Ius soli, bagarre al Senato

Accelera la legge sullo ius soli al Senato. Protesta la Lega, esponendo cartelli contro la cittadinanza agli immigrati. Lite con il presidente Grasso. Urla e spintoni in aula. La ministra Fedeli finisce in infermeria per un colpo accidentale. Anche il M5S annuncia il no. Pd: "Nuove prove di intesa con il Carroccio". Tensione anche al sit-in di CasaPound vicino al Senato, la Polizia usa gli idranti. Intanto, il governo incassa la fiducia sulla manovrina a Palazzo Madama, ma Mdp esce dall’Aula e i voti restano sotto la quota della maggioranza assoluta: 144 sì, 104 no, un astenuto. La correzione dei conti pubblici chiesta dalla Ue diventa legge.

SVOLTA NEL RUSSIAGATE, TRUMP E’ INDAGATO COME NIXON

Svolta nelle indagini sul Russiagate: Trump è indagato per ostruzione alla giustizia. L’avvocato del presidente si scaglia contro la fuga di notizie. Il reato ipotizzato è lo stesso per il quale Richard Nixon si dimise nel 1974 evitando un sicuro impeachment per lo scandalo Watergate. Per Trump si tratta della "più grande caccia alle streghe della storia Usa operata da malvagi". Intanto, resta in condizioni critiche il deputato repubblicano Steve Scalise, ferito ieri a colpi di fucile nell'attacco al campo di baseball dei parlamentari in Virginia: per lui serve una terza operazione.

LONDRA, NESSUNA SPERANZA PER MARCO E GLORIA: SI SPERA CHE I MORTI SIANO MENO DI 100

Le autorità inglesi non si aspettano di trovare altre persone vive nel grattacielo andato a fuoco la scorsa notte a Londra. Il bilancio ufficiale dei morti sale a 17, ma si spera che i morti "siano meno di 100": la prima vittima riconosciuta è un rifugiato siriano. Secondo i vigili del fuoco, ci vorranno settimane per bonificare l’edificio. Fra i dispersi anche due giovani fidanzati italiani. "Non ci sono motivi per sperare che Gloria e Marco siamo ancora vivi", dice la legale della famiglia della giovane padovana, che ha ascoltato la registrazione dell’ultima telefonata tra Gloria e la mamma. In Gran Bretagna infuria la polemica sulla sicurezza: la premier May annuncia una "inchiesta pubblica adeguata alla tragedia".

NUOVO RECORD DEL DEBITO, CONTI DELL’ITALIA SOTTO LA LENTE UE

Nuovo record del debito italiano (sale a 2.270 miliardi) alla vigilia della riunione dell'Ecofin a Lussemburgo su crescita e conti. Intanto, i prezzi sono in leggero calo (+1,4% a maggio) e frena anche il carrello della spesa. Mentre l’Inps conferma che a luglio, dopo l’ampliamento della platea, 3,4 milioni di pensionati avranno la quattordicesima. In calo le liti con il fisco, sono 470mila quelle ancora pendenti. Il governo annuncia infine il via libera all’operazione "lavoro agile" nella Pa: almeno il 10% dei dipendenti pubblici potranno lavorare da casa.

E’ NATO IN GB CON L’ETEROLOGA, HA UFFICIALMENTE DUE MAMME

Via libera dalla Cassazione all'iscrizione di Venezia di un bambino come figlio di due donne, cittadine italiane coniugate all’estero, una delle quali aveva partorito a Londra il piccolo nato con fecondazione eterologa. L’ufficio dello stato civile britannico aveva registrato il bambino come figlio di entrambe le mamme. La coppia aveva chiesto di fare altrettanto agli uffici veneziani ricevendo un "no". Per i supremi giudici invece, la richiesta della coppia, "non è contraria all'ordine pubblico internazionale".

RECUPERATA LA RELIQUIA DI DON BOSCO, PRESO IL LADRO

Un pregiudicato di 42 anni, nato nel Cuneese ma residente a Pinerolo (Torino), è stato fermato dai carabinieri del Comando provincia di Asti per il furto della reliquia di don Bosco. Secondo quanto appreso, avrebbe agito nella convinzione di poter ricavare del denaro rivendendo il prezioso reliquiario, che credeva fosse d’oro massiccio. Conteneva anche l’urna col cervello del santo fondatore dell’ordine dei Salesiani.

ESSELUNGA NEL MIRINO DEI CINESI, MAXI-OFFERTA DI YDA

Esselunga è entrata nel mirino dei cinesi di Yda Investment Group, che avrebbero fatto a Supermarkets Italiani un’offerta da 7,5 miliardi, che comprende anche Villata Partecipazioni (che detiene gli immobili). Ma Giuliana Albera e Marina Caprotti, che hanno il controllo del gruppo hanno sempre detto di non voler vendere e l’orientamento non sarebbe cambiato. Si prospetta dunque un altro round nel braccio di ferro tra fratelli, con Giuseppe e Violetta che invece puntano a vendere.

RAIOLA GELA IL MILAN, DONNARUMMA NON RINNOVA

Doccia gelata sul Milan: Gianluigi Donnarumma non rinnova il contratto in scadenza nel 2018. L’annuncio del procuratore Mino Raiola in un incontro con l’Ad rossonero Fassone. La società rossonera, amareggiata, ora cerca un portiere e, in una nota, sottolinea che "non valuta offerte" per il giovane numero uno. Il Real però ora spera di ingaggiare il più promettente portiere d’Europa, come scrive Marca.