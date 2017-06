Londra, inferno nel grattacielo: anche due italiani dispersi

Almeno 12 morti e decine di feriti il bilancio dell’incendio di un grattacielo residenziale di 27 piani a North Kensington, nel cuore di Londra. Ma si teme una strage, molti ancora mancano all'appello. Tra i dispersi ci sono anche due italiani. Testimoni raccontano di scene come l’11 settembre: "La gente si lanciava dalle finestre". Polemiche sulla sicurezza: gli inquilini avevano lanciato allarmi ma erano stati rassicurati dai proprietari. Rinviato l’annuncio dell’accordo di governo fra Conservatori e unionisti nordirlandesi del Dup.

SPARATORIA A WASHINGTON, FERITO UN LEADER DEI REPUBBLICANI

Era sostenitore della campagna elettorale di Bernie Sanders l'attentatore che ha sparato in un campo di baseball in Virginia ferendo anche uno dei leader dei deputati Repubblicani, Steve Scalise. L’assalitore, un bianco americano di 66 anni, abbattuto dalla reazione degli agenti. Sul suo profilo Fb: "Trump in carcere per tradimento". Testimoni: "Una pioggia di fuoco". Almeno cinque i feriti. Trump: "Attacco brutale, grazie a agenti evitata una strage". Scalise, un "falco" del presidente che parlò ad una evento del Kkk, convinto sostenitore della detenzione di armi. Il candidato Democratico: "No a ogni tipo di violenza".

LA LEGA PLAUDE AL M5S SUI MIGRANTI, MA GRILLO NON CI STA

Ancora polemiche sui migranti, con la Lega che guarda a Grillo e dice che dopo le parole devono venire i fatti. Ma il leader del M5S replica dicendo che due mandati e il no alle alleanze sono principi inderogabili. La sindaca Raggi dice che la capitale fa la sua parte ma servono regole, e il movimento a Roma insiste: stop a nuovi arrivi. Per il Viminale non c'è una emergenza, Di Maio attacca Minniti e conferma la nuova strategia. Il Pd attacca con Orfini: "Grillini sui migranti come Lega Nord e Casapound" e rilancia sullo ius soli. Manovra, il governo chiede il voto di fiducia.

VIA LIBERA DELLA RAI, "NIENTE TETTO AI COMPENSI DELLE STAR"

Via libera cda Rai al piano per l’individuazione e remunerazione dei contratti con prestazioni di natura artistica che possono superare il limite dei 240 mila euro. Prevista una riduzione dei compensi in misura almeno pari al 10% che andrà ad aumentare progressivamente con il salire degli importi. Orfeo: "Piano tutela valore professionisti azienda, venuti incontro a indicazioni governo su contenimento costi". Anzaldi (Pd): "Oggi 41 persone festeggiano". Codacons: "Su tetto pronti a ricorso a Tar e Corte Conti".

CORTE UE, SE E’ "VEGAN" NON PUO' ESSERE CHIAMATO LATTE

Sugli scaffali niente più latte di soia, caciotta di tofu o yogurt vegetale. La Corte di giustizia Ue ha stabilito che "i prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, essere commercializzati con denominazioni, come "latte", "crema di latte" o "panna", "burro", "formaggio" e "yogurt", che il diritto dell’Unione riserva ai prodotti di origine animale". Un’altra sentenza chiude invece la disputa sulla complicità o meno delle piattaforme di file sharing su cui gli utenti si scambiano musica, film e serie tv protetti da copyright. Per i giudici, chiamati a pronunciarsi sul caso di The Pirate Bay, chi gestisce o tiene in vita il sito viola i diritti d’autore anche se le opere sono messe online dagli utenti.

CHAMPIONS-EUROPA LEAGUE, I DIRITTI TV VANNO A SKY

Champions ed Europa League saranno in esclusiva su Sky per il triennio 2018-2021. La Champions League torna sulla tv satellitare di Murdoch dopo il triennio su Premium Sport che trasmetterà ancora la stagione 2017-2018. Mediaset: "Noi razionali sui diritti Champions, ora la serie A. Da parte nostra nessuna volontà di far saltare le aste".

ANCORA UN FEMMINICIDIO, ACCOLTELLA LA COMPAGNA NEL VARESOTTO

Ancora un femminicidio, questa volta a Busto Arsizio (Varese). Una donna albanese è stata uccisa a coltellate nel pomeriggio dal compagno, anch'egli albanese, che arrestato dai carabinieri ha confessato il delitto. Gioielliere pisano reagisce a tentativo di rapina e spara, muore bandito, altro in fuga. "Ci siamo difesi, perché loro hanno sparato per primi verso mia moglie e io ho reagito", si difende l’uomo, ora indagato per omicidio volontario per compiere accertamenti irripetibili. A lui messaggi di solidarietà nel quartiere e sui social.

MORTA ANITA PALLENBERG, MUSA DEI ROLLING STONES

E' morta a 73 anni l’attrice Anita Pallenberg, simbolo femminile della Swingin London degli anni '60, di un’epoca di formidabile creatività e trasgressioni oltre ogni fantasia. Musa dei Rolling Stones, è stata la compagna di Keith Richards. La notizia è stata resa pubblica da Stella Schnabel, figlia del pittore e regista Julian Schnabel, dal suo profilo Instagram.