 luglio del 2016, un alytro scontro frontale sulla tratta a binario unico della Ferrotramviaria, tra Andria e Corato, provocò 23 morti e 50 feriti.

CR7 NEI GUAI COL FISCO, 'HA EVASO LE TASSE PER 14 MILIONI'

PROCURA DI MADRID LO DENUNCIA PER FRODE, RISCHIA IL CARCERE Guai in vista per Cristiano Ronaldo: la procura di Madrid ha denunciato la stella portoghese del Real per una presunta 'frode fiscalè per il mancato pagamento di 14,7 milioni di euro sui diritti d’immagine al fisco spagnolo fra il 2011 e il 2014. CR7 avrebbe evaso le imposte 'in forma consapevole e volontarià dirottando 150mln di euro verso una struttura di società in Irlanda e nel paradiso fiscale delle Isole Vergini Britanniche. Secondo la stampa spagnola rischierebbe, se ritenuto colpevole, fra uno e 7 anni di carcere.