Svolta nel Russiagate. Trump ammette: "Sono indagato"

'MI ACCUSA CHI MI DISSE DI LICENZIARE IL DIRETTORE DELL’FBI'

Donald Trump ammette di essere indagato nell’inchiesta sul Russiagate. "Sono indagato per aver licenziato il direttore dell’Fbi dall’uomo che mi ha detto di licenziare il direttore dell’Fbi. Caccia alle streghe!", twitta il presidente e attacca il procuratore speciale Robert Mueller. "Dopo 7 mesi di indagini e audizioni parlamentari sulle mie "collusioni con i russi", nessuno è stato in grado di mostrare alcuna prova. Triste!", aggiunge. Mueller indaga ora anche sulle operazioni finanziarie di Jared Kushner, genero e consigliere di Trump, di Michael Flynn, ex consigliere alla sicurezza, e di Paul Manafort e Carter Page, ex responsabili della campagna del tycoon.

UCCISO AL BAGHDADI', MA E’ GIALLO SULL'ANNUNCIO DI MOSCA

I RUSSI 'STANNO VERIFICANO', GLI USA E LE ONG NON CONFERMANO Mosca annuncia di aver ucciso in un raid aereo vicino Raqqa il 28 maggio il capo dell’Isis Ibrahim Abu-Bakr Al Baghdadi. Il ministero della Difesa precisa tuttavia che le informazioni sono in corso di 'verificà. Al Baghdadi era alla riunione dei leader del 'Consiglio militarè dell’Isis, bersaglio del raid nel quale sarebbero stati uccisi 'comandanti di alto livello, con circa 30 comandanti di medio rango e 300 milizianì. La Coalizione a guida Usa non conferma. Prudente anche il ministro Lavrov: 'Non ho la certezza al 100%'. Dubbi dall’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria che parla di 'informazioni non accuratè.

SCIOPERO DEI TRASPORTI, VENERDI' NERO SOPRATTUTTO A ROMA

IL GARANTE AVVERTE, 'LA LEGGE HA BISOGNO DI UN RESTYLING' Venerdì nero nelle città per lo sciopero dei trasporti indetto da sindacati di base. Forti disagi soprattutto a Roma: CHIUSA LA METRO, traffico In tilt in centro. 'La legge ha bisogno di un restyling', ha detto il Garante Giuseppe Santoro Passarelli: 'Noi possiamo solo fare segnalazioni, ma serve l’intervento del legislatore, perchè la legge è di 17 anni fà.

L’ECOFIN ALL’ITALIA, VALUTAZIONE CONTI GUARDERA' AL CICLO

MA AVVERTE, 'IL SISTEMA FISCALE NON SOSTIENE LA CRESCITA' L'Ecofin 'ritiene che l’Italia debba tenersi pronta a prendere nuove misure per assicurare il rispetto del Pattò 2017-2018, ma 'la valutazione dei conti sarà fatta tenendo conto della condizioni del ciclo economicò, si legge nelle conclusioni della riunione che confermano l’approccio della Commissione. I ministri segnalano inoltre che 'il sistema fiscale italiano non sostiene la crescità. Sul salvataggio delle banche venete il ministro Padoan è 'fiducioso in una soluzione a brevè.



E’ MORTO HELMUT KOHL, PROTAGONISTA DELLA STORIA EUROPEA

AVEVA 87 ANNI, E’ STATO AUTORE DELLA RIUNIFICAZIONE TEDESCA E' morto Helmut Kohl, attore della storia europea. Malato da tempo si è spento, a 87 anni, nella sua casa a Ludwigshafen. Esponente e leader della Cdu, cancelliere dal 1982 al 1998, è stato l’artefice della riunificazione tedesca il 3 ottobre del 1990. 'Mancherà perchè e stato un vero amico ed alleato per me e per l’Europa. Mi ha condotto personalmente su tutte le vie dell’Europà, ha detto Jean-Claude Juncker. Il premier Gentiloni, 'onore alla memoria. L’Italia lo ricorda protagonista della riunificazione tedesca e della caduta del Muro europeò.

SALE LA PROTESTA DOPO IL ROGO DI LONDRA, LA MAY SOTTO TIRO

SKY NEWS, SONO ALMENO 70 I MORTI NELLA GRENFELL TOWER Sale la protesta al Londra dopo il rogo nel grattacielo a Kensington. Manifestazione davanti al municipio, tensione con la Polizia. Un arresto. La Regina con il principe William visita il quartiere, non la premier May che va invece a trovare i feriti. Contro il governo il sindaco Kahn. 'Ignobile politicizzazionè, replica il suo predecessore Boris Johnson. Intanto, sono 'almeno 76', secondo la Bbc, i 'dispersì della Grenfell Tower. Sky News, almeno 70 morti. Trenta i morti accertati finora, tra cui i due giovani italiani Gloria Trevisan e Marco Gottardi. La polizia 'al momento escludè l’ipotesi dell’incendio doloso.



LEGA-M5S, BOTTA E RISPOSTA SULL'ALLEANZA

SALVINI, BENVENUTI. FICO, DISTANZE SIDERALI Botta e risposta sull'ipotesi di alleanza Lega-M5s. Salvini apre: 'Chiunque sostenga le posizioni della Lega, ad esempio sull'immigrazione, va bene: benvenutì. Fico non ci sta: 'Tra il M5s e la Lega la distanza è siderale. Specie sulla questione migratoria. Noi non parliamo di ruspe, non facciamo campagne criptofascistè. Durissimo Renzi dopo la rissa in aula sullo ius soli: 'Cos'hanno da dire i cattolici che esaltavano la scelta francescana di Grillo. O le grandi cantanti e artisti, filosofi e pensatori della sinistra delusi del Pd che dicevano che il M5s era la prosecuzione della sinistra con altri mezzi?'.

AMAZON COMPRA LA CATENA DI SUPERMERCATI BIO WHOLE FOOD

L’ACCORDO IN CONTANTI VALUTATO 13,7 MILIARDI DI DOLLARI Amazon acquista la catena di supermercati bio Whole Food per 42 dollari ad azione. L’accordo, in contanti, è valutato 13,7 miliardi di dollari. Whole Food continuerà a operare come marchio separato da Amazon, che di recente sta spingendo nel settore degli alimentari. E’ la maggiore acquisizione della storia di Amazon, il titolo di Whole Foods vola in Borsa a +28%, i rivali affondano: Wall.Mart -6,33%.