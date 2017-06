Banche venete, arriva il decreto per il salvataggio

E' atteso in serata il Consiglio dei ministri che approverà il decreto per il salvataggio delle banche venete in liquidazione. A Palazzo Chigi, il ministro Padoan incontra il premier Gentiloni. Il Tesoro tratta con Intesa Sanpaolo sugli esuberi. Il Cda di Veneto Banca esprime rammarico: 'E' passato tempo, è stato impedito un pianò. Stessi toni dal Popolare di Vicenza: 'Ora situazione drammaticà. Il governatore del Veneto Zaia si chiede cosa sia successo in una settimana per arrivare alla vendita 'a un eurò. Le associazioni dei soci sono pronte al ricorso: 'Meglio nazionalizzarè. Critiche da Bersani: 'Il governo doveva aprire un contenzioso con l’Uè. Confindustria chiede di 'evitare ansietà ai mercatì.

DERBY DESTRA-SINISTRA AI BALLOTTAGGI, VOTI GRILLINI DECISIVI

PRODI NON UNISCE IL CENTROSINISTRA, DA PISAPIA IL NO A RENZI

4 milioni di italiani al voto per i ballottaggi in 111 Comuni, 22 i capoluoghi di Provincia: una sfida al cardiopalma che vede centrodestra e centrosinistra protagonisti, Genova snodo principale. Il Centro-Nord tiene banco con un centrodestra Lega-FI che, da Genova a Lodi, tenta il colpaccio. M5s punta solo a Asti e Carrara, per il resto è ago della bilancia. Cade nel vuoto l’ultimo appello di Prodi: 'I veti personali stanno bloccando il centrosinistrà. Minoranza Dem in campo. Cuperlo: 'Ora primarie di coalizionè. Bersani: 'Senza senso coalizione da Pisapia a Tosì. L’ex sindaco di Milano: 'Dicono siamo mossi da astio personale ma abbiamo idee, paletti contro destrè.

L’ITALIA SOTTO LA CANICOLA, A FERRARA IL RECORD DI 49 GRADI

ALTISSIME LE TEMPERATURE PERCEPITE, DOMANI LA TREGUA A NORD

L'Italia nella morsa del caldo: il record a Ferrara dove la temperatura percepita è stata di 49 gradi. Ma almeno al Nord arriva la tregua: domani sono possibili forti temporali. Nessuna pioggia è invece in vista al Centro-Sud, dove non si escludono picchi di caldo sui 40 gradi. E’ emergenza siccità ovunque, a partire dalla secca del Po. Il binomio mare-sole e l’offerta dei borghi italiani trainano intanto il turismo: +6,5% di presenze rispetto al 2016, secondo la Cna.

FICO ATTACCA FABIO FAZIO: "COMUNISTA CON PORTAFOGLI A DESTRA"

"CONTRATTO-SCANDALO, IL SUO E’ UN COMPORTAMENTO VERGOGNOSO"

'Uno scandalo, un comportamento vergognosò. Roberto Fico, presidente della commissione di Vigilanza Rai, risponde sul contratto per Fabio Fazio approvato dal Cda della Rai. 'Quando era stato preventivato di toccare lo stipendio a Fazio, classico comunista col cuore a sinistra e portafogli a destra voleva scappare in un’altra tv. Ora che è arrivato il suo compare Orfeo e gli aumentano lo stipendio non vuole più andarsene dalla Raì, dice il deputato del M5S.



LARA FOREIGN FIGHTER ITALIANA, STAFFETTA DEI JIHADISTI

ERA SPOSATA CON UN "MARTIRE", STAVA PER TORNARE IN SIRIA

Lara Bombonati, 26 anni, è l’italiana fermata a Tortona, nell’Alessandrino, con l’accusa di terrorismo internazionale. La donna, ora in carcere a Torino, era sposata con un foreign fighter italiano morto in battaglia lo scorso 26 dicembre. Secondo le indagini aveva legami con le milizie jihadiste Hàyat Tahrir Al-Sham e faceva da staffetta tra la Siria e la Turchia per loro conto, oltre a dare assistenza ai combattenti. Era stata fermata a gennaio in Turchia, poi espulsa. Il fermo scattato perchè voleva ripartire per la Siria. L'anziana nonna: 'Una terrorista? Era una brava ragazzà.

AFFONDO DEL NYT SU TRUMP, ECCO TUTTE LE SUE BUGIE

CATALOGATE NEL DETTAGLIO DAL GIORNO DEL GIURAMENTO

'The liar in chief', un bugiardo al comando. Il New York Times ha catalogato in maniera dettagliata tutte le 'palesi bugiè che Donald Trump ha detto dal giorno del suo giuramento ed insediamento alla Casa Bianca: una al giorno - si sottolinea - nei primi 40 giorni. Non scordando come l’ascesa politica del tycoon è stata costruita proprio su una bugia: Barack Obama non è nato in America. 'Nessun altro presidente ha cercato di creare un’atmosfera nella quale la verità diventa irrilevantè. Una scarpa italiana inguaia Ivanka, dovrà deporre per plagio.

A LONDRA 27 GRATTACIELI FALLISCONO IL TEST ANTI-INCENDIO

RABBIA A CAMDEN PER GLI SGOMBERI, LA MAY: ORA ALTRI ALLOGGI

Ventisette complessi di grattacieli in 15 località della Gran Bretagna hanno fallito i test sui rivestimenti anti-incendio. Procede intanto fra rabbia e paura degli abitanti lo sgombero dalle cinque torri di Camden, nord di Londra, dopo la decisione di evacuare i residenti per evitare, dopo la tragedia della Grenfell Tower, pericoli legati alla presenza di rivestimenti a rischio incendio. Oltre 600 le abitazioni abbandonate dai residenti e 4.000 gli sfollati, ma 83 resistono e non vogliono lasciare casa. May assicura: avranno un altro posto dove stare.