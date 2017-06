Attacco alla polizia a Parigi vicino all'Eliseo: morto l'attentatore

AUTO CON DENTRO BOMBOLE GAS ESPLODE, MORTO L’ATTENTATORE Torna la paura a Parigi. Un uomo al volante di un’auto si è diretto volontariamente contro un furgone della polizia sugli Champs-Elysèes. Il veicolo, all’interno del quale sono state ritrovate bombole di gas ed esplosivo, avrebbe preso fuoco dopo l'urto contro la camionetta delle forze dell’ordine. L’azione, conclusa con la morte dell’attentatore, armato e conosciuto dall’intelligence, si è svolta a poche centinaia di metri dall’Eliseo, dove questa sera il presidente Emmanuel Macron riceverà per una cena ufficiale il re di Giordania, Abdallah II. L'uomo era stato inizialmente estratto ferito dalla sua auto.

LONDRA, L’AGGRESSORE DELLA MOSCHEA DI FINSBURY SCONOSCIUTO AI SERVIZI

DARREN OSBORNE HA AGITO DA SOLO. PERQUISIZIONI A CARDIFF Sono state formalizzate le accuse nei confronti dell’uomo, sconosciuto ai servizi di sicurezza, che ha investito nella notte diversi fedeli musulmani di fronte alla moschea di Finsbury Park, a Londra. Si chiama Darren Osborne, ha 47 anni e "ha agito da solo», secondo quanto precisato da Scotland Yard, e dovrà rispondere di terrorismo, istigazione al terrorismo, omicidio e tentato omicidio. Tutte di fede musulmana le vittime. La polizia di Londra ha fatto sapere che sono in corso perquisizioni in una zona residenziale di Cardiff, dove sarebbe stato noleggiato il furgone per l’attacco. Theresa May e Jeremy Corbyn hanno partecipato nella moschea a una preghiera per le vittime.

LA CHIESA INTERVIENE SULLO IUS SOLI, DIRITTO DA RICONOSCERE

SALVINI, C'E' CHIESA E CHIESA. ATTESA BATTAGLIA IN AULA Il Vaticano interviene sul tema dello ius soli. Il sostituto della Segreteria di Stato, monsignor Angelo Becciu, ha detto che La Chiesa vorrebbe «che si riconoscesse la dignità delle persone che arrivano in Italia. A chi nasce qui che gli venga riconosciuta la cittadinanza». Dichiarazioni che hanno innescato la reazione della Lega e delle destre. Salvini ha replicato di augurarsi che la chiesa approfondisca bene il suo dibattito, mentre Fdi sarà in piazza domani contro il provvedimento. La radicale Emma Bonino ricorda che si tratta di una norma di civiltà e che la Bossi-Fini è inadeguata. Il presidente del Senato, Grasso, si è detto «non preoccupato» dall’ipotesi di una possibile bagarre durante la discussione della legge, come accaduto alla Camera.

ALTA TENSIONE TRA RUSSIA E USA DOPO ABBATTIMENTO JET DAMASCO

L’IRA DI MOSCA: 'JET E DRONI AMERICANI POTENZIALI BERSAGLI' L'abbattimento di un jet siriano da parte delle forze Usa innesca un nuovo contenzioso con la Russia. Immediata la reazione del ministero della Difesa russo: «Qualunque oggetto aereo, inclusi i jet e i droni della coalizione internazionale, identificato a ovest dell’Eufrate sarà seguito dai mezzi antiaerei russi, sia terrestri sia aerei, come bersaglio aereo nelle aree in cui l’aviazione russa è in missione di combattimento nei cieli siriani». Mosca ha inoltre sospeso l'intesa con gli Usa sulla sicurezza dei voli.

A UN ANNO DAL REFERENDUM VIA AL DIFFICILE NEGOZIATO SU BREXIT

BARNIER, PRIMA SESSIONE CON GB E’ STATA IMPORTANTE Ha preso il via, a un anno dal referendum, il negoziato tra Ue e Gran Bretagna per la Brexit. Una corsa contro il tempo per chiudere le trattative entro l’ottobre 2018. «Questa prima sessione è stata importante, utile, per iniziare col piede giusto mentre l’orologio corre. Abbiamo concordato su date, organizzazione, e priorità per il negoziato». Così il capo negoziatore Ue Michel Barnier al termine della prima maratona negoziale. Toni distensivi anche dal ministro britannico David Davis: «L'inizio è buono».

MDP PRESENTA MOZIONE SU CONSIP, 'VIA LOTTI E MARRONI'

ORFINI, MECCANISMI QUASI EVERSIVI, FALSIFICATE LE PROVE Sospensione delle deleghe a Luca Lotti, e revoca dell’incarico all’ad di Consip Luigi Marroni da parte del ministero dell’Economia. E’ quanto chiede la mozione che Mdp ha presentato sul caso Consip. Anche M5s chiede le dimissioni del ministro dello sport, mentre il Pd riformula la sua mozione, e la presenta insieme ad Ap. Matteo Orfini parla di vicenda con "meccanismi quasi eversivi e prove falsificate».

MION, PIANO DI FUSIONE DELLE BANCHE VENETE E’ ANCORA VALIDO

JUNCKER, SOLUZIONE SOSTENIBILE, MA IN LINEA CON LE REGOLE Il piano per la creazione di una banca del Nordest, messo a punto dal management della Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca, secondo il presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Mion, «resta sempre valido» e «noi speriamo che qualcuno se ne faccia carico e gli dia seguito». Segnali distensivi da Bruxelles. La portavoce del presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker, ha ribadito che «La Commissione Ue, la Bce e le autorità italiane lavorano per raggiungere una soluzione sostenibile in linea con le regole Ue».

ERGASTOLO A GIUSEPPE PELLICANO' PER L’ESPLOSIONE A MILANO

PUBBLICITARIO PROVOCO' MORTE EX COMPAGNA E COPPIA DI VICINI Ergastolo per Giuseppe Pellicanò, il pubblicitario arrestato per aver svitato il tubo del gas della cucina del suo appartamento provocando un’esplosione nella palazzina di via Brioschi a Milano nel giugno 2016 e uccidendo la sua ex compagna Micaela Masella, la coppia di vicini di casa, Chiara Magnamassa e Riccardo Maglianesi, e ferendo gravemente le sue due bimbe.