La Raggi si difende: "Ha agito in buona fede"

La sindaca di Roma Virginia Raggi si difende sull'ipotesi di rinvio a giudizio per la vicenda Marra. "Ho agito in buona fede e spiegherò le mie ragioni a magistrati. Ho sentito Beppe (Grillo, ndr) e mi ha incitato ad andare avanti. Continueremo a lavorare". "Vedremo se quelli che ci facevano la predica urlando "Onestà, onestà" fuori dai palazzi riusciranno a provare la loro innocenza nelle aule di tribunale", attacca invece Matteo Renzi che, sul caso Consip, aggiunge: "Non vi fa accapponare la pelle l'ipotesi che siano state costruite prove false contro esponenti delle Istituzioni? Vogliamo la verità, meglio se presto".

TEMA DELLA MATURITA', SORPRESA CAPRONI, DISASTRI E ROBOTICA

Al via gli esami di maturità per 500mila studenti. Flop delle previsioni sulle trecce dei temi: l’analisi del testo è su un brano di Giorgio Caproni, il tema storico tratta il miracolo economico italiano con citazioni da Bevilacqua e Ginsborg, il tema di attualità ha al centro il progresso, partendo da una citazione di Edoardo Boncinelli ("Per migliorarci serve una mutazione"). Il saggio breve artistico-letterario si occupa di idillio e minaccia nei confronti della natura, quello storico-politico di Disastri e ricostruzione, quello tecnico-scientifico di robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo del lavoro.

INTESA SANPAOLO PRONTA A SALVARE LE "VENETE" A UN EURO

Il Cda di Intesa Sanpaolo ha deliberato all'unanimità la disponibilità a rilevare in cambio di un corrispettivo simbolico le attività commerciali e la rete della Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Esclusi dal perimetro dell’eventuale acquisizione, invece, "i crediti deteriorati, quelli in bonis ad alto rischio, le obbligazioni subordinate, nonché partecipazioni e i rapporti giuridici considerati non funzionali". Esclusa l’ipotesi di aumento di capitale. La decisione di Intesa ha innescato la corsa di tutti i titoli bancari in Borsa. La Camera intanto ha approvato l’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

PIAZZA DELLA LOGGIA, TRAMONTE ARRESTATO A FATIMA

Maurizio Tramonte, condannato in via definitiva per la strage di Piazza della Loggia, è stato arrestato a Fatima dalla Polizia portoghese, su segnalazione del Ros. Era arrivato in Portogallo in auto dopo aver attraversato Spagna e Francia. A Fatima stava affrontando un percorso spirituale dopo che a Pasquetta era stato invece a Lourdes. Domiciliari nella sua casa di Venezia per l’altro condannato, Carlo Maria Maggi. "Sta molto male, non può andare in carcere. Deciderà il giudice", dice l’avvocato.

L’ATTENTATORE DI BRUXELLES ERA UN SIMPATIZZANTE DELL’ISIS

Era un simpatizzante dell’Isis l’autore del fallito attentato alla Gare Centrale di Bruxelles. Marocchino, 36 anni, non ricercato per terrorismo, nella sua casa sono stati trovati materiali per fabbricare esplosivi. Anche lui veniva dal famigerato quartiere di Molenbeek. Secondo la procura, avrebbe urlato "Allahu Akbar", nella sua borsa c'erano bombolette di gas e chiodi, ma non è riuscito a farla esplodere. Non indossava invece una cintura esplosiva. Lotta al terrorismo e migranti al centro del vertice Ue di domani. "Urge agire", dice Gentiloni.

LA REGINA AL QUEEN'S SPEECH, SARA' ABOLITA LA LEGISLAZIONE UE

La Regina Elisabetta ha letto il Queen's speach a Westminster: sarà abolita la legislazione Ue in Gran Bretagna in vista della Brexit, il Regno intende mantenere "relazioni forti" con l’Ue, ma si riserva di realizzare accordi commerciali globali autonomi. Per la prima volta in 43 anni, la regina non ha indossato la corona e gli abiti cerimoniali per il suo "Queen's speech", preferendo invece un abito da giorno con cappellino azzurro. In mattinata, la notizia che il principe Filippo di Edimburgo è stato ricoverato in ospedale "per precauzione" per un’infezione derivante da una precedente malattia.

DOTTORESSA UCCISA A COLTELLATE DAVANTI ALL’OSPEDALE

Ester Pasqualoni, 53 anni, due figli, responsabile del day hospital oncologico dell’ospedale di Sant'Omero, nel Teramano, è stata accoltellata alla gola davanti al nosocomio ed è morta poco dopo il ricovero. Secondo una prima ricostruzione, aveva finito il turno di lavoro e stava andando a prendere la macchina nel parcheggio. Testimoni avrebbero udito una richiesta d’aiuto e avrebbero visto poi un’auto allontanarsi.

UN ESODO DURANTE LA CRISI, 500MILA ALL’ESTERO PER LAVORO

Un esercito di 509.000 italiani si è cancellato dall’anagrafe per trasferirsi all’estero per motivi di lavoro nel periodo 2008-2016. Secondo un rapporto dell’Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro, la prima meta è stata la Germania, dove nel solo 2015 in 20mila hanno trasferito la residenza, poi Gran Bretagna e Francia. Secondo l’Istat, il bonus di 80 euro e l'aumento della quattordicesima per i pensionati hanno aumentato l'equità della distribuzione dei redditi disponibili nel 2016 e ridotto il rischio di povertà.