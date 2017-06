L'Ue resta divisa sui migranti, il pressing dell'Italia

L'Europa resta divisa sui migranti. Il presidente della Commissione Juncker assicura che "l'Italia può continuare a contare sulla solidarietà europea", ma il premier Paolo Gentiloni chiede al vertice di Bruxelles più impegno"'sia dal punto di vista economico che delle scelte politiche". Altro tema del Consiglio, che segna il debutto del presidente francese Macron, l’avvio del negoziato per le sedi delle Agenzie dopo la Brexit, prova del fuoco per la premier May e per l’unità dei 27.

MANCA L’ACQUA, STATO DI EMERGENZA A PARMA E PIACENZA

Manca l’acqua a Parma e Piacenza e il Consiglio dei ministri ha deciso lo stato di emergenza nel territorio delle due Province. A Roma la sindaca Raggi ha firmato un’ordinanza per limitare l'uso dell’acqua per annaffiare orti e giardini, riempire piscine, lavare auto fino a settembre. La crisi idrica a partire dall'autunno 2016, insieme al caldo e al grande l’afflusso di turisti, ha già provocato danni a coltivazioni e allevamenti, secondo la Coldiretti, per quasi un miliardo di euro. ---.

PANICO ALLO SCIENTIFICO PER IL PROBLEMA SULLA BICI A RUOTE QUADRATE

E' Seneca l’autore proposto al liceo Classico per la versione di latino, con un brano tratto dalle Lettere a Lucilio. Nel brano l'autore parla del valore della filosofia e del bisogno che l'uomo ha di essa; ne descrive quindi le caratteristiche e le finalità, specialmente in relazione agli aspetti pratici della vita. Oggi per mezzo milione di studenti la seconda prova della maturità 2017: matematica allo Scientifico, dove, tra le tracce, c'è anche un problema sulla possibilità di pedalare su una bicicletta a ruote quadrate, citando il caso del MoMath Museum of Mathematics di New York.

SI E’ IMPICCATO IL KILLER DELLA DOTTORESSA UCCISA A TERAMO

E' stato trovato impiccato con una fascetta di plastica in una casa al mare di Martinsicuro, in provincia di Teramo, l’uomo che avrebbe accoltellato a morte l’oncologa Ester Pasqualoni, di 53 anni, uccisa ieri pomeriggio davanti all’ospedale di Sant'Omero. Si chiamava Enrico Di Luca, 69 anni, ex investigatore privato. Nell'appartamento l’uomo aveva abitato in passato, ma sarebbe entrato violando la proprietà con un passepartout. Per gli investigatori, è lo stalker che aveva dato fastidio per anni alla vittima. I due si sarebbero conosciuti nel 2005 nel day hospital oncologico guidato dalla dottoressa.

IL NORD EST TRAINA LA CRESCITA (+1,2%), RECUPERA IL SUD

Le stime preliminari dell’Istat indicano che nel 2016 il Prodotto interno lordo ha registrato un balzo significativo (+1,2%) nel Nord-est. Migliora la spinta del Mezzogiorno che si posiziona sulla media nazionale (+0,9%), mentre soffrono il Centro (+0,7%) e il Nord-ovest (+0,8%). Cammino in salita per il ddl concorrenza che in commissione alla Camera ha visto approvati 4 emendamenti, che obbligano ora il ddl a tornare al Senato per la quarta lettura in 3 anni. Deluso il ministro dello sviluppo Calenda, che ha definito "di mera chiarificazione" e non così importanti da mettere in discussione per l’ennesima volta la sostanza del testo gli emendamenti.

ALLARME 'NDRANGHETA, E’ IN TUTTI I SETTORI NEVRALGICI

Allarme 'Ndrangheta dalla relazione della Direzione Nazionale Antimafia. "E' in tutti i settori nevralgici della politica, dell’amministrazione pubblica e dell’economia", non si occupa più solo di droga e estorsioni, ma inquina anche appalti pubblici "ad ogni livello, comunale, regionale, statale ed europeo". La Camera intanto approva la legge per pene più severe contro le minacce agli amministratori pubblici. Quasi 500 sono sotto tiro secondo il rapporto di Avviso Pubblico.

CARLO DE BENEDETTI LASCIA GEDI, LA PRESIDENZA AL FIGLIO MARCO

Carlo De Benedetti lascia la guida del gruppo editoriale Gedi nato dalla fusione del gruppo L’Espresso con La Stampa di John Elkann e Carlo Perrone. Secondo quanto si è appreso a margine del convegno tenutosi ieri a Torino sul futuro dei quotidiani, il nuovo presidente sarebbe il figlio dell’ingegnere Marco De Benedetti. L’Ingegnere - 83 anni, per 50 nell'editoria e da 11 alla guida de L’Espresso - avrebbe deciso di lasciare l’ultimo incarico nel gruppo dopo aver già trasferito il controllo ai suoi tre figli, Marco, Rodolfo e Edoardo quattro anni fa.

RIVOLUZIONE PER STAR WARS, LA REGIA AFFIDATA A RON HOWARD

Ron Howard prenderà le redini del prossimo capitolo della saga "Guerre Stellari". Lo riferisce Hollywood Reporter secondo cui il registra premio Oscar è stato scelto dopo che la Lucasfilm e la Disney hanno licenziato Phil Lord e Chris Miller. I due registi hanno avuto divergenze di vedute con lo sceneggiatore Lawrence Kasdan. Il licenziamento dei due ha scombussolato Hollywood viste le riprese avanzate: si è trattato di un caso quasi senza precedenti.