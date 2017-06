Ius Soli, Gentiloni: "E' civiltà". Grillo: "Pastrocchio invotabile"

"Questa legge interessa anche la sicurezza del nostro Paese: la via contro la radicalizzazione non è la costruzione di muri, ma quella del dialogo e dell’inclusione". Lo ha detto il premier Gentiloni intervenendo alla Repubblica delle Idee a proposito dello ius soli. Il ministro dell’Interno Minniti ha ribadito che "un Paese integrato è un Paese più sicuro". Lo ius soli "è un atto doveroso e di civiltà. Mi auguro che il Parlamento lo faccia presto nelle prossime settimane", ha aggiunto il premier che ha definito il governo "fragile ma con un programma robusto". "Io premier dopo il voto? Nooo!", ha risposto ad una domanda. Sullo ius soli Grillo ha detto sul suo blog: "Il M5S si è astenuto alla Camera e come annunciato altrettanto farà, con coerenza, al Senato. Trattasi non di legge, ma di pastrocchio invotabile". Salvini: "Raccoglieremo le firme per un referendum per cancellare la legge sulle cittadinanze facili".

VOUCHER: CAMUSSO, VIOLATA COSTITUZIONE, RICORSO ALLA CONSULTA

"Lo diciamo con nettezza: la nostra battaglia non finisce qui. Continuiamo a raccogliere le firme sul nostro appello. E’ con tutto il rispetto e la misura dovuta, noi suggeriamo al Presidente della Repubblica che siamo di fronte ad una esplicita violazione della Costituzione". Così la leader della Cgil, Susanna Camusso, dal palco della manifestazione contro i nuovi voucher. "Ricorreremo alla Corte. Continueremo a vigilare per il rispetto delle regole", ha aggiunto. "Rispetto la Cgil, ma il bersaglio è sbagliato. C'è veramente qualcuno che pensa che questi lavori non avevano bisogno di regole?", ha replicato il premier Paolo Gentiloni intervenendo alla Repubblica delle Idee.

SALE IL BILANCIO DELLE VITTIME DELL'INCENDIO DI LONDRA, ' I 58 DISPERSI SONO MORTI'

La polizia britannica ha annunciato che almeno 58 persone sono ancora disperse, e quindi presumibilmente morte, nell'incendio della Grenfell Tower, nell'ovest di Londra: un bilancio, ha precisato la London Police, che potrebbe ancora aumentare, aggiungendo che ci vorranno settimane, se non mesi, per identificare tutte le vittime. In occasione del giorno del suo "compleanno ufficiale", la regina Elisabetta II sottolinea che "è difficile sfuggire al cupo umore della nazione" in riferimento alla "sequela di terribili tragedie" degli ultimi mesi. A quasi un anno dal voto in favore della Brexit, lunedì a Bruxelles prenderanno il via i negoziati ufficiali tra Ue e Gb per tracciare il percorso che porterà Londra fuori dall’Unione. Ma la strada da percorre appare tutta in salita a causa dell’incertezza politica che regna a Downing Street e dintorni.

NAVE URTA LA BANCHINA AD ISCHIA, 50 FERITI LIEVI

Cinquanta passeggeri della nave Maria Buono sono finiti al pronto soccorso di Ischia dopo che l’imbarcazione della compagnia privata Medmar, nel corso della manovra di attracco, è andata a sbattere contro la banchina. Paura a bordo per il forte impatto e gente in fuga: "Temevamo che fosse un attentato".

LA SINTONIA TRA IL PAPA E LA MERKEL: ABBATTERE TUTTI I MURI

La lotta alle povertà e ai fondamentalismi in Europa. Ma anche l'attenzione agli accordi sul clima, dopo la marcia indietro del presidente Usa Donald Trump. E soprattutto una importante sintonia sulla necessità di costruire società aperte, multiculturali, accoglienti, senza muri. Sono questi gli argomenti di cui hanno parlato Papa Francesco e la cancelliera tedesca Angela Merkel in un’udienza privata. Intanto in Vaticano si studia l’ipotesi di scomunica per corruzione, definita dal Papa "cancro" che corrode e associazione mafiosa.

VISCO: SERVE RIGOROSA REGOLAMENTAZIONE SU BANCHE COMMERCIALI

"Credo che occorra una rigorosa regolamentazione delle banche commerciali per evitare che siano mal governate e che prendano decisioni che non rispondono a quello che c'è nei loro bilanci". Lo ha detto il governatore della Banca Italia, Ignazio Visco. Intanto Sergio Marchionne conferma che Fca raggiungerà non solo gli obiettivi finanziari ma anche quelli sociali: nel 2018 negli stabilimenti italiani ci sarà la piena occupazione, assicura.

RADIOLOGO MORTO PER SUPERLAVORO, ASL CONDANNATA A PAGARE

Sarebbe stato il "superlavoro" la concausa della morte, nel 1998, di un radiologo, all'epoca trentenne, in servizio in un ospedale alle dipendenze dell’Azienda provinciale sanitaria di Enna. Super turni, reperibilità e anche il passaggio da un reparto all'altro d’inverno all'aperto sarebbero stati tra i motivi del decesso per una cardiopatia ischemica silente. E' quanto ha stabilito Corte di Cassazione che ha condannato l'Azienda sanitaria di Enna al pagamento dell’equo indennizzo chiesto dalla moglie e dalla figlia del radiologo.

ADDIO A JOHN AVILDSEN, IL REGISTA CHE INVENTO' ROCKY

E' morto a 81 anni John G. Avildsen, regista tra l’altro di pellicole di successo come "Rocky" e "Karate Kid". Il figlio Antony ha spiegato che il padre è morto ieri a Los Angeles per un cancro al pancreas. Intanto la giuria chiamata a decidere le sorti di Bill Cosby è in "stallo su tutti i capi d’accusa". E il giudice annulla il processo. Ma l’accusa non molla.