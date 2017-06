Portogallo: 62 persone morte nell'incendio

Un violento incendio ha causato almeno 62 morti e 59 feriti, 5 dei quali gravi in Portogallo. Un bimbo di 4 anni la prima vittima identificata. Il rogo è stato innescato probabilmente da un fulmine a Pedrogao Grande, zona boschiva dell’area centrale del Paese, e si è propagato grazie alle alte temperature e al forte vento. Esclusa la matrice dolosa. «Non abbiamo memoria di una tragedia umana di questa portata» ha detto il primo ministro portoghese Antonio Costa. Tre giorni di lutto nazionale. Lutto al braccio e un minuto di silenzio per la nazionale di calcio lusitana prima del match contro il Messico.

IUS SOLI: LEGA ATTACCA LA CEI. SALVINI, IDEE COMUNI CON M5S

"Non ho mai incontrato Di Maio e Casaleggio". Ad assicurarlo è Matteo Salvini, che però sottolinea che su alcuni temi come cittadinanza e ius soli per i migranti i Cinquestelle abbiano raggiunto, a suo parere, posizioni di buon senso. Appello di Monsignor Galantino, segretario generale della Cei: "Siamo preoccupati per come si sta affrontando il tema - dice - e c'è chi ha cambiato idea sullo ius soli per interesse". Immediata la risposta del leghista Calderoli, che invita la Cei a preoccuparsi di disoccupati e poveri italiani anziché dei migranti. Il presidente del Senato Grasso a difesa della Conferenza: "E' sempre a difesa degli ultimi".



ELEZIONI FRANCIA, AFFLUENZA IN CADUTA LIBERA AL BALLOTTAGGIO

Crolla l’affluenza alle urne al ballottaggio delle legislative francesi: alle 17, secondo i dati del ministero dell’Interno, è stata del 35,33%, contro il 40,75% del primo turno. Si vota per i 577 seggi dell’Assemblea nazionale, dove si prevede una schiacciante maggioranza per "La Republique en Marche", fondato solo 14 mesi fa da Emmanuel Macron. Il presidente francese ha votato a Le Touquet, sulla costa settentrionale della Francia. Intanto il ministro dell’Economia, Padoan, ha assicurato che tra Italia, Francia e Germania, c'è un dialogo per portare avanti idee comuni sulla crescita.

CONSIP, PADOAN: MEMBRI CDA DIMISSIONARI PER DIFENDERE LAVORO

"I vertici di Consip si sono dimessi per non indebolirne il lavoro". Così il ministro dell’Economia, alla "Repubblica delle Idee" ha spiegato che ad accelerare la situazione è la mozione del Parlamento. Padoan, ma ribadendo la difesa di Consip, spiega che è stato il Mef ad accelerare il ricambio. No comment sulle mancate dimissioni dell’AD Marroni. E mentre Augello assicura che la mozione su Consip in Senato non decade, Salvini è contrario all’ipotesi che il numero uno di Consip lasci. Anzi chiede che "resti e parli". Per Fico (M5S) "Il Pd su Consip sta facendo un gioco politico: per non votare le mozioni al Senato hanno fatto dimettere due membri del Cda".

IRAQ: GOVERNATIVI STRAPPANO A ISIS CENTRO STORICO MOSUL

Le truppe governative irachene sono entrate nel centro storico di Mosul, l'ultima roccaforte dell’Isis nella seconda città irachena, assieme a forze speciali, esercito e polizia federale. Alcune migliaia di insorti sono asserragliati in cinque chilometri quadrati dove rimangono almeno 100mila civili in disperate condizioni. Prima dell’offensiva, lanciati sul centro storico volantini che invitavano i civili a fuggire verso "corridoi sicuri". L’Isis aveva conquistato Mosul nel 2014.

PADOAN: IN ITALIA CRISI SUPERATA, FIDUCIOSI PER CRESCITA

"L'Italia non è più in recessione, cresce e le previsioni sono incoraggianti". Così Pier Carlo Padoan, che sul fronte banche assicura che salvarle significa salvare i risparmiatori e non i banchieri e si dice fiducioso che i casi critici siano alle spalle. Quanto al dossier Alitalia, il ministro auspica che si trovi una soluzione.

INVITA UNA COPPIA A CENA E LI UCCIDE DOPO AVERLI NARCOTIZZATI

Un duplice omicidio premeditato è stato messo a segno a Mestre, dove un uomo - reo confesso - ha ucciso la notte scorsa una coppia di trentenni. Le vittime sono l’ex fidanzata russa dell’uomo e il suo attuale compagno. Dopo essere stati storditi con il narcotico, la donna è stata soffocata mentre l’uomo è stato finito a bastonate, forse fuori dell’appartamento, come testimonia una grande pozza di sangue all’ingresso della palazzina. E’ stato lo stesso omicida a chiamare la Polizia: "Venite, ho ucciso due persone" ha detto al telefono. Dopo aver confessato, l’assassino è stato portato via avvolto da una coperta che gli ha nascosto anche il volto.

FIGLIA RIINA CHIEDE BONUS BEBE', NO DA COMUNE CORLEONE

Lucia, la più piccola dei quattro figli di Totò Riina, ha fatto domanda al Comune di Corleone, dove vive dal '93 dopo l’arresto del padre, per avere il bonus bebè, un assegno riconosciuto dall'amministrazione a chi versa in precarie condizioni economiche. Il Comune, sciolto per mafia e attualmente retto da tre commissari, ha risposto di no, usando motivazioni formali. Il no è stato ribadito dall'Inps, che non ritiene la coppia così povera da poter usufruire dell’assegno.